Sen tam bir British Shorthair gibisin! Sessiz, cool ve karizmatik bir yapın var. İnsanlarla aran iyi olsa da, çok fazla sosyalleşmeyi tercih etmiyorsun. Senin için en önemli şey özgüven ve rahatlık. İnsanlar senin mesafeli olduğunu düşünebilir ama bu, yalnızca seçici olduğunu gösterir. Kendi kurallarını kendin koyarsın ve kimseye kolay kolay boyun eğmezsin. Ancak sevdiğin insanlara karşı oldukça sadık ve korumacısın. Etrafındaki insanlar senin bu gizemli ve soğukkanlı duruşuna bayılıyor! Seni tanımak kolay değil ama bir kere sevildiğinde, unutulmaz bir etki bırakıyorsun.