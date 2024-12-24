Ne Kadar Bencil Ne Kadar Fedakarsın?

Senin için sevdiklerinin mutluluğu ve rahatlığı her şeyden önce geliyor. Adeta “Fedakarlığın sözlük tanımı sensin” dedirtecek türden birisin. İlişkilerinde insanların sana duyduğu güven, bu özverili ve empatik tutumundan kaynaklanıyor. Onlar için kendi ihtiyaçlarını bile ikinci plana atmaya hazırsın. Ancak, bazen kendini ihmal etmek pahasına başkalarını ön plana koyabiliyorsun. Bu, zaman zaman tükenmiş hissetmene neden olabilir. Unutma, sınır koymayı öğrenmek de bir fedakarlık göstergesidir çünkü sağlıklı bir sen, çevren için de iyidir. Hayatında empatiye verdiğin değer, seni çevrenin vazgeçilmezi yapıyor. Yine de zaman zaman kendini ödüllendirmeyi, “ben” demeyi de unutmamalısın. Çünkü mutlu bir birey, daha fazla paylaşabilir!