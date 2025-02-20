Kedisel Ruhunu Ortaya Çıkarıyoruz!
Kedisel Ruhunu Ortaya Çıkarıyoruz!
Kediler gizemli, asil ve karakterleri birbirinden farklı olan harika canlılardır. Kimisi sokakları keşfetmeyi severken kimisi sıcacık bir köşede miskinlik yapar. Peki, sen bir kedi olsaydın hangi tür olurdun? Cevaplarınla kedisel ruhunu ortaya çıkarıyor ve seni en iyi temsil eden kedi türünü söylüyoruz!
Hazır mısın? Miyavvv! 🐾
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1. Bir sabah uyandığında ilk işin ne olur?
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2. İnsanlarla aran nasıl?
3. Sana biri bir iş yaptırmaya çalışıyor. Tepkin?
4. Evde yalnızken ne yaparsın?
5. En sevdiğin uyku pozisyonu?
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6. Bir kedi olsan sahiplerinin seni nasıl tanımlamasını isterdin?
7. Sence en önemli şey ne?
8. Açlıkla nasıl başa çıkarsın?
9. Kendini nasıl tanımlarsın?
10. İnsanlarla iletişim tarzın nasıl?
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British Shorthair
Scottish Fold
Maine Coon
Bengal Kedisi
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