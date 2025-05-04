Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Mourinho İçin Yeni İddialar Ortaya Atıldı

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 8'de kaldı. Son dört haftaya girilirken oluşan puan farkı Fenerbahçe camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Spor yorumcuları da Mourinho ile ilgili yeni iddialar ortaya attılar