Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Mourinho İçin Yeni İddialar Ortaya Atıldı
Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 8'de kaldı. Son dört haftaya girilirken oluşan puan farkı Fenerbahçe camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Spor yorumcuları da Mourinho ile ilgili yeni iddialar ortaya attılar
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Jose Mourinho'nun geleceği tartışılıyor.
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İlk iddia Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi.
Serdar Ali Çelikler de değişim iddiasında bulundu.
Yağız Sabuncuoğlu ise Mourinho döneminin bittiğini düşününlerden.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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