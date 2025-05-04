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Almeda'nın Şiddet İddialarından Milyoner'deki TDK Sorusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Almeda'nın Şiddet İddialarından Milyoner'deki TDK Sorusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2025 - 00:29

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

4 Mayıs Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Acun Ilıcalı, Almeda'yla ilgili acil durum konseyi düzenledi.

Acun Ilıcalı, Almeda'yla ilgili acil durum konseyi düzenledi.

Almeda'nın Batuhan'la birlikte bir evden yiyecek aldığı, ekipten kaçtığı ve kendilerini yakalayan bir çalışana temasta bulunduğunu açıkladı. Almeda bir süre yarışmalardan uzaklaştırıldı.

Detaylar:

Bir kriz de X'te bir ses odasında yaşandı.

Bir kriz de X'te bir ses odasında yaşandı.

Almeda'nın menajeri X'te bir ses odasına katıldı. Almeda'nın bir yarışmacıya şiddet uyguladığını açıklayan menajer, ses odasındaki bir başka kişi tarafından susturuldu.

Detaylar:

O Ses Türkiye yarışmacısı Funda Kayacık, sesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

O Ses Türkiye yarışmacısı Funda Kayacık, sesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Dün akşam yayınlanan yarı finalde Eurosivison şarkısı söylemeyi tercih eden Funda Kavacık, beğeni toplayan bir performans sergiledi. Kavacık'a yorum yağdı.

Detaylar:

Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri döndü.

Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri döndü.

ATV'de yayınlanan programda yarışmacılar yine zor anlar yaşadı. 

'Özür dilemek için söylenen bir söz'ün doğru yazımı sorusunda yarışmacı jokere başvurdu.

Detaylar:

Adile Naşit'in yeğeni Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti.

Adile Naşit'in yeğeni Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti.

Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Necip Naşit Özcan, beyin kanaması geçirmesinin ardından tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu 68 yaşında hayatını kaybetti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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