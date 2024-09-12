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Kadıköy'ün Meşhur 'Kadısının' Kim Olduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?

Kadıköy'ün Meşhur 'Kadısının' Kim Olduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.09.2024 - 14:47

İstanbul'un en önemli ilçeleri arasında görülen, kimilerinin bir türlü kopamadığı Kadıköy, aslında köklü bir tarihe de sahip. Bugün ışıl ışık sokakları, sokak müzisyenleri, hareketleri sokaklarıyla bizleri çeken Kadıköy, zamanında önemli tarihi kişiliklere de ev sahipliği yapmıştı.

Peki, Kadıköy'ün kadısının kim olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Kaynak: Kadıköy Kaymakamlığı

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Kadıköy, İstanbul'un en gelişmiş ilçelerinden biri hiç şüphesiz.

Kadıköy, İstanbul'un en gelişmiş ilçelerinden biri hiç şüphesiz.

Gerek tarihiyle gerek doğasıyla ön plana çıkan Kadıköy, bugün İstanbulluların uğrak mekanları arasında. Caddebostan'da yürüyüş yapmak, Moda'da bir kahve içmek, Kadıköy'ün ışıl ışık sokaklarında eğlencenin tadını çıkarmak pek çok kişi için vazgeçilmez bir an.

Peki Kadıköy, eskiden de şimdilerde olduğu gibi ihtişamlıydı? Cevabı, kesinlikle evet.

Peki Kadıköy, eskiden de şimdilerde olduğu gibi ihtişamlıydı? Cevabı, kesinlikle evet.

Tarihte biraz geriye gittiğimizde, Kadıköy'ün ne denli önemli olduğunu görebiliyoruz. 18. yüzyılda, özellikle Lale Devri boyunca Kadıköy ve çevresinin mesire yeri olarak önemi artmıştı.

Başlarda Türklerin ve Rumların yaşadığı bölgelerde, zamanlarda Ermenilerin de yaşamaya başladığı görülür.

19. yüzyıl başlarına gelindiğinde ise Kadıköy'e Selimiye Kışlası ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapılar inşa edilir.

19. yüzyıl başlarına gelindiğinde ise Kadıköy'e Selimiye Kışlası ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapılar inşa edilir.

O dönemlerde aynı zamanda Şehir içi vapur işletmeciliği ve Haydarpaşa-İzmit demiryolu da hizmete açılmış, Kadıköy'e ulaşım kolaylaşmıştı. Bu sayede özellikle Moda çevresinde vatandaşların yaşadığı alanlar genişlemeye başlamıştı.

Kadıköy'e gelen zenginler, geniş araziler satın almış, köşkler inşa etmiş ve Cumhuriyet arifesine gelindiğinde Kadıköy, İstanbul'un en gelişmiş semtlerinden biri haline gelmişti.

Kadıköy'e gelen zenginler, geniş araziler satın almış, köşkler inşa etmiş ve Cumhuriyet arifesine gelindiğinde Kadıköy, İstanbul'un en gelişmiş semtlerinden biri haline gelmişti.

Uzun süre Üsküdar'a bağlı olan Kadıköy, 1 Eylül 1930'da ise ilçe statüsüne kavuştu. Tüm bu süreç boyunca ise değişmeyen tek bir şey vardı: Kadıköy'ün ismi.

Peki yıllar boyunca değişmeyen Kadıköy'ün ismi nereden geliyor?

Peki yıllar boyunca değişmeyen Kadıköy'ün ismi nereden geliyor?

İstanbul'un fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet, o zamanlar Halkedon olarak bilinen Kadıköy'ü meşhur Nasrettin Hoca'nın kızının torunu olan Celalzade Hızır Bey'e verir. Celalzede Hızır Bey ise İstanbul'un ilk kadısıdır.

Kadıköy'ün ismi de Fatih Sultan Mehmed'in Kadıköy'ü emanet ettiği Kadı Celalzede Hızır Bey'den gelir.

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