Aman Dikkat! Ramazan Bayramında Kilo Alacak mısın?

Sen tam bir bayram insanısın! Tatlılar, börekler, geleneksel yemekler… Her şeyin tadına bakmak, her sofrada doyana kadar yemek senin için bayramın olmazsa olmazları. Haliyle, bayram boyunca iştahına pek de hakim olamayacak ve büyük ihtimalle birkaç kilo alacaksın. Asıl mesele, bayramdan sonra nasıl bir yol izleyeceğin. Eğer yediklerini telafi etmek için su tüketimine, hareket etmeye ve daha sağlıklı seçimler yapmaya yönelmezsen, aldığın kilolar kalıcı hale gelebilir. Belki de tatlıları ve ağır yemekleri biraz daha ölçülü tüketerek bayram sonrası sıkı bir diyet yapmak zorunda kalmaktan kurtulabilirsin. Bu bayramda keyif senin için ön planda olacak. Ancak unutma, bayramdan sonra vücuduna iyi bakmak senin elinde! Dengeli bir beslenmeye dönüş yaparsan, formunu hızla geri kazanabilirsin.