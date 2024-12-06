İlişkide Karşı Taraf Seni Nasıl Görüyor?
İlişkide Karşı Taraf Seni Nasıl Görüyor?
İlişkilerde, karşımızdaki kişiye nasıl göründüğümüz, hissettirdiğimiz kadar önemli olabilir. Senin sevgi dilin, davranışların ve iletişim tarzın, partnerinde nasıl bir izlenim bırakıyor? Peki ya karşı taraf, seni bir destekçi, bir lider, bir sırdaş ya da bir özgür ruh olarak mı görüyor? Bu test, partnerinin gözündeki seni keşfetmene yardımcı olacak!
Haydi teste!
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1. Tartışma anında ilk tepkin ne olur?
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2. Partnerin moralinin bozuk olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?
3. Romantik bir sürpriz yapacak olsan, bu nasıl bir şey olurdu?
4. Partnerinle ilgili en çok önemsediğin şey nedir?
5. İlişkinizi tanımlayan en doğru kelime nedir?
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6. Birlikte bir sorun yaşadığınızda nasıl bir yaklaşım sergilersin?
7. Partnerin sana bir hata yaptığını söylediğinde ne yaparsın?
8. İlişkide en çok hoşlandığın şey nedir?
9. Partnerinin sürpriz bir planı iptal etmesi durumunda nasıl tepki verirsin?
10. İlişkinizdeki iletişimi nasıl değerlendiriyorsun?
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