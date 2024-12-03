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Günün Fırsatı: Stanley The Wild Imagination Termos Bardak İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Stanley The Wild Imagination Termos Bardak İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
03.12.2024 - 14:59

Stanley markasının The Wild Imagination serisi, çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve aynı zamanda eğlenceli kılan ürünler sunuyor. Bu serinin dikkat çeken ürünlerinden biri olan Stanley The Wild Imagination Termos Bardağı, hem estetik tasarımı hem de pratik kullanımıyla ebeveynlerin gözdesi olmayı başarıyor. Çok satanlar listenin yıldızı olmuş bu ürün şimdi Amazon fırsatları kapsamında indirimde!

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Bu içerik 03.12.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Stanley The Wild Imagination Termos Bardağı, çocuklarınızın hareketli yaşam tarzına uyum sağlayacak bir ürün.

Stanley The Wild Imagination Termos Bardağı, çocuklarınızın hareketli yaşam tarzına uyum sağlayacak bir ürün.

Bu ürün, çocuklarınızın içeceklerini hem keyifli hem de pratik bir şekilde tüketmelerine olanak sağlıyor.

Küçük boyutlarına rağmen, çocukların en sevdiği içecekleri saatlerce sıcak ya da soğuk tutabiliyor.

Küçük boyutlarına rağmen, çocukların en sevdiği içecekleri saatlerce sıcak ya da soğuk tutabiliyor.

Öne çıkan özellikler

  • Ürün mikrodalga fırın kullanımına uygun değildir.

  • Bulaşık makinesinde yıkabilir

  • BPA içermez.

  • Malzemesi: paslanmaz çelik

  • Kapasite: 0,50 Litre

Ayrıca bu termos, sızdırmaz yapısı, BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik malzemesi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir olması sayesinde, hem çocuklarınızın hem de sizin vazgeçilmeziniz olacak.

Ayrıca bu termos, sızdırmaz yapısı, BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik malzemesi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir olması sayesinde, hem çocuklarınızın hem de sizin vazgeçilmeziniz olacak.

Amazon fırsatları arasında yer alan Stanley The Wild Imagination Termos Bardak, indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Takım kullanabileceğiniz yemek termosu da indirimde, burada.

İndirimdeki diğer Stanley termoslar burada

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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