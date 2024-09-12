Kadıköy'ün Meşhur 'Kadısının' Kim Olduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?

İstanbul'un en önemli ilçeleri arasında görülen, kimilerinin bir türlü kopamadığı Kadıköy, aslında köklü bir tarihe de sahip. Bugün ışıl ışık sokakları, sokak müzisyenleri, hareketleri sokaklarıyla bizleri çeken Kadıköy, zamanında önemli tarihi kişiliklere de ev sahipliği yapmıştı.

Peki, Kadıköy'ün kadısının kim olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Kaynak: Kadıköy Kaymakamlığı