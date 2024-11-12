Hayatının Aşkı Hangi Filmden Fırlamış Olacak?
Hayatının Aşkı Hangi Filmden Fırlamış Olacak?
Herkesin içinde, bir yerlerde yaşamak istediği bir aşk hikayesi vardır. Peki seninki hangi ünlü film çiftinin aşkına benzeyecek? Tutku dolu ve maceralı bir ilişki mi, yoksa sakin ve güven dolu bir birliktelik mi? Bu test, film dünyasının en ikonik çiftlerinden hangisinin aşk hikayesini deneyimleyeceğini bulmana yardımcı olacak.
Haydi, başlayalım ve senin için en uygun aşk hikayesini öğrenelim!
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1. İdeal bir ilişkinin temeli sence nedir?
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2. Partnerinde en çok hangi özelliği ararsın?
3. Sence ilişkilerde en büyük sorun ne olabilir?
4. Sevgilinle nasıl vakit geçirmeyi tercih edersin?
5. Aşkı bir kelimeyle tarif etsen bu ne olurdu?
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6. Hangi film türünü izlemek seni daha çok heyecanlandırır?
7. Sevgilinle bir yolculuk yapsan bu nasıl bir tatil olurdu?
8. İlişkilerde seni en çok ne korkutur?
9. Aşk hayatını bir cümleyle özetlesen hangisi olurdu?
10. İlişkinde seni tamamlayan şey nedir?
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Noah ve Allie
Jack ve Rose
Hazel ve Gus
Monica ve Chandler
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