Hangi Burçtan Uzak Durmalısın?
Hangi Burçtan Uzak Durmalısın?
Herkesin hayatında anlaşamadığı, ne yaparsa yapsın uyum sağlayamadığı biri vardır. Bazen o kişi, yanlış zamanda tanıştığın biri olur; bazen de tamamen karakter uyumsuzluğundan kaynaklanır. Peki ya bunun burçlarla bir ilgisi olabilir mi? Astrolojiye göre bazı burçlar birbirine inanılmaz uyum sağlarken, bazıları adeta kaos yaratır! Sen de karakterine en ters düşen burcu öğrenmek istiyorsan, hemen bu testi çöz. Kim bilir, belki de ilişkilerinde yaşadığın sorunların kaynağını keşfedersin!
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1. Bir tartışmada nasıl tepki verirsin?
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2. Bir ilişkide en önemli şey nedir?
3. Hangi tür insanlar seni en çok rahatsız eder?
4. Sana göre kıskançlık...
5. Bağlanma konusunda nasılsın?
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6. İdeal bir hafta sonu senin için nasıl geçmeli?
7. Birine kırıldığında ne yaparsın?
8. İlişkide en büyük korkun ne olurdu?
9. Birlikte olacağın kişi nasıl olmalı?
10. Birlikte olduğun kişi sürekli plan yapıyorsa ne düşünürsün?
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