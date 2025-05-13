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Adile Naşit Filminde Kartal Tibet ve Halit Akçatepe'yi Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu!

Adile Naşit Filminde Kartal Tibet ve Halit Akçatepe'yi Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.05.2025 - 15:42

Türk sinemasının efsanevi ismi Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Filmde Adile Naşit'e ve Müjde Ar'a günümüzde hangi oyuncuların hayat vereceğini daha önce duyurmuştuk. Habertürk'ün haberine göre, Yeşilçam efsanelerinden Kartal Tibet ve Halit Akçatepe’yi canlandıracak oyuncular da belli oldu. İşte o isimler...

Kaynak: https://www.haberturk.com/adile-genc-...
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Adile filminin kadrosu oldukça heyecan verici.

Adile filminin kadrosu oldukça heyecan verici.

Hem unutulmaz oyuncuyu onurlandırmayı hem de Yeşilçam’ın büyüsünü yeni kuşaklara aktarmayı amaçlayan 'Adile' filmi, kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Başrol Meltem Kaplan'da!

Başrol Meltem Kaplan'da!

Adile Naşit’i canlandıracak olan Meltem Kaptan, rolüne dair duygularını “Bu sadece bir oyunculuk işi değil; bu bir ruh hali” sözleriyle ifade etti.

Seda Bakan filme ayrı bir renk katacağa benziyor.

Seda Bakan filme ayrı bir renk katacağa benziyor.

Filmde ayrıca, Müjde Ar rolüyle Seda Bakan, Münir Özkul karakteriyle ise Levent Can yer alacak.

Son olarak Kartal Tibe ve Halit Akçatepe rolleri de belli oldu.

Son olarak Kartal Tibe ve Halit Akçatepe rolleri de belli oldu.

Habertürk'ün haberine göre, Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kartal Tibet'i genç oyuncu Emre Taşkıran, komedinin usta ismi Halit Akçatepe’yi ise Mustafa Ceyhan canlandıracak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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