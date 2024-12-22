2024 Yılının Fiyat Performans Ürünü Olan Cep Telefonları
2024 yılının son günlerini yaşadığımız bu dönemde, cep telefonları arasında fiyat/performans oranı yüksek modeller kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. 5G desteği, gelişmiş kameralar, hızlı işlemciler ve uzun batarya ömrü gibi premium özelliklerin ön plana çıktığı ürünlerden bir liste oluşturduk. Farklı fiyat aralıklarında bulunan, özellikleri ile 2024 yılı boyunca beğeni toplamış bu fiyat/performans ürünlerine gelin birlikte bakalım.
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Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.
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'Bu içerik 19.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
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Oppo Realme 10 Cep Telefonu
Samsung Galaxy S24 FE
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Samsung Galaxy A55 5G Akıllı Cep Telefonu
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