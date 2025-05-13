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Deha'nın Yeri Hızlı Doldu: Ertan Saban'ın Yeni Dizisi Belli Oldu

Deha'nın Yeri Hızlı Doldu: Ertan Saban'ın Yeni Dizisi Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.05.2025 - 21:19

Son olarak Aras Bulut İynemli'nin başrol oynadığı Deha dizisinde Karahan karakterine hayat veren Ertan Saban, dijital bir projeyle el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu TRT Tabii'de yayınlanacak İtiraf dizisiyle anlaştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Show TV ekranlarında yayınlanan Deha, 18 Mayıs'ta yayınlanacak bölümüyle final yapacak.

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha, 18 Mayıs'ta yayınlanacak bölümüyle final yapacak.

Dizide rol alan ve hikayesini güçlendiren pek çok isim sezon içinde diziden ayrılmıştı. O isimlerden biri de Karahan karakterine hayat veren Ertan Saban da diziye veda etmişti.

Ünlü oyuncu Ertan Saban, Deha'nın ardından yeni bir projeyle el sıkıştı bile.

Ünlü oyuncu Ertan Saban, Deha'nın ardından yeni bir projeyle el sıkıştı bile.

Deha'dan ayrılmasının ardından Ertan Saban'ın yeni projesi TRT Tabii yapımı oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Saban, İtiraf adlı diziyle setlere dönecek. Ünlü oyuncunun bir roman yazarına hayat vereceği dizide Ekrem Arslan oturacak ve dizi 10 bölüm sürecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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