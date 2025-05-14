İstanbul'da Mimarileriyle Tarihe Yakından Tanıklık Eden 18 Apartmanın Hikayesi
İstanbul, bugüne kadar birçok medeniyetin kurulup yıkıldığı, kadim bir şehir. Fakat gezi turlarına baktığınızda yalnızca meşhur yerleri görmekle kalırsınız. İstanbul'un tarihini çok daha net bir şekilde gözler önüne seren, hikayeleriyle bizleri büyüleyen 'apartmanlar' ise bir köşede sessizce keşfedilmeyi bekler. Tarihi sokakların arasına dalıp, o dönemlerde yaşamış insanların izini keşfetmeye ve İstanbul'un derin tarihini bir de onlardan dinlemeye var mısınız?
Gelin, birbirinden büyüleyici İstanbul apartmanlarının hikayelerine beraber bakalım.
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1. Restorasyonla tekrar kazandırıldı: Botter Apartmanı
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2. Her penceresi farklı: Ragıp Paşa Apartmanı
3. Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı ve vefat ettiği bina: Mısır Apartmanı
4. Rengi bile yetiyor: Doğan Apartmanı
5. Güz Sancısı filminde yer alıyor: Bazlamacı Apartmanı
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6. Savaşlara tanıklık etmiş: Sarıca Apartmanı
7. Devlete borç verecek kadar zenginler: Frej Apartmanı
8. Aslında bir lojman: Sünget Apartmanı
9. İstanbul'un ilk sosyal konutu: Harikzedegan Evleri
10. Turistlerin en sevdiği yerlerden biri: Akaretler Sıra Evleri
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11. Sergilere ev sahipliği yapmış: Ralli Apartmanı
12. Dönemin en lüksü: Hidivyal Palas
13. Hala dimdik ayakta: Deniz Palas
14. Biraz trajik bir hikayesi var: Kamondo Apartmanı
15. İstanbul'un ilk beş apartmanından biri: Barnathan Apartman
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16. Emek Sineması, İnci Pastanesi: Cercle d'Orient
17. Neo-Barok temsilcisi: Decugis Evi
18. Atatürk'ün ve Agatha Christie'nin odası var: Pera Palas
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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