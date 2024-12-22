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2024 Yılının Fiyat Performans Ürünü Olan Cep Telefonları

etiket 2024 Yılının Fiyat Performans Ürünü Olan Cep Telefonları

yildiz.oguz
yildiz.oguz - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 10:31

2024 yılının son günlerini yaşadığımız bu dönemde, cep telefonları arasında fiyat/performans oranı yüksek modeller kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. 5G desteği, gelişmiş kameralar, hızlı işlemciler ve uzun batarya ömrü gibi premium özelliklerin ön plana çıktığı ürünlerden bir liste oluşturduk. Farklı fiyat aralıklarında bulunan, özellikleri ile 2024 yılı boyunca beğeni toplamış bu fiyat/performans ürünlerine gelin birlikte bakalım.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'  

Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

6.67 inç ekran boyutu ve 1080x2400 (FHD+) piksel çözünürlüğü ile karşımıza çıkan Xiaomi Redmi Note 13 Pro, sahip olduğu hızlı şarj özelliği ile 46 dakikada tam performans kullanıma hazır oluyor. 256 GB depolama kapasitesinin yanında 120 Hz yenileme hızı bulunuyor. Ayrıca 200 MP arka kamerası ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Uzun zamandır takip ettiğim bir üründü. Kampanya ile çok uyguna geldi. Bu fiyatlarda alınabilecek en iyi telefonlardan. Bir günde elime ulaştı. Kamera gayet iyi. Şarj iki güne yakın gidiyor.

Samsung Galaxy S21 FE 5G 2.Nesil Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy S21 FE 5G 2.Nesil Akıllı Cep Telefonu

Hem kamera, hem ekran kalitesi hem de genel performansı olarak oldukça başarılı bulunan Samsung Galaxy S21 FE; 6.4 inç ekran boyutu ile geliyor. 401 PPI piksel yoğunluğu ve FHD+ ekran çözünürlüğü bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 888 işlemciye sahip bu ürün, oyunlarda 60 fps üstüne çıkabiliyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

2 haftadır kullanıyorum. Ekranı ve kamerası çok iyi. Boyutu güzel. Kaba durmuyor. Sosyal medya, kamera ve günlük işler için kullanıyorum. Şarjı 1 gün rahat yetiyor. Kış ayında olduğumuz için ısınma konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Ben şu ana kadar bariz bir ısınma sorunu görmedim. Telefona çok yüklenirseniz ısınıyor tabi ama normal kullanımda sorun olmadı. Telefonda işlemleri seri bir şekilde rahatça yapıyorum. Üst segment telefon olduğunu belli ediyor. Telefondan memnunum.

Xiaomi POCO X6 Pro 5G Cep Telefonu

Xiaomi POCO X6 Pro 5G Cep Telefonu

İşlemci performansı ve ekran kalitesi ile ön plana çıkan Xiaomi POCO X6 Pro, 12 GB bellek kapasitesine sahip. 6.67 inç ekran boyutu bulunan bu üründe, 45 dakika içinde tam doldurabileceğiniz hızlı şarj özelliği de mevcut. Ayrıca neredeyse piyasadaki tüm oyunları yüksek ayarlarda 60 fps bandında oynatabiliyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Poco telefonu ilk defa kullanıyorum. Yaklaşık iki haftadır kullanıyorum. Canavar bir telefon yapmışlar. Tavsiye ederim. Tam bir fiyat performans ürünü.

Oppo Realme 10 Cep Telefonu

Oppo Realme 10 Cep Telefonu

256 GB hafızası, 8GB RAM kapasitesi ve 50 MP kamera kalitesiyle gözümüze çarpan Oppo Realme 10; uygun fiyatı ile karşımıza çıkıyor. 6.4 İnç Super AMOLED ekranının yanı sıra 411 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. Ayrıca 60 fps video da çekebiliyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Şarjı bir buçuk - iki gün gidiyor. Android 12 ile geldi. Android 14'e güncellendi. Ekran kalitesi çok iyi. Amoled ve 90hz yeterli. 256GB depolama hızlı ve yeterli. Ram 8gb bu kombinasyonla her işinizi görüyor cihaz. Fotoğraf çekimi fiyatına göre. Beklentiniz yüksek olmasın. Kısaca fiyat performans olarak böyle bir cihaz daha yok piyasada.

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

Ekran, kamera, performans yani tüm özellikleri dengeli bir şekilde karşımıza çıkan Samsung'un S24 FE modeli; 4700 mAh batarya kapasitesine sahip. Samsung Exynos 2400e işlemcisi ile oldukça beğeni toplayan bu ürünün 50MP ana kamerası bulunuyor. Bunun yanında oyun performansı da başarılı.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Bataryasından tutun telefonun tüm özellikleri bence fiyatına göre çok iyi. Günlük kullanımda ısındığını fazla görmedim ısındığında kenarlardaki alüminyum kasa ısındı ama ürün gayet serin çalışıyor. Performansı çok iyi , Kamerası gayet yeterli çok iyi diyemem ama ortalamanın üzerinde. Fiyat bandındaki diğer telefonlara göre bence geride kalır yanı yok.

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Apple iPhone 13

Apple iPhone 13

Apple telefonlar arasında hala en çok satanlar arasında bulunan Apple iPhone 13, dokunmatik hassasiyeti ve tepki süresi ile oldukça başarılı. 6,1 inç OLED panel ile gelen bu üründe; HDR 10+, Dolby Vision, True Tone ekran gibi birçok özellik bulunuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

iPhone telefon olsun ama çok da büyük bütçem yok diyenler için yeterli bir alternatif. Telefon görüntüsü kibar, özellikleri tatminkar, kamera çok iyi, Bu fiyat bandı için tavsiye edilir.

Xiaomi 14T Akıllı Cep Telefonu

Xiaomi 14T Akıllı Cep Telefonu

Kamera kalitesi ve oyun performansı ile beğeni toplayan bir diğer model de Xiaomi 14T. Kasa kalitesi olarak oldukça dayanıklı bir yapıda olan bu cihaz, 144 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ayrıca 256 GB depolama ve 12 GB bellek kapasitesi bulunuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Özellikle kamera performansını çok beğendim. Bunun dışında batarya kullanım süresi de günü çok rahat çıkartacak kabiliyette. Görünümü ve elde duruş hissiyatı harika. Malzeme kalitesi premium tadında.

Nothing Phone 1

Nothing Phone 1

Son dönemde adından sıklıkla söz ettiren, tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Nothing Phone 1, arka yüzeyinde kişiselleştirilebilir LED panel ile geliyor. 6.55 inç FHD+ ekranı ve 120 Hz yenileme hızı bulunuyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliğinin olması da bu fiyat bandı için gayet başarılı.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Bir 15 Pro Max kullanıcısıyım. Nothing Phone'u 2. cihaz olarak düşünmüştüm ama sanırım ilk tercihim bu olacak. Ele tam oturuyor, hızlı ve akıcı. Ara yüzü hoşuma gitti ve harika LED'leri var. Tam bir Fiyat Performans. Diğer plastik birbirine benzeyen sıradan Android cihazlar ile kıyaslama bile yapılamaz. Kesinlikle tavsiye ediyorum kalite sevenlere.

Samsung Galaxy A55 5G Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy A55 5G Akıllı Cep Telefonu

6,6 inç Super AMOLED ekranı ve 120 Hz tazeleme hızı ile listemizde yer alan Samsung Galaxy A55'in 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 1080p çözünürlükte 60 fps, 2160p çözünürlükte ise 30 fps videolar çekilebiliyor. Alüminyum malzemesi ile kaliteli bir yapısı bulunan bu cihaz, 256 GB hafıza ile geliyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Ürün metal çerçevesi ve kamerası ile fiyat performans karşılaştırmasının üstüne çıkıyor. E-sim zaten tercih etme sebebimdi. Şarj bende 2 gün gitti, oyun oynamıyorum.

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yildiz.oguz
yildiz.oguz
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