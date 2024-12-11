Dışarıdan Soğuk mu Duruyorsun?
Dışarıdan Soğuk mu Duruyorsun?
Bazı insanlar dışarıdan mesafeli, soğuk ya da ulaşılmaz görünürken aslında iç dünyaları bambaşka olabilir. Peki senin durumun ne? İnsanlar seni ilk gördüklerinde ne düşünüyorlar? Soğuk bir duruşun mu var yoksa sıcakkanlı ve sevecen mi görünüyorsun? Bu test, dışarıdan nasıl bir izlenim bıraktığını anlamana yardımcı olacak. Sorulara dürüstçe cevap ver ve seni dışarıdan nasıl algıladığımızı öğren!
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1. Kalabalık bir ortama ilk kez girdiğinde nasıl hissedersin?
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2. Yeni biriyle tanıştığında ilk tepkilerin nasıl olur?
3. Birisi seninle konuşurken göz teması kurar mısın?
4. Sosyal medyada nasıl bir izlenim bırakıyorsun?
5. Bir arkadaşın seninle bir sorunu olduğunu söylediğinde nasıl tepki verirsin?
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6. Tanımadığın birinden yardım istemen gerekse ne yaparsın?
7. Bir toplantıda sessizlik olduğunda ne yaparsın?
8. İlk randevunda nasıl bir enerji yayıyorsun?
9. İnsanlar seni kolayca eleştirebilir mi?
10. İnsanlar seni ilk gördüğünde hangi sıfatı kullanır?
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Soğuk Görünüyorsun Ama Sıcacık Bir Ruhsun
Dengeli ve Kontrollü Bir İzlenim Bırakıyorsun
Tam Bir Sıcakkanlı ve Samimi İnsan
Gizemli ve Çözülmesi Zor Bir Karaktersin
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