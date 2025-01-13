Bir Şehir Olsan İstanbul mu Olurdun İzmir mi?
Bir Şehir Olsan İstanbul mu Olurdun İzmir mi?
Her şehrin kendine has bir enerjisi, temposu ve karakteri vardır. Kimi zaman bir şehir sizin tam olarak kim olduğunuzu yansıtır! Peki sen hangi şehirle daha çok özdeşleşiyorsun? Bu testte, verdiğin cevaplarla İstanbul'un büyülü kaosu mu yoksa İzmir'in huzurlu esintisi mi ruhunda yatıyor, öğreneceksin!
Hazırsan hemen başla!
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1. Bir hafta sonunu nasıl geçirmek istersin?
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2. Güne başlarken kahvaltında genelde ne tercih edersin?
3. Trafik konusunda ne düşünüyorsun?
4. Bir manzarada hangisi seni daha çok etkiler?
5. Kendini bir mekânda bulduğunda ilk ne yaparsın?
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6. Tatillerde hangi aktiviteler seni daha çok çeker?
7. Sosyal ortamda seni ne mutlu eder?
8. Moda konusunda hangi ifadeye yakınsın?
9. Akşam yemeği için hangi seçenek seni daha çok cezbeder?
10. Günlük yaşamda tempoya nasıl yaklaşırsın?
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