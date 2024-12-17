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2024’ün En Beğenilen Kedi - Köpek Mamaları ve Mama Markaları

etiket 2024’ün En Beğenilen Kedi - Köpek Mamaları ve Mama Markaları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 15:31

Kedisi ve köpeği olanlar için en zoru doğru mamayı bulabilmek. Bunun için kedisi olanlar en iyi kedi mamaları hangileri diye sorarken köpek sahipleri en kaliteli köpek maması hangisi merak ediyor. Biz sizi bu dertten kurtardık! Kedi maması markaları ve köpek maması markaları arasından seçim yapmak için bu içeriğe bakabilirsiniz. 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'  

Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Royal Canin British ShortHair Kedi Maması

Royal Canin British ShortHair Kedi Maması

Kedisi olanlar için iyi bir kedi maması bulmak zor olabiliyor. Royal Canin, genelde tercih edilen markalardan biri. Sindirim oranı yüksek protein içeren mama yetişkin kedilere özel. Sağlıklı vücut gelişimini destekleyen mamanın lifli yapısı sindirimine yardımcı oluyor. İçeriğinde kedinizin bağışıklık sistemini destekleyecek vitamin ve mineraller bulunuyor. 4 kilo kedi maması çok tercih edilen mamalardan biri.

benim kedim bundan başka bir mama yemiyor.uzun yıllardır sadece bu mama ile devam ediyorum.

Kedim çok sevdi.

Royal Canin British ShortHair Kedi Maması

Amazon'dan almak için tıklayın.

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Kediler için tercih edilebilecek kedi maması markaları arasında Proline Kedi Maması öne çıkıyor.

Kediler için tercih edilebilecek kedi maması markaları arasında Proline Kedi Maması öne çıkıyor.

Yetişkin kedilere uygun Proline kedi maması 1.2 kg. Deneme için gayet yeterli bir boyut. Kısır kedilere uygun mama kedinizin tüylerini parlak hale getiriyor ve daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Tavuklu olan mama kedilerin genelde sevdiği bir lezzet. Mineral ve vitamin yönünden zengin içeriğe sahip mama çok tercih edilen mamalardan biri.

Uzun zamandır kullandıgımız bır mama. Kedimiz yediğine göre 😊 memnun.

Mükemmel bir mama kedimiz çok sevdi.

Proline Kedi Maması

Amazon linki ise burada!

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Nutri Feline Yaş Kedi Maması

Nutri Feline Yaş Kedi Maması

85 gramlık kedi maması kediler için üretilmiş bir yaş mama. Kedilerin yaş mamayı ne kadar sevdiğinden bahsetmeye bile gerek yok. Tahılsız mamanın içinde ton balığı ve alabalık var. Yetişkin kedilerin yiyebileceği yaş mama şekersiz ve glutensiz. %41 ton balığı, %4 alabalık içeriği olan mama kedilerin severek tükettiklerinden.

Kedim çok beğendi tamamını koyduğum gibi yedi tereddütsüz alabilirsiniz kargolama ise çok hızlıydı.

Nutri Feline Yaş Kedi Maması

Bu  mamayı Amazon üzerinden de alabilirsiniz.

HEPSİBURADA external

En iyi kedi mamaları listesi varsa bu listede Dr. Sacchi Premium Yavru Kedi Maması da yer almalı bizce!

En iyi kedi mamaları listesi varsa bu listede Dr. Sacchi Premium Yavru Kedi Maması da yer almalı bizce!

Düşük tahıllı içeriği olan kedi maması yavru kedilere özel. 1 kiloluk mama sığır ve kuzu etli. 1 yaşına kadar kedinizin yiyebileceği mamanın içeriğinde yoğun ve yüksek kaliteli protein var. İçinde bol bol sebze de yer alan mama vitamin ve mineral yönünden de zengin!

Dr. Sacchi Premium Yavru Kedi Maması

Amazon linkine buradan ulaşabilirsiniz.

HEPSİBURADA external

Purina Friskies Kedi Yaş Mama

Purina Friskies Kedi Yaş Mama

85 gramlık yaş mamalardan biri de Friskies markasının maması. Somonlu mama sevilmeyecek gibi değil. 26 tane gelen mamalar kedinizin çok sevdikleri arasına girecek. 

Güzel iri parçalı hem evdeki hem sokaktaki kedilerim yediler teşekkürler fiyat artışı olmazsa yine alacağım.

severek yiyor kedilerim.

Purina Friskies Kedi Yaş Mama

Amazon'dan almak için tıklayın.

HEPSİBURADA external
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Köpek maması markaları arasında öne çıkan bir marka Goody.

Köpek maması markaları arasında öne çıkan bir marka Goody.

Kuzu etli ve pirinçli mama yetişkin köpeklere uygun. 15 kilo olan mama kuzu etli olduğu için köpeklerin çok hoşuna gidiyor. Köpeğinize gerekli besin değerini aldırmak için bu mamaya bakabilirsiniz.

Bu fiyata en iyisi bu diye düşünüyorum.

Sokak hayvanları için aldım daha önce de aldığım markaydı genel olarak canların hepsi yiyor taze ürün paketleme de oldukça güzel dağılmadan geldi kapıma kadar teslim edildi.

Goody Yetişkin Köpek Maması

Amazon'dan almak için tıklayın.

HEPSİBURADA external

Royal Canin Pomeranian Köpek Maması

Royal Canin Pomeranian Köpek Maması

Pomeranian Boo cinsi için özel üretilen mama 1.5 kiloluk. Yetişkin köpeklere uygun mama lezzetli ve besleyici. Pomeranian'lara uygun tasarlanan mamaların şekli ve boyutu onların küçük çenesi için ideal. Diş sağlığını destekleyen mama tartar oluşumunun da önüne geçiyor. Pomerian'ları mineral içeriği ile destekleyen mama dengeli lifli karışımı sayesinde bağırsak geçişini kolaylaştırıyor. 

Royal Canin Pomeranian Köpek Maması

Amazon'dan almak için tıklayın.

HEPSİBURADA external

Royal Canin Maltese Terrier Köpek Maması

Royal Canin Maltese Terrier Köpek Maması

Yetişkin köpeklere özel mama Maltese Terrier cinsi köpekler için. 1.5 kiloluk mama dengeli bir karışım. Maltese ırkına uygun köpek maması, uzun tüy yapısını korumaya katkıda bulunuyor. İçinde Omega 3 ve 6 yağ asitleri olan zengin mama dışkı kokusunu ve miktarını azaltmaya yardımcı oluyor.

Kopegim sevdi.

köpeğim sadece bunu yiyor..mecburen alıyorum.

Royal Canin Maltese Terrier Köpek Maması

Amazon'dan almak için tıklayın.

HEPSİBURADA external

Acana Heritage Puppy Large Breed Köpek Maması

Acana Heritage Puppy Large Breed Köpek Maması

17 kiloluk bu mama yavru köpekler için uygun. Köpeğinizi beslerken kas kütlesini korumaya yardımcı olan köpek maması protein içeriği sayesinde kontrolsüz kilo alımının önüne geçiyor. Lif içeriği ise sindirim sistemi sağlığını destekliyor. 

Ürünü tartışmaya gerek yok. Kullanan bilir tüyündeki, huyundaki, gelişimindeki inanılmaz etkilerini. Bana gönderilmiş olan paket Ekim 2021 üretimiydi. Alacak arkadaşlara referans olması açısından paylaşıyorum (1 ay önce başka satıcıda denk gelen mama kasım 2021 üretimiydi) Hiç bir darbe de yoktu pakette. Çok teşekkürler :)

Süper mama indirimden aldım. Promama almıştım yerli malı taptazeydi. Bu bence üretim tarihine göre biraz bayat yurtdışından ithal olduğu için. Ama kalitesi tartışılmaz.

Acana Heritage Puppy Large Breed Köpek Maması

Amazon linki için buraya tıklayın.

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Proline Dog Yetişkin Köpek Maması

Proline Dog Yetişkin Köpek Maması

15 kiloluk mama kuzu etli ve pirinçli. Yetişkin köpeklerin yiyebileceği köpek maması, sevilen mamalardan biri. Vitamin, mineral, sebze ve protein yönünden zengin mama lezzetli ve besleyici.

Daha önce kullandığımız marka çok fazla zamlanınca yorumlara güvenerek bunu aldım. Golden oğlumuz ne bulsa yiyen cins olduğu için sorun olmadı. Ancak bunun yanında bağırsak sağlığı daha iyi hale geldi. Günde iki sefer rutin yapıyor artık, eskisindeki kabızlık problemini yaşamıyor. Dolayısıyla birazcık kilo da verdi şükür :) 3. paket siparişinde yazıyorum değerlendirmeyi, tavsiye ederim.

Oğlum bayılarak yiyor,. Değişiklik olsun diye daha pahalıya aldığım yeni mamayı sevmeyip bir hafta sonra reddetti ve tekrar buna döndük. Tuvaleti de çok sağlıklı oluyor bu mamada. Kargo da hızlı ve özenli.

Proline Dog Yetişkin Köpek Maması

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