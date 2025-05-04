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Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Mourinho İçin Yeni İddialar Ortaya Atıldı

Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Mourinho İçin Yeni İddialar Ortaya Atıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 23:17

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 8'de kaldı. Son dört haftaya girilirken oluşan puan farkı Fenerbahçe camiasında büyük üzüntüye neden oldu. 

Spor yorumcuları da Mourinho ile ilgili yeni iddialar ortaya attılar

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Jose Mourinho'nun geleceği tartışılıyor.

Jose Mourinho'nun geleceği tartışılıyor.

Lider Galatasaray'la 8 puanlık fark sonrası Mourinho'ya eleştiriler arttı. Mourinho'nun 'Ligin sonucu en baştan belirlenmişti' demesinin ardından Mourinho'nun geleceği de tartışılmaya başlandı.

İlk iddia Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi.

İlk iddia Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi.

Rasim Ozan Kütahyalı, 'Mourinho dönemi sona erdi' dedikten sonra yerine gelecek ismi de açıkladı. Kütahyalı'ya göre Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacak.

Serdar Ali Çelikler de değişim iddiasında bulundu.

Serdar Ali Çelikler de değişim iddiasında bulundu.

Serdar Ali Çelikler, Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı getireceğini iddia etti. Sergen Yalçın bu sezon Beşiktaş'la adı geçmiş ancak anlaşamamıştı.

Yağız Sabuncuoğlu ise Mourinho döneminin bittiğini düşününlerden.

Yağız Sabuncuoğlu ise Mourinho döneminin bittiğini düşününlerden.

Yağız Sabuncuoğlu, Mourinho'nun gideceğini iddia etti. Ayrıca Sabuncuoğlu, Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini sözlerine ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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