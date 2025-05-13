Adile Naşit Filminde Kartal Tibet ve Halit Akçatepe'yi Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu!
Kaynak: https://www.haberturk.com/adile-genc-...
Türk sinemasının efsanevi ismi Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Filmde Adile Naşit'e ve Müjde Ar'a günümüzde hangi oyuncuların hayat vereceğini daha önce duyurmuştuk. Habertürk'ün haberine göre, Yeşilçam efsanelerinden Kartal Tibet ve Halit Akçatepe’yi canlandıracak oyuncular da belli oldu. İşte o isimler...
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Adile filminin kadrosu oldukça heyecan verici.
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Başrol Meltem Kaplan'da!
Seda Bakan filme ayrı bir renk katacağa benziyor.
Son olarak Kartal Tibe ve Halit Akçatepe rolleri de belli oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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