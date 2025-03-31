Aman Dikkat! Ramazan Bayramında Kilo Alacak mısın?
Aman Dikkat! Ramazan Bayramında Kilo Alacak mısın?
Ramazan Bayramı dendiğinde akla ilk gelen şeylerden biri bolca yemek, tatlı ve misafirlikler! Peki, sen bayram sofralarına karşı ne kadar dirençlisin? Kontrolü elinde tutanlardan mısın, yoksa üç gün içinde tartıda sürpriz bir artışla mı karşılaşacaksın? İşte bu test, senin bayram boyunca beslenme alışkanlıklarını ve kendine hakimiyetini ölçmek için burada! Şimdi soruları cevapla ve bayramda seni neyin beklediğini öğren!
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1. Bayram kahvaltısını nasıl yaparsın?
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2. Bayramda ikram edilen tatlılara karşı tutumun nasıl?
3. Bayram ziyaretlerinde yemek teklif edilince nasıl bir tepki verirsin?
4. Bayram boyunca fiziksel aktiviten nasıl olur?
5. Bayram alışverişinde neler alırsın?
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6. Bayram yemeğinde en çok neye yönelirsin?
7. Şerbetli tatlılar mı, sütlü tatlılar mı?
8. Bayram boyunca su tüketimin nasıl olur?
9. Bayramdan sonra tartıya çıktığında ne hissedersin?
10. Bayram ziyaretlerinde meyve ya da kuruyemiş gibi sağlıklı alternatifler tercih eder misin?
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Bayramda Formunu Korumayı Başaracaksın!
Bayram Keyfiyle Birlikte Birkaç Kilo Gelebilir!
Bayram Sofralarına Karşı Koymakta Zorlanacaksın!
Bayramda Tartıyla Aran Açılabilir!
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