İlişkide Karşı Taraf Seni Nasıl Görüyor?

Partnerin seni her zaman yanında olacağını bildiği güvenilir bir destekçi olarak görüyor. Huzurlu ve sabırlı yapın, ilişkinizdeki problemleri büyütmek yerine çözmeye odaklanmanı sağlıyor. Partnerine verdiğin duygusal güven, onun kendini rahat hissetmesini ve sana bağlılığını artırıyor. İlişkilerde senin gibi kişiler, sağlam bir temel kurmaya yardımcı olur. Ancak zaman zaman kendi ihtiyaçlarını da önceliklendirmen gerekebilir. Sürekli destek sunmak, seni yıpratabilir. Dengeli bir şekilde hem partnerine hem de kendine zaman ayırarak bu güçlü bağları daha da güçlendirebilirsin. Unutma, destekleyici olmak önemli bir özellik ama ilişki iki taraflı bir yoldur. Partnerine de seni destekleme fırsatı tanımalısın.