Ne Kadar Bencil Ne Kadar Fedakarsın?
Ne Kadar Bencil Ne Kadar Fedakarsın?
Kimi zaman kendimizi başkasını mutlu etmek için harcarız, kimi zaman ise önceliği tamamen kendimize veririz. Hayatta bencil olmak mı gerekiyor, fedakar olmak mı? Peki ya sen? İçindeki ses daha çok “Bencil olmalısın!” mı diyor, yoksa “Kendinden vermek hayatın anlamıdır!” mı? Bu test, kişiliğinin bu önemli yönünü analiz etmek için tasarlandı.
Hazırsan başlayalım!
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1. Arkadaşın senden ödünç bir şey istedi. Nasıl tepki verirsin?
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2. Bir grup çalışmasında herkes işi sana yıkmaya çalışıyor. Ne yaparsın?
3. Bir yardım etkinliğinde gönüllü olman istendi. Cevabın?
4. Elindeki son dilim pizzayı biri istedi. Tepkin ne olurdu?
5. Sevdiğin birine küçük bir jest yapman gerekiyor ama bütçeni zorluyor.
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6. Aranın kötü olduğu biri için özür dilemek gerekse, ne yapardın?
7. Bir iş teklifinde takım ruhu olan biri arandığı belirtildi. Nasıl davranırsın?
8. Bir çocuk oyuncağını yere düşürdü ve sen fark ettin. Ne yaparsın?
9. Evde temizlik işi tartışılıyor ve senden yardım isteniyor. Tepkin ne olur?
10. Sevgilin senden hayatındaki büyük bir değişiklik yapmanı istiyor.
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Tam bir fedakarlık abidesisin
Dengeli bir yaklaşıma sahipsin!
Kendi ihtiyaçlarına öncelik veriyorsun!
Oldukça bencil birisin!
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