Karakterin Bir Yemek Olsaydı Ne Olurdu?

Yemekler sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda karakterimizi yansıtan birer metafordur. Kimimiz pratik ve hızlı bir atıştırmalık gibiyiz, kimimiz ise uzun uzun demlenen ve derin tatlar barındıran bir yemek... Peki senin kişiliğini en iyi anlatan yemek hangisi?

Haydi, başla ve kendini bir yemeğin içinde bul!