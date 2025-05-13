Adile Naşit Filminde Kartal Tibet ve Halit Akçatepe'yi Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu!

Türk sinemasının efsanevi ismi Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Filmde Adile Naşit'e ve Müjde Ar'a günümüzde hangi oyuncuların hayat vereceğini daha önce duyurmuştuk. Habertürk'ün haberine göre, Yeşilçam efsanelerinden Kartal Tibet ve Halit Akçatepe’yi canlandıracak oyuncular da belli oldu. İşte o isimler...