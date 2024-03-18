Sen Seven Kişi misin Sevilen Kişi mi?
Sen Seven Kişi misin Sevilen Kişi mi?
Herkesin aklındaki o soru: Seven misin? Sevilen mi?
Hadi öğrenelim!
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1. Cinsiyetini seçerek başlayalım!
2. Şimdi de yaşını seçer misin?
3. Peki şu an bir sevgilin var mı?
4. En son sevgilinle olan ilişkinde ayrılan taraf kimdi?
5. Ayrılma sebebiniz neydi peki?
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6. Boş günlerinde ne yaparsın?
7. Daha önce hiç aldatıldın mı?
8. Sence ilişkiyi ayakta tutan şey nedir?
9. Sence gitmek mi kolaydır kalmak mı?
10. Son olarak, dürüst ol! Ne sıklıkla sevildiğini hissediyorsun?
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Sen seviliyorsun!
Hem sevensin hem sevilen!
Seven taraf hep sensin!
Sevilmek için sevmeyi öğrenmek gerekir bazen..
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