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Hangi Burçtan Uzak Durmalısın?

Hangi Burçtan Uzak Durmalısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 12:01

Herkesin hayatında anlaşamadığı, ne yaparsa yapsın uyum sağlayamadığı biri vardır. Bazen o kişi, yanlış zamanda tanıştığın biri olur; bazen de tamamen karakter uyumsuzluğundan kaynaklanır. Peki ya bunun burçlarla bir ilgisi olabilir mi? Astrolojiye göre bazı burçlar birbirine inanılmaz uyum sağlarken, bazıları adeta kaos yaratır! Sen de karakterine en ters düşen burcu öğrenmek istiyorsan, hemen bu testi çöz. Kim bilir, belki de ilişkilerinde yaşadığın sorunların kaynağını keşfedersin!

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1. Bir tartışmada nasıl tepki verirsin?

2. Bir ilişkide en önemli şey nedir?

3. Hangi tür insanlar seni en çok rahatsız eder?

4. Sana göre kıskançlık...

5. Bağlanma konusunda nasılsın?

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6. İdeal bir hafta sonu senin için nasıl geçmeli?

7. Birine kırıldığında ne yaparsın?

8. İlişkide en büyük korkun ne olurdu?

9. Birlikte olacağın kişi nasıl olmalı?

10. Birlikte olduğun kişi sürekli plan yapıyorsa ne düşünürsün?

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KOÇ!

KOÇ!

Sen daha sakin, mantıklı ve dengeli bir yapıya sahipsin. Koç burcu ise fevri, hızlı hareket eden ve bazen fazla baskın olabilen bir karaktere sahiptir. Eğer tartışmalardan kaçınmak ve huzurlu bir ilişki istiyorsan, Koç burcundan uzak durmalısın!

YENGEÇ!

YENGEÇ!

Sen özgürlüğüne düşkün, bireysel yaşam alanına önem veren birisin. Ancak Yengeç burçları yoğun duygusal bağlarla yaşarlar ve fazla sahiplenici olabilirler. Eğer ilişkinde fazla boğulmak istemiyorsan, Yengeç burcundan uzak durmalısın!

TERAZİ!

TERAZİ!

Sen net kararlar alan, mantıklı bir insansın. Ancak Terazi burçları sürekli fikir değiştirir, kararsız kalabilir ve bazen yüzeysel davranabilirler. Bu yüzden eğer istikrarlı bir ilişki istiyorsan, Terazi burcundan uzak durmalısın!

İKİZLER!

İKİZLER!

Sen derin, anlamlı ve bağlı bir ilişki arıyorsun. Ancak İkizler burçları değişken, çabuk sıkılan ve bazen mesafeli olabilen bir yapıya sahiptir. Eğer stabil bir ilişki istiyorsan, İkizler burcundan uzak durmalısın!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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