onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş , Fenerbahçe
Kadıköy Deplasmanlarından Mutlu Ayrılan Beşiktaş'tan "Ev" Göndermesi

Kadıköy Deplasmanlarından Mutlu Ayrılan Beşiktaş'tan "Ev" Göndermesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 21:56

Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de dev bir randevuya sahne olundu. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Bu sezon dalgalı bir grafik çizen Beşiktaş, derbi atmosferlerinde gösterdiği mücadeleci kimliğini bir kez daha sahaya yansıttı.

Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle dönerek prestijli bir zafer elde etti.

Sosyal medya ekibi ise Kadıköy deplasmanıyla ilgili ilginç paylaşımlara imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş sezona bir derbi daha ekleyerek derbi defterini kapattı.

Beşiktaş sezona bir derbi daha ekleyerek derbi defterini kapattı.

Bu sezona Süper Kupa'da Galatasaray galibiyeti ile başlayan Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 derbide 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. 

Kadıköy deplasmanında aldığı galibiyetin ardından sosyal medya ekibi de boş durmadı ve Fenerbahçe'ye Kadıköy göndermesi yaptı.

Beşiktaş ana hesaptan "🔊 Kadıköy bize deplasman değil. 😎" paylaşımı yaparak dikkat çekti.

Beşiktaş ana hesaptan "🔊 Kadıköy bize deplasman değil. 😎" paylaşımı yaparak dikkat çekti.
twitter.com

İngilizce yayın yapan resmi hesap da "Evim evim güzel evim" paylaşımıyla Kadıköy deplasmanındaki geleneklerine gönderme yaptı.

İngilizce yayın yapan resmi hesap da "Evim evim güzel evim" paylaşımıyla Kadıköy deplasmanındaki geleneklerine gönderme yaptı.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
7
4
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın