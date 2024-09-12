Kadıköy'ün Meşhur 'Kadısının' Kim Olduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?
Kadıköy'ün Meşhur 'Kadısının' Kim Olduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?
İstanbul'un en önemli ilçeleri arasında görülen, kimilerinin bir türlü kopamadığı Kadıköy, aslında köklü bir tarihe de sahip. Bugün ışıl ışık sokakları, sokak müzisyenleri, hareketleri sokaklarıyla bizleri çeken Kadıköy, zamanında önemli tarihi kişiliklere de ev sahipliği yapmıştı.
Peki, Kadıköy'ün kadısının kim olduğunu hiç merak ettiniz mi?
Kaynak: Kadıköy Kaymakamlığı
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Kadıköy, İstanbul'un en gelişmiş ilçelerinden biri hiç şüphesiz.
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Peki Kadıköy, eskiden de şimdilerde olduğu gibi ihtişamlıydı? Cevabı, kesinlikle evet.
19. yüzyıl başlarına gelindiğinde ise Kadıköy'e Selimiye Kışlası ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapılar inşa edilir.
Kadıköy'e gelen zenginler, geniş araziler satın almış, köşkler inşa etmiş ve Cumhuriyet arifesine gelindiğinde Kadıköy, İstanbul'un en gelişmiş semtlerinden biri haline gelmişti.
Peki yıllar boyunca değişmeyen Kadıköy'ün ismi nereden geliyor?
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