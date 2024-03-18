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Sen Seven Kişi misin Sevilen Kişi mi?

Sen Seven Kişi misin Sevilen Kişi mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 13:51

Herkesin aklındaki o soru: Seven misin? Sevilen mi? 

Hadi öğrenelim!

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1. Cinsiyetini seçerek başlayalım!

2. Şimdi de yaşını seçer misin?

3. Peki şu an bir sevgilin var mı?

4. En son sevgilinle olan ilişkinde ayrılan taraf kimdi?

5. Ayrılma sebebiniz neydi peki?

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6. Boş günlerinde ne yaparsın?

7. Daha önce hiç aldatıldın mı?

8. Sence ilişkiyi ayakta tutan şey nedir?

9. Sence gitmek mi kolaydır kalmak mı?

10. Son olarak, dürüst ol! Ne sıklıkla sevildiğini hissediyorsun?

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Sen seviliyorsun!

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Verdiğin cevaplara göre hem arkadaş ilişkilerinde hem romantik ilişkilerinde her zaman en sevilen sen oluyorsun! İnsanlar sana hep değer veriyor, hep seninle vakit geçirmek istiyor. Sanki sende şeytan tüyü var he :). Çevrendekiler seni mutlu etmek için her şeyi yapar resmen! Gerçi sen onların bu sevgisini hak eden bir insansın. İnsanlar sana ne kadar değer veriyorsa sen de onlara o kadar değer veriyorsun!

Hem sevensin hem sevilen!

Verdiğin cevaplara göre sen hem insan seviyorsun, hem de insanlar seni seviyor! Aslında en güzeli de bu! Arkadaş ilişkilerinde, romantik ilişkilerinde nasıl davranman gerektiğini, kime nasıl yaklaşman gerektiğini çok iyi biliyorsun. İnsanlar da senin en çok bu özelliğini seviyor zaten. Sen tutarlısın! Ne çok sevginin peşindesin, ne de az sevgiyle yetinecek birisin. En güzelini yapıyorsun. Kim sana ne kadar değer verirse o kadar değer veriyorsun onlara!

Seven taraf hep sensin!

Verdiğin cevaplara göre sen her zaman seven taraf oluyorsun! Arkadaş ilişkilerin olsun, romantik ilişkilerin olsun her zaman sevgi pıtırcığı olan kişi sen oluyorsun. Kalbin çok büyük bir kere! Sen sevmeyi seviyorsun. İçinde hiç kötü niyet yok. Seni sevmeyen bir insana bile iyi niyetle, sevgiyle yaklaşacak bir insansın sen! Kocaman yüreğin var senin kocaman!

Sevilmek için sevmeyi öğrenmek gerekir bazen..

Verdiğin cevaplara göre sen sevilmeyi en çok hak eden kişisin! Biraz düşününce şöyle bir cevaba ulaşıyorum; seni sevmek isteyen o kadar çok insan var ki, tek yapman gereken onların seni sevmesine izin vermek! Büyük tabuların var senin. Kolay insan sevmezsin, sevsen de kolay belli etmezsin! O yüzden insanlar seni sevmekten, seni sevdiklerini belli etmekten çekiniyor olabilirler! 

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