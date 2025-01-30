Burcuna Göre: Harika Bir Dahisin Ya Da İnanılmaz Bir Saf!
Burcuna Göre: Harika Bir Dahisin Ya Da İnanılmaz Bir Saf!
Hepimiz zeki ya da aptal olabileceğimiz anlar yaşarız. Ancak astrolojiye göre, burcumuz bu konuda bize bir fikir verebilir! Hayatta yaptığımız seçimler, yaklaşımlarımız ve zihinsel kapasitemiz gezegenlerin etkisi altında şekilleniyor olabilir. Peki, burcuna göre zekanın mı, yoksa biraz saf tarafının mı ön planda olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Hadi burcunu seç ve öğren! Belki de sandığından daha fazlasısın… veya daha az. 😏
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Burcunu seç!!!!
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Zekan risk aldırıyor ama…
İnatla gelen saflık… Ama kendine hayran bırakıyorsun!
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Parlak ama gösteriş meraklısı zeka!
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