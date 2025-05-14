Gerilmeye Hazır Olun: Kıyamet Sonrası Hayatta Kalma Temalı 15 Film
Kıyamet sonrası filmler, insanlığın medeniyetini sona erdiren büyük bir felaketin ardından hayatta kalanların dünyasını konu alır. Bu felaketler çoğunlukla nükleer savaş, salgın hastalık, iklim değişikliği, uzaylı istilası ya da yapay zekâ isyanı gibi çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Ancak her ne şekilde olursa olsun izlerken izleyiciyi gerim gerim germeyi başarır! Biz de ortaya çıkan yeni dünya düzeninde insanların hayatta kalmaya, yeniden umut bulmaya ve insanlıklarını korumaya çalıştığı filmleri sizler için derledik.
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1. Mad Max: Fury Road (2015)
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2. The Road (2009)
3. The Platform (2019)
4. Love and Monsters (2020)
5. A Quiet Place (2018)
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6. A Quiet Place Part II (2020)
7. Bird Box (2018)
8. I Am Mother (2019)
9. The Midnight Sky (2020)
10. Cargo (2017)
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11. It Comes at Night (2017)
12. The Girl with All the Gifts (2016)
13. Finch (2021)
14. The Silence (2019)
15. Light of My Life (2019)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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