Ne Kadar Bencil Ne Kadar Fedakarsın?

Sen hem kendine hem de çevrendekilere değer vermeyi başaran birisin. İnsanlara yardım etmeyi seviyorsun ancak bunu kendini zorlamadan yapıyorsun. Bu denge, çevrende seni güçlü bir lider ya da güvenilir bir dost haline getiriyor. Fedakar bir yanın var ancak her durumda önceliği başkalarına vermiyorsun. Hakkını savunmayı bilen, gerektiğinde “hayır” diyebilen yapın sayesinde hem saygı hem de sevgi görüyorsun. İnsanların ihtiyaçlarını fark etme ve çözüm sunma konusunda doğuştan bir yeteneğin var. Ancak dikkat et, bu dengeyi bozabilecek durumlar olabilir. İnsanların sana fazla yük bindirmesine izin verme ve kendi değerini her zaman hatırla. Bu yaklaşım, seni hayat yolunda güçlü ve mutlu kılar.