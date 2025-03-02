Hazırladığın Kahvaltıya Göre Kaç Kilo Vermen Gerektiğini Söylüyoruz!
Hazırladığın Kahvaltıya Göre Kaç Kilo Vermen Gerektiğini Söylüyoruz!
Günün en önemli öğünü kahvaltı! Kimimiz sade ve sağlıklı seçimler yaparken, kimimiz kahvaltıyı adeta bir ziyafete çeviriyoruz. Peki, kahvaltı sofran senin hakkında ne söylüyor? Tercih ettiğin yiyecekler, beslenme alışkanlıklarını ve hatta kaç kilo vermen gerektiğini ele veriyor olabilir! Belki de sağlıklı seçimler yapıyorsun ve formundasın ya da farkında olmadan fazla kalorili tercihler yapıyorsun! Öğrenmeye hazır mısın? O zaman kahvaltı sofrasını kurmaya başla!
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1. Sabah kahvaltıda ilk tercih ettiğin şey nedir?
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2. Ekmek tercihin nasıl?
3. Peynir seçimin ne?
4. Zeytin yeme alışkanlığın nasıl?
5. Kahvaltıda tatlı tüketiyor musun?
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6. Kahvaltıda içecek tercihin nedir?
7. Yumurta tüketme alışkanlığın nasıl?
8. Kahvaltında et ürünleri yer alıyor mu?
9. Sebze tüketiyor musun?
10. Kahvaltıyı nasıl yaparsın?
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Kilo Vermen Gerekmiyor, Harikasın!
3-5 Kilo Vermen Fena Olmaz!
7-10 Kilo Vermen Gerekebilir!
10+ Kilo Vermen Sağlığın İçin Önemli Olabilir!
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Kilo Vermen Gerekmiyor, Harikasın! 50 kiloyum zaten