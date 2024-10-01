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Kahve Sevenler Buraya! Kahve Gününde Yararlanabileceğiniz Fırsatları Burada Topladık!

etiket Kahve Sevenler Buraya! Kahve Gününde Yararlanabileceğiniz Fırsatları Burada Topladık!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 14:00

Kahve tutkunları, dikkatinizi çekmek istiyoruz! Kahve Gününde faydalanabileceğiniz cazip teklifleri sizler için bir araya getirdik. Bu özel günü kutlarken, lezzetli bir fincan kahvenin keyfini çıkarmanızı sağlayacak bir dizi fırsatı kaçırmamanızı öneririz. 

Bu içerik 01.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Seçili Kahvelerde 2.'ye %40 İndirim

Seçili Kahvelerde 2.'ye %40 İndirim

Kendiniz ve sevdikleriniz için Jacobs Monarch Gold Hazır Kahve'nin büyüleyici aromasıyla bir fincan kahve hazırlayın ve sohbetlerinizi bu sıcak içecek ile daha keyifli hale getirin. Bu çözünebilir kahve, 50 gram ağırlığında bir pakette sunulmaktadır ve yaklaşık olarak 25 fincan kahve yapabilirsiniz.

 74,49TL yerine 45,00TL.

 Seçili kahve ürünlerindeki harika fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Philips Ürünlerinde Sepette İndirim

Philips Ürünlerinde Sepette İndirim

Bu makine ile evinizin rahatlığında, profesyonel bir barista edasıyla kahvelerinizi hazırlayabilirsiniz. Philips'in bu üstün teknoloji ürünü espresso makinesi, süt köpüğü oluşturma ve temizleme konusunda size büyük kolaylık sağlayacak. LatteGo, piyasadaki en hızlı temizlenebilen süt sistemine sahiptir. 

Philips ürünlerinde sepette indirim fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

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Bialetti Ürünlerinde Fırsatlar!

Bialetti Ürünlerinde Fırsatlar!

Kahve sevenlerin almak için can attığı indirimli Bialetti marka ürünler Burada

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Ferrero ürünlerinde ikinciye %10 indirim

Ferrero ürünlerinde ikinciye %10 indirim

Bu çikolataların eşsiz lezzeti, her biri özenle hazırlanmış ve kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Bu çikolatalar, özel günlerde sevdiklerinize hediye etmek için mükemmel bir seçenek olabilir.

Ferrero ürünlerinde ikinciye %10 indirim fırsatını kaçırmamak için buradan göz atabilirsiniz.

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Jacobs Barista Editions Çekirdek Kahve

Jacobs Barista Editions Çekirdek Kahve

Jacobs Barista Editions Çekirdek Kahve, %100 Arabica Espresso, yavaş kavurma yöntemiyle hazırlanan bu güçlü kahve karışımı, dünya çapında en kaliteli çekirdeklerden üretilmiştir. Usta baristaların deneyim ve bilgilerinden yola çıkılarak oluşturulan bu dengeli karışım, kahve severlerin beğenisine sunuluyor.

Son günlerin en düşük fiyatıyla 499,90 TL.

 Jacobs dünyasının diğer indirimli ürünlere de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Pınar Nature Blend Bitkisel Bazlı Badem Içeceği 1 L Vegan Laktozsuz

Pınar Nature Blend Bitkisel Bazlı Badem Içeceği 1 L Vegan Laktozsuz

Pınar Nature Blend Badem, hem sağlıklı bir alternatif sunuyor hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Bademlerin doğal ve zengin lezzeti, bu içeceği benzersiz kılıyor. Bitki bazlı bir içecek olması, vegan ve vejetaryanlar için de ideal bir seçenek olmasını sağlıyor.

İndirimli fiyatıyla 99,90 TL yerine 74,90TL.

PınarOnline bitkisel içeceklerde kaçırılmayacak fiyatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Kahve Dünyası Çok Kavrulmuş Türk Kahvesi 250gr

Kahve Dünyası Çok Kavrulmuş Türk Kahvesi 250gr

Kahve Dünyası'nın 250 gram Çok Kavrulmuş Türk Kahvesi, keyifli bir kahve arasının vazgeçilmez seçeneği olacaktır. Bu ürün, özellikle seçilmiş kahve çekirdeklerinden üretilerek, kahve severlerin damak zevkine hitap ediyor.

Seçili kahvelerde ikinciye 40% indirim fırsatından yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Starbucks® Klasik Seri Termos

Starbucks® Klasik Seri Termos

Starbucks®'ın Klasik Seri Termosu, mat siyah rengi ve yeşil şerit detayı ile dikkat çekiyor. Bu paslanmaz çelik termos, sıcak içeceklerinizi gün boyu sıcak tutma özelliği sayesinde, kahve molalarınızı dilediğiniz zaman ve yerde gerçekleştirebilirsiniz. 

Sepette indirimli fiyatıyla 599,25 TL.

Starbucks ürünlerinde özel fırsatlara buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Tchibo Cafissimo Easy Kahve Makinası Siyah

Tchibo Cafissimo Easy Kahve Makinası Siyah

Evde kahve deneyiminin zirvesini yaşamak artık son derece basit. Cafissimo easy, minimalist tasarımı ve kullanım kolaylığı ile en kaliteli Tchibo kahvesini en üst düzey kahve keyfi ile buluşturuyor. Artık mükemmel bir şekilde hazırlanmış espresso, caffè crema veya kahvenin lezzetini kendi mutfağınızda deneyimleyebilirsiniz. .

Sepette 4.249,00 TL.

Boyner kahve fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

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Moliendo Popüler Filtre Kahve Avantaj Paketi

Moliendo Popüler Filtre Kahve Avantaj Paketi

Moliendo'nun Popüler Filtre Kahve Avantaj Paketi, üç farklı, birbirinden lezzetli kahve çeşidini bir araya getiriyor. Bu özel paket, en çok beğenilen ve en çok tercih edilen kahve çeşitlerini içeriyor ve siz kahve severler için özenle hazırlandı.

Sepette indirimli fiyatıyla 584,81 TL.

Moliendo Finest Coffee markalı kahvelerde sepette indirim fırsatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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Tchibo Ölçekli Kahve Değirmeni

Tchibo Ölçekli Kahve Değirmeni

Bu değirmen, kahve çekirdeklerinin tüm aromalarını koruyarak, çekirdeklerinizi hemen hazırlamadan önce öğütür. Ne tür bir kahve tercih ederseniz edin; süzülen kahve, filtre kahve ya da espresso, Tchibo Ölçekli Kahve Değirmeni ile her zaman en iyi sonucu alırsınız.

6.499,00TL yerine 4.999,00TL

Tchibo Ölçekli Kahve Değirmeni, Elektrikli

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