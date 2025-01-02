Senden Gazeteci Olur mu? Bu Testle Öğren!
Senden Gazeteci Olur mu? Bu Testle Öğren!
Gazeteci olmak, yalnızca haber peşinde koşmak değil; meraklı, analiz yeteneği güçlü, doğruya ve hakikate bağlı bir duruş sergilemeyi de gerektirir. Eğer sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyor, insanları anlamaya ve hikayeleri açığa çıkarmaya çalışıyorsan, belki de gazetecilik sana göre olabilir. Ama kişiliğin, bu çetin mesleğin neresine ne kadar uyuyor? Bu test, kişilik özelliklerini analiz ederek senden gazeteci olur mu sorusuna cevap vermek için hazırlandı!
Hazırsan, sorularımıza geçelim!
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1. Bir haberi yazarken kaynaklar hakkında ne kadar hassas olursun?
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2. Bir olayın tanıklarına ulaştın. Tanıkların ifadelerinde bazı çelişkiler var. Nasıl hareket edersin?
3. Bir kriz sırasında ilk tepkini tarif et:
4. Haber yazarken hikayeyi okura aktarabilme konusunda ne kadar yeteneklisin?
5. Bir yanlış bilgi yayılırken, bu bilgiyi yaymışsan ne yaparsın?
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6. Bir haber için sana verilecek bilgi hukuki sınırlar içinde gizlilik gerektiriyor. Ancak, haber büyük yankı uyandırabilir. Nasıl karar verirsin?
7. Uzun bir haberi hazırlarken kendini ne kadar organize hissedersin?
8. Farklı kültürleri tanımak ve insanların hikayelerini anlamak konusunda ne düşünüyorsun?
9. Bir röportaj sırasında, karşı tarafın güvenini nasıl kazanırsın?
10. Haberlerde duygu mu yoksa nesnellik mi önceliklidir?
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Tam bir gazetecisin!
Araştırmaya açık!
Soru soran, merak eden!
Gazetecilik sana uzak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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