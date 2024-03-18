Sen Seven Kişi misin Sevilen Kişi mi?

Verdiğin cevaplara göre sen hem insan seviyorsun, hem de insanlar seni seviyor! Aslında en güzeli de bu! Arkadaş ilişkilerinde, romantik ilişkilerinde nasıl davranman gerektiğini, kime nasıl yaklaşman gerektiğini çok iyi biliyorsun. İnsanlar da senin en çok bu özelliğini seviyor zaten. Sen tutarlısın! Ne çok sevginin peşindesin, ne de az sevgiyle yetinecek birisin. En güzelini yapıyorsun. Kim sana ne kadar değer verirse o kadar değer veriyorsun onlara!