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2024'ün En Beğenilen Evde Lazer Epilasyon Aleti Modelleri ve Markaları

etiket 2024'ün En Beğenilen Evde Lazer Epilasyon Aleti Modelleri ve Markaları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 12:16

Tüylerden kurtulmak için çok seçenek var ama lazer cihazlar son zamanlarda herkesin favorisi. Tabii ki herkes en iyi lazer epilasyon cihazı hangisi merak ediyor. Evde rahatça tüylerinizi almaya yarayan IPL lazer epilasyon cihazları rahatını düşünenlerin tercihi. Bunların birçok modeli var elbette. Biz sizin için en beğenilenlerini derledik. Lazer epilasyonda en iyi sonuç sağlayan cihaz hangisi, en iyi lazer epilasyon aleti hangisi? sorusuna cevap arıyorsanız bazı modelleri kullananların yorumlarıyla birlikte verdik, sizi içeriğe alalım ve buna siz karar verin.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Braun IPL Silk Expert Pro 5

Braun IPL Silk Expert Pro 5

Ev rahatlığında tüylerinizden kurtulmanın yolu bir lazer epilasyon cihazı almak. Braun IPL Silk Expert Pro 5 PL5146, beğenilen modellerden biri. Çantası, tıraş makinesi ve 2 başlığı ile gelen Braun Silk Expert Pro 5, hayatınızı kolaylaştırıyor.

  • Önerilen şekilde kullandığınızda sadece 3 haftada tüylerinizdeki azalmayı görebiliyorsunuz.

  • Sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan cilt tonunuza göre gücünü kendisi ayarlıyor. 

  • Cilt temas sensörü bulunuyor.

  • Dahili UV koruması da var.

  • Kablolu bir ürün.

  • 3 kademe hız ayarı var.

  • 400.000 atım sayısı bulunuyor. 

Çok araştırdım, malum bilinen ürünle kıyasladım ve bu markada karar kıldım.Markanın kalitesi atış sayısı çok etkili oldu.En önemli tercih nedenlerimden biri de bu cihaz diğer markaya göre çok daha hızlı daha seri.2.denememi az önce yaptım tüm vücut şipşak hemen bitiyor.Niye daha önce almamışım diyorum.Kızım ve ben kullanıyoruz eşiminde koltuk altı için kullandı.Henüz 2.denememiz sanırım 2.haftadan sonra bariz belli oluyormuş.Tekrar güncelleme yaparım. Böyle bir cihaz araştırması içindeyseniz kesinlikle tavsiye ederim.

Braun IPL Silk Expert Pro 5

Amazon linkini de şuraya bırakalım.

HEPSİBURADA external

Medisana IPL 88580

Medisana IPL 88580

Cildini pürüzsüz hale getirmek isteyenlerin tercih ettikleri lazer epilasyon cihazı modellerinden biri de Medisana. Medisana ev rahatlığında lazer imkanı sunuyor. Kalıcı tüy azaltılması için yoğunlaştırılmış ışık teknolojisi bulunuyor. Lazer cihazlar arasında kompakt tasarımı ile öne çıkıyor.

  • Ekstra hızlı uygulaması var. Tüm vücuda 15-30 dakika içinde uygulanabiliyor.

  • 2'si 1 arada cilt tipi ve cilt temas algılayıcısı ile oldukça güvenli.

  • Hızlı kaydırma özellikli. Bu sayede rahat ve kesintisiz uygulayabiliyorsunuz.

  • Çıkarır çıkarmaz kullanmak mümkün.

  • Farklı cilt tiplerine uygun 5 seviyesi bulunuyor. 

  • Değiştirilebilir lazer kartuşu ile sınırsız kullanabiliyorsunuz.

  • Yüz, bacaklar, bikini bölgesi, kollar ve koltuk altı için uygun.

  • 100.000 atım sayısı var.

Hediye aldık ama kullanan çok memnun :)

Medisana IPL 88580

HEPSİBURADA external

Philips Lumea BRI950/00

Philips Lumea BRI950/00

En beğenilen markaların başında gelen Philips Lumea, kolay kullanımı ile öne çıkıyor. Tüm vücut ve hatta yüz için kullanılabilen lazer epilasyon cihazını ister kablolu ister kablosuz kullanabiliyorsunuz. Hediye çantasında saklamak mümkün.

  • İlk 3 kullanımdan sonra hemen farklılığı görebiliyorsunuz. 

  • Entegre Güvenlik Sistemi sayesinde kullanırken gözlük takmanıza gerek yok.

  • 6 ay boyunca tüylerden arınmış bir cildin tadını çıkarabiliyorsunuz.

  • 2 akıllı başlığı var.

  • Birçok tüy ve cilt tipine uygun.

  • SenseIQ teknolojisi cilt tipinizi algılıyor ve ona göre en uygun ışık ayarını gösteriyor.

  • Vücut aparatının içe doğru kavisli bir tasarımı var. Hızlı uygulama için bu tasarım çok işe yarıyor.

  • Uygulaması ile her an yanınızda!

Philips Lumea BRI950/00

Amazon'dan almak için buraya!

HEPSİBURADA external

Philips Lumea Advanced SC1997/00

Philips Lumea Advanced SC1997/00

'Ben öyle merkez merkez dolaşamam, evimde rahatça tüylerimi alayım' diyorsanız lazer epilasyon cihazı tam sizlik. Philips Lumea Advanced, istenmeyen tüylerinizden acısız ve etkili şekilde kurtulmanızı sağlıyor. Tüylerin yeniden uzamasını engellemek için tüy köklerine atış yapıyor. 

  • Düzenli yaptığınızda pürüzsüz bir cilde kavuşabiliyorsunuz.

  • Kumral, kahverengi ve siyah tüylerde kullanmak mümkün.

  • Cilt tonu sensörü var. Bu sensörle zaman zaman cildinizin tonunu kontrol ediyor.

  • Yüz, bacaklar, kol altı, bikini bölgesi, karın ve koldaki tüylerden kurtulmak için kullanabiliyorsunuz.

  • Hızlı uygulamak için geniş pencere alanı var.

  • Yüz için ise hassas bölge başlığı bulunuyor.

Ürün pratik ama çok fazla zaman alıyor. Bir de belli bir süre sonra ısınma yaptıktan sonra makineyi soğutmak için kapatıp soğumasını bekledikten sonra tekrardan kullanmanız gerekiyor. Bu sebepten dolayı işiniz uzuyor.

Philips Lumea Advanced SC1997/00

Amazon'dan almak isterim derseniz linki burada.

HEPSİBURADA external

Braun Silk Expert Pro 5 PL5154

Braun Silk Expert Pro 5 PL5154

Braun, lazer epilasyon cihazı markaları arasında beğenilenlerden. 4 hafta gibi kısa bir sürede tüylerde gözle görülür azalmayı sağlıyor. Cilt renginizi belirliyor ve otomatik olarak sürekli uyum sağlıyor. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Dakikada 125 defaya kadar flaş atımı var. 2 hassas modu ile yüz, koltuk altı veya bikini bölgesi gibi hassas bölgelerde nazik işlem yapıyor.

  • 400.000 atım sayısı var.

  • 2 başlıklı olduğu için geniş kullanım alanı var.

  • Yanında çantası da var.

  • Kablolu kullanabiliyorsunuz.

  • 2 kademe hızı var.

Ürünü 4 seanstır kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum 3. Kademede kullandım ben ve ikinci seanstan sonra gözle görülür dökülmeler oldu zaten  sanırım 6. Seansta kalmayacak diye düşünüyorum böyle giderse  canınızı yakmıyor korkmanıza gerek yok 1 ve 2 kademelerde hissetmiyorsunuz 3 kademede iğne batar gibi bir his veriyor o kadar almadan önce  çok araştırdım philips ile arasında çok kararsız kaldım diğer markayı kullanmadım bilmiyorum bunun atış sayısı fazla olduğu için bunu tercih ettim  ama iyi ki almışım çok etkili tavsiye ederim keşke daha önce alsaydım

Braun Silk Expert Pro 5 PL5154

Amazon linki için tıklayın.

HEPSİBURADA external
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Philips Lumea BRI921/00

Philips Lumea BRI921/00

Lumea, lazer epilasyon cihazları arasında öne çıkan markalardan. Bu cihazı kullanarak 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilde kavuşuyorsunuz. Yanında kaş düzelticisi de var. Yani sadece vücudunuzdaki tüylerden değil, kaşınızdakilerden de kurtulabiliyorsunuz.

  • 5 manuel yoğunluk ayarı var.

  • 3 uygulamadan sonra tüylerde %85 azalma görülüyor.

  • Cilt tonu sensörü bulunuyor.

  • Yüz ve vücut için 2 aparatı var. Yüz aparatında hassas uygulama için entegre ışık filtresi bulunuyor.

  • Uygulaması sayesinde takip etmek çok kolay!

  • Ekstra uzun kablosu ile kullanırken rahat ediyorsunuz.

  • Birçok cilt tonu ve tüy rengi için uygun.

Philips Lumea BRI921/00

Amazon linki için buraya tıklayın.

HEPSİBURADA external

Braun Silk Expert PL5237

Braun Silk Expert PL5237

Lazer epilasyon cihazı araştırması yapanların karşısına çıkan Braun Silk Expert PL5237 ile hızlı ve sağlıklı şekilde pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz. 4 hafta düzenli kullandıktan sonra gözle görülür azalma mümkün. SensoAdapt sensörü cilt tonunuzu inceleyerek en uygun atışı gerçekleştiriyor. 

  • 400.000 atım sayısı var.

  • 2 başlığı var. Büyük ve küçük bu başlıkları vücudunuzun ayrı bölgeleri için kullanabilirsiniz.

  • 10 ışık yoğunluk düzeyi bulunuyor.

  • Sarı, kahverengi ve siyah tüyler için uygun.

  • Dakikada 125 flaş atım yapan cihaz kısa sürede tüylerinizi azaltıyor. 

  • Hem kadınların hem erkeklerin kullanması için tasarlanmış.

Satın almadan önce tanınırlığı çok yüksek rakip ve alternatif başka bir marka ile Braun arasında çok kararsız kalmıştım. Fakat Teknoloji meraklısı ve fiyat performans faktörleri açısından kocamın doğru değerlendirmeleri sonucu üstün Alman tasarım ürünü olan bu modeli tercih ettik. Kullanmaya başladıktan sonra doğru ürün üzerinde yoğunlaştığımı anladım. Tasarım olarak üstün mühendislik düşüncelerini ürünün her kademesinde görebiliyorsunuz. Neredeyse hiç acıtmıyor. Kullanımı çok pratik, çok kısa sürede işlevini gösterebiliyor. 400.000 atım ömrü ile piyasadaki en uzun kullanım devrine sahip. Etkisi hakkında yorum yapmak için henüz çok erken olduğunu değerlendiriyorum. Güzellik merkezlerinde aynı hizmeti alternatif ürünlerle tercih ediyorsanız evinizde de kendi kendinize uygulamaları rahatlıkla yapabileceğinizi değerlendirdiğim deneyimlerim doğrultusunda herkese tavsiye ederim.

Braun Silk Expert PL5237

Amazon'dan almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA external

Braun Silk Expert Pro 3

Braun Silk Expert Pro 3

Yanında seyahat çantasıyla gelen Braun Silk Expert Pro 3, IPL teknolojisini kullanarak tüylerinizden kurtulmanızı sağlıyor. 3 ayda tüylerinizi gözle görülür şekilde azaltan Pro 3, ev rahatlığında profesyonel gibi tüylerinizden kurtulmanızı sağlıyor. 

  • 300.000 atım sayısı var.

  • 2 başlığı var. Biri vücut için, diğeri yüz ve bikini bölgesi için.

  • Skin Pro teknolojisiyle cilt renginize otomatik uyum sağlıyor. 

  • Hassas modu bulunuyor.

  • Kablolu cihaz modellerinden.

  • 100 defaya kadar flaş atımı var.

Yaklaşık bir buçuk, iki aydır kullanıyorum. İlk üç hafta pek etkisini göremedim ama 4.hafta yanı 4.sefer kullanışımda tüylerimin daha geç çıktığını gördüm. İlk üçünde atışları çok sık yapmıyordum pek fark göremeyince de atışları daha sık attım yani bazı yerlere iki kere bile yapmış oldum. Daha iyi etki etti. Ben normalde traş bıçağı kullanırdım ve ertesi günü hemen tüylerim çıkardı. Tüyleri, kılları çabık uzayan biriydim. Genital bölgede bile etki etti bu beni çok sevindirdi.bir haftada hiç tüy çıkmıyor sadece bazı yerlerde tek tük çıkıyor. Ama ben yine de her hafta yapmaya devam ettim. Tüysüz lük kılsızlık gibi hiç takıntım olmadıpı için ben memnun kaldım. Şimdi daha az aralıklarla yaparım herhalde

Braun Silk Expert Pro 3

Amazon'dan almak için tıklayın.

HEPSİBURADA external

Robx A2024

Robx A2024

Robx A2024, lazer epilasyon cihazı markaları arasında beğenilenlerden. Vücut, bikini ve yüz için ayrı 3 başlığı var. Dakikada 125 atım yapıyor, en seri cihazlardan biri. Buz soğutma özelliği ile ağrısız bir epilasyon deneyimi yaşatıyor. Daha ağrısız bir işlem sunan cihazla cildiniz tahriş olmadan epilasyon işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. 

  • 3.000.000 atım sayısı var. Her bir başlığın 1.000.000 atımı var.

  • Hem erkekler hem kadınlar kullanabiliyor.

  • Yoğun atımlı ışık teknolojisi sayesinde tüylerinize veda ediyorsunuz. 

  • 5 farklı enerji ayarı var. Değişik ten rengi ve tüy tipleri için kullanmak mümkün. 

  • Nazik ve hassas cilt bölgelerinde rahatça kullanılabiliyor.

  • Cilde derinlemesine nüfuz ederek etkili sonuçlar almanızı sağlıyor. 

Ürünü alalı 1 ay oldu. 1 aydır her hafta kullanıyorum. Daha sonra kullanım sıklığını azaltacağım. Öncelikle ürün 1 gün sonra teslim edildi. Kargo kutusuna pislik( kuş pisliği ) gibi birşey bulaşmıştı. Ürün zarar görmeden teslim edildi. Kutu jelatinliydi ve ben açtım. İçeriğinde herhangi bir eksik yoktu. Etkisine gelince bende etkili oldu. Kıl köklerini yakıyor onu hissediyorsunuz. Soğutması çok iyi. Daha önce lazer epilasyon yaptırdım. Geri çıkan tüylerde kullanmak için aldım. Kol koltuk altı bacak ve yüz bölgesinde daha çabuk etki etti. Özel bölgede çok az dökülme sağladı. Kullanıma devam edeceğim.

Robx A2024

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Yasomi AI18

Yasomi AI18

Lazer epilasyon cihazı arayanlar için önerilen markalardan olan Yasomi AI18'in tek işlevi bu değil. Bunun yanında cilt gençleştirme ve akne giderme cihazı olarak da işe yarıyor. Hızlı tüy dökülmesine yardımcı olan cihazın 9 enerji seviyesi var. Yasomi AI18, evde size özel bir epilasyon deneyimi yaşatacak!

  • 990.000 atım sayısı var.

  • 4 haftada etkili sonuçlar görmek mümkün. 

  • Düzenli kullanım sonucunda tüylerden ve siyah noktalardan kurtulabiliyorsunuz.

  • Tüm vücut için kullanılabiliyor. 

  • Farklı cilt tonlarına göre flaş ayarını yapabiliyorsunuz.

Hayatımda aldığım en hızlı ürün olabilir.Pazar gününe denk gelmesine rağmen kargoya teslim edildi,hemen ertesi gün sağlam bir şekilde elime ulaştı.Türkçe kılavuzu,gözlük ve traş bıçağı mevcut.Şu an çözmeye,anlamaya ve doğru uygulamaya çalışıyorum.Umarım istediğim sonucu alırım.Teşekkür ederim.

Yasomi AI18

Bu cihazı Amazon'dan almak için tıklayabilirsiniz.

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