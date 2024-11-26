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Günün Fırsatı: Çok Satan Listesinin Yıldızı Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu İndirimde!

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etiket Günün Fırsatı: Çok Satan Listesinin Yıldızı Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
26.11.2024 - 11:46

Stanley markasının The Wild Imagination serisi, çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve aynı zamanda eğlenceli kılan ürünler sunuyor. Bu serinin dikkat çeken ürünlerinden biri olan Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu, hem estetik tasarımı hem de pratik kullanımıyla ebeveynlerin gözdesi olmayı başarıyor. Çok satanlar listenin yıldızı olmuş bu ürün şimdi Amazon fırsatları kapsamında indirimde!

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Bu içerik 15.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu, çocuklarınızın hareketli yaşam tarzına uyum sağlayacak bir ürün.

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu, çocuklarınızın hareketli yaşam tarzına uyum sağlayacak bir ürün.

Bu ürün, çocuklarınızın yemeklerini hem keyifli hem de pratik bir şekilde tüketmelerine olanak sağlıyor.  Termosun yan tarafında bulunan entegre plastik spork, çocukların kullanımına uygun boyutlarda ve güvenli bir şekilde yerleştirilmiş.

Küçük boyutlarına rağmen, çocukların en çok sevdiği yemekler olan tavuk şehriye çorbası veya makarna gibi yemekleri rahatlıkla alabilen bu termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içindeki yemeği saatlerce sıcak ya da soğuk tutabiliyor.

Küçük boyutlarına rağmen, çocukların en çok sevdiği yemekler olan tavuk şehriye çorbası veya makarna gibi yemekleri rahatlıkla alabilen bu termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içindeki yemeği saatlerce sıcak ya da soğuk tutabiliyor.

Üstelik basınç tahliye valfli yalıtımlı kapağı, çocukların küçük elleriyle bile rahatça açabileceği bir tasarıma sahip.

Öne çıkan özellikler

  • Ürün mikrodalga fırın kullanımına uygun değildir.

  • Bulaşık makinesinde yıkabilir

  • BPA içermez.

  • Malzemesi: paslanmaz çelik

  • Kapasite: 0,41 Litre

Ayrıca bu termos, sızdırmaz yapısı, BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik malzemesi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir olması sayesinde, hem çocuklarınızın hem de sizin vazgeçilmeziniz olacak.

Ayrıca bu termos, sızdırmaz yapısı, BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik malzemesi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir olması sayesinde, hem çocuklarınızın hem de sizin vazgeçilmeziniz olacak.

Amazon fırsatları arasında yer alan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

İndirimdeki diğer Stanley termoslar burada

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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