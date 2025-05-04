Kadıköy Deplasmanlarından Mutlu Ayrılan Beşiktaş'tan "Ev" Göndermesi
Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de dev bir randevuya sahne olundu. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Bu sezon dalgalı bir grafik çizen Beşiktaş, derbi atmosferlerinde gösterdiği mücadeleci kimliğini bir kez daha sahaya yansıttı.
Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle dönerek prestijli bir zafer elde etti.
Sosyal medya ekibi ise Kadıköy deplasmanıyla ilgili ilginç paylaşımlara imza attı.
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Beşiktaş sezona bir derbi daha ekleyerek derbi defterini kapattı.
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Beşiktaş ana hesaptan "🔊 Kadıköy bize deplasman değil. 😎" paylaşımı yaparak dikkat çekti.
İngilizce yayın yapan resmi hesap da "Evim evim güzel evim" paylaşımıyla Kadıköy deplasmanındaki geleneklerine gönderme yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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