Gerilmeye Hazır Olun: Kıyamet Sonrası Hayatta Kalma Temalı 15 Film

The Girl with All the Gifts (2016), zombi benzeri bir salgının dünyayı etkisi altına aldığı bir gelecekte, özel bir kızın insanlığın kaderini değiştirebilecek güce sahip olmasını konu alıyor. Melanie, diğer zombilerden farklı olarak, akıl ve duygusal bağ kurabilen bir çocuk olarak hayatta kalmayı başarır. Bu özellik, onu, hem hayatta kalmak isteyen insanlardan hem de tehlikeli bir askeri gruptan korumak için bir hedef haline getirir. Film, zombi temalı bir hikâyeyi, insanlık, etik ve varoluşsal sorularla harmanlayarak farklı bir bakış açısı sunuyor. Hem aksiyon dolu hem de derinlemesine karakter analizlerine sahip olan The Girl with All the Gifts, izleyicisini sürekli olarak şaşırtan ve düşündüren bir yapım.