Karakterin Bir Yemek Olsaydı Ne Olurdu?
Karakterin Bir Yemek Olsaydı Ne Olurdu?
Yemekler sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda karakterimizi yansıtan birer metafordur. Kimimiz pratik ve hızlı bir atıştırmalık gibiyiz, kimimiz ise uzun uzun demlenen ve derin tatlar barındıran bir yemek... Peki senin kişiliğini en iyi anlatan yemek hangisi?
Haydi, başla ve kendini bir yemeğin içinde bul!
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1. Kendini en iyi tanımlayan kelime hangisi?
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2. Bir arkadaş ortamında senin rolün nedir?
3. Bir renk seç desek hangisini tercih ederdin?
4. Sabahları uyanınca ilk işin ne olur?
5. Stresli olduğunda ne yaparsın?
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6. Bir tatil planlasan nereye gitmek isterdin?
7. Bir film türü seçmen gerekirse hangisini izlersin?
8. Sosyal medyada en çok ne tür içerikler ilgini çeker?
9. Hayatta en çok önem verdiğin şey nedir?
10. Birine hediye alırken neye dikkat edersin?
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Pizza!
Çorba!?
Sushi
Mantı
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