Kadıköy Deplasmanlarından Mutlu Ayrılan Beşiktaş'tan "Ev" Göndermesi

Bu sezona Süper Kupa'da Galatasaray galibiyeti ile başlayan Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 derbide 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti.

Kadıköy deplasmanında aldığı galibiyetin ardından sosyal medya ekibi de boş durmadı ve Fenerbahçe'ye Kadıköy göndermesi yaptı.