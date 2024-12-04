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ŞOK'a Hoower Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 7 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Hoower Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 7 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
04.12.2024 - 15:06

ŞOK 7 Aralık - 14 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!   Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Aralık - 14 Aralık 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Asonic Alarmlı Saat & Hoparör 399 TL,

Asonic Alarmlı Saat & Hoparör 399 TL,

  • 10.000 mAh Magsafe Powerbank 849 TL, 

  • Forever Cam Mantar Gece Lambası 329 TL, 

  • S-link Kablosuz Şarjlı Masaüstü Işık 699 TL,

  • Mikado RGB Alarmlı Gece Lambası & Hoparör 699 TL,

  • Hosse Çift Kulplu Döküm Sahan 549 TL, 

  • Yapraklı Kare Tepsi 249 TL, 

  • Tabaklı Köşe Rafı 249 TL, 

  • Metaltex Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL,

  • Klipsli Tencere Süzgeci 199 TL,

  • Ahşap Ayakkabılık / Raf 149 TL, 

  • 2'li Silikon Bulaşık Süngeri 49,95 TL, 

  • 4'lü Klipsli Askı 69,95 TL, 

  • 6'lı Plastik Yapışkanlı Askı 39,95 TL, 

  • Totem Dolap İçi Köprü Raf 199 TL,

  • Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL,

  • Ütü Seti 99,95 TL, Boncuklu Takı Seti 79,95 TL,

  • Temizlik Araçları 79,95 TL, 

  • Fırçalı Temizlik Seti 99,95 TL, 

  • Dino Araçlar 149 TL, 

  • Soft Nişancı Dart Atar Beta 299 TL, 

  • Barbie Prenses Bebekler 219 TL, 

  • Hot Wheels Fırlatıcı ve Taşıyıcı Ejderha 499 TL, 

  • Çantalı Deniz Kabuğu Evim 149 TL,

  • Kış Temalı Özel Seri Tekli Arabalar 79,95 TL

Süper tasarruf haftasından uyguna getirebileceğiniz süpermarket ürünleri için tıklayın.

Mobilya

Mobilya

25 TL üstü alışverişlerde 

  • 1852 ml Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 65 TL, 

  • 16'lı Orkid Platinum Gece 69 TL, 

  • 185 gram Dardanel Ton Balığı 65 TL,

  • 4x52 aet Uni Baby Pure Comfort Islak Havlu 62 TL

En beğenilen çocuk mobilyaları için tıklayın.

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri;

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri;

Beyaz eşya listesi için tıklayın.

Çamaşır kurutma makineleri için tıklayın.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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