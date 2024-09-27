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A101’e Gelse de Alsak Dediğimiz Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer Alınır mı?

etiket A101’e Gelse de Alsak Dediğimiz Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 08:04

A101'de gelse ve 'Keşke alsak' dediğimiz Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer'ın değerlendirmesini sizler için gerçekleştirdik. Bu ürün, sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamanın kolay ve hızlı bir yolu olabilir mi? 

Gelin beraber bakalım.👇✨

Bu içerik 27.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Easy Fry Grill & Steam ile, herkesin bayılacağı çok sayıda lezzetli ve sağlıklı yemekler oluşturabilirsiniz.

Easy Fry Grill & Steam ile, herkesin bayılacağı çok sayıda lezzetli ve sağlıklı yemekler oluşturabilirsiniz.

Bu 3'ü 1 arada çözüm, alanınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlar ve hava kızartma, ızgara yapma ve buharla pişirme özelliklerini tek bir kullanımı kolay cihazda topluyor.

Döküm alüminyum ızgara teknolojisi sayesinde, mutfakta son derece lezzetli, yumuşak sulu etler ve sebzeler hazırlamanın keyfini çıkarın. Bu teknoloji, yiyeceklerinizi eşsiz bir tatla doldururken aynı zamanda onları mükemmel bir şekilde pişiriyor.

Döküm alüminyum ızgara teknolojisi sayesinde, mutfakta son derece lezzetli, yumuşak sulu etler ve sebzeler hazırlamanın keyfini çıkarın. Bu teknoloji, yiyeceklerinizi eşsiz bir tatla doldururken aynı zamanda onları mükemmel bir şekilde pişiriyor.

Mükemmel bir sıcaklık kontrolü ve sıcak hava akışı dengesi sayesinde, çok az ya da hiç yağ kullanarak çıtır ve altın renkteki lezzetli yemeklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer, 7 otomatik programı sayesinde geniş bir yelpazede yemeklerin en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyor.

Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer, 7 otomatik programı sayesinde geniş bir yelpazede yemeklerin en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyor.

Bu programlar arasında 5 adet klasik seçenek bulunmakta: Patates kızartması, nugget, tavuk, sebze ve tatlı. 

Ayrıca, kullanıcıya özel olarak birleştirilen 2 akıllı program da mevcut: Balık ve kırmızı et.

"1,1 litrelik su deposuna sahip olan bu cihaz, 85 dakika boyunca kesintisiz bir performans sunar. Klasik fırınlara kıyasla %52 daha hızlı işlem yapma kapasitesine sahip.

"1,1 litrelik su deposuna sahip olan bu cihaz, 85 dakika boyunca kesintisiz bir performans sunar. Klasik fırınlara kıyasla %52 daha hızlı işlem yapma kapasitesine sahip.

Ön ısıtma ihtiyacı duymadan çalışan kombine pişirme modları sayesinde (hava ile kızartma ve buhar fonksiyonları dahil) mutfakta geçirdiğiniz zamanı önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bu özellikler, hem zamandan tasarruf etmenizi sağlar, hem de enerji verimliliğini artırır.

Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer, tasarımı ile kolay temizlik imkanı sunar. XXL kapasitesi (1,6 kg) sayesinde, büyük aileler veya arkadaş grupları için ideal yemekler hazırlayabilirsiniz.

Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer, tasarımı ile kolay temizlik imkanı sunar. XXL kapasitesi (1,6 kg) sayesinde, büyük aileler veya arkadaş grupları için ideal yemekler hazırlayabilirsiniz.

Bu ürün, 60 dakikalık bir zamanlayıcı ve otomatik kapanma özelliğine sahip sezgisel bir dijital kontrol paneli ile son derece kullanıcı dostudur. Sadece ayarlarınızı yapın ve pişirmeye başlayın.

Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer Hepsiburada güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer, tüm ailenize yetecek mükemmel yemekler yapma fırsatı sunuyor. Bu Airfryer & Fritöz Modeline gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer, tüm ailenize yetecek mükemmel yemekler yapma fırsatı sunuyor. Bu Airfryer & Fritöz Modeline gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Çok araştırdım ve bu ürüne karar verdim. İyi ki almışım. Keşke daha önce alsaymışım. Süper bişey çok kısa sürede pişirdi. Koku var diye yorumlar okumuştum. Hiç koku yok👍🏻Alın aldırın. Haznesi oldukça büyük tam istediğimiz gibi. Sesinden ve buhar vermesinden hiç rahatsız olmadık çok az. Her yer tertemiz ve hızlı bir şekilde yemeklerimi hazırladım. Büyük kolaylık🌸Buhar özelliği olması çok güzel extra bir özellik. Benim için bu makine bu özelliğiyle diğer ürünlerin önüne geçti👍🏻

  • Eksiksiz ve iyi paketlenmiş olarak 3 günde elime ulaştı cok araştırarak bu modeli aldım . Kendi kendini temizleme ve buharda pişirme özelliği olması haznenin izgarasiz tepsi gibi kullanılabilmesi biri döküm olan çift ızgarasının olması ve haznesinin büyük olması tercih sebebimdi.

  • İnanılmaz bir ürün daha önce neden almamışım dedirtti resmen

  • Ürünün paketlenmesi gayet güzeldi kendi kutusunun haricinde bir kutuya daha konulmuştu hasarsız bir şekilde elime ulaştı cihazı almadan önce baya bir araştırmıştım zaten anlatmaya gerek yok sınıfının en fuull olanı artısı var (buharda pişirme) daha kullanmadım ama herşeyin güzel olacağını düşünüyorum

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