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Güzellik Ürünlerinizde Eksiklerinizi Tamamlamanın Tam Zamanı!

etiket Güzellik Ürünlerinizde Eksiklerinizi Tamamlamanın Tam Zamanı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 17:17

Sınırlı süreli '3 Al 2 Öde' fırsatıyla, ihtiyacınız olan tüm ürünleri bir arada ve avantajlı bir şekilde edinebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve güzellik rutininizi zenginleştirin. 

Bu içerik 25.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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URBAN Care Style Guide'in Deniz Tuzu Etkili Doğal Dalga Sağlayan Saç Spreyi, saçlarınıza sanki denizden yeni çıkmışçasına doğal, dağınık ve dolgun dalgalar kazandırır.

URBAN Care Style Guide'in Deniz Tuzu Etkili Doğal Dalga Sağlayan Saç Spreyi, saçlarınıza sanki denizden yeni çıkmışçasına doğal, dağınık ve dolgun dalgalar kazandırır.

Bu ürün, Botanical Keratin Complex ve UV filtresi içeren formülü sayesinde, saçlarınıza sadece harika dalgalar ve hacim kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda saçlarınızı korur ve bakımını yapar.

URBAN Care Style Guide Deniz Tuzu Etkili Doğal Dalga Sağlayan Saç Spreyi

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URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter, kuru, kabarık ve elektriklenen dalgalı ile kıvırcık saçlar için özel olarak tasarlanmış bir durulanmayan bakım kremidir.

URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter, kuru, kabarık ve elektriklenen dalgalı ile kıvırcık saçlar için özel olarak tasarlanmış bir durulanmayan bakım kremidir.

Bu ürün, saçınıza yoğun bir nemlendirme sağlayarak doğal yumuşaklığını artırmayı hedefler. A ve C vitaminleri ile yüksek antioksidanlar açısından zengin olan bu formül, yıpranmış buklelerin onarılmasına yardımcı olur ve saçın elektriklenmesini azaltır. 

URBAN Care Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Bakım Kremi

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Versace Dylan Blue Edt 100 Ml Erkek Parfümü

Versace Dylan Blue Edt 100 Ml Erkek Parfümü

Versace'nin Dylan Blue Edt 100 Ml Erkek Parfümü, fujer odunsu aromalı bir koku ailesine sahip. Başlangıç notalarında Kalabriyen Bergamotu, Greyfurt ve İncir Yaprağı bulunan bu parfüm, kesinlikle favori kokularınız arasına girecek. 

Versace Dylan Blue Edt Erkek Parfümü

Kullanıcı yorumu;

Standart 4 mevsim kullanılabilecek güzel bir koku.

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URBAN Care Matte Wax, saçınıza özgün ve etkileyici stiller kazandırmanıza yardımcı olur.

URBAN Care Matte Wax, saçınıza özgün ve etkileyici stiller kazandırmanıza yardımcı olur.

Bu ürünün yumuşak dokusu sayesinde, saçınıza kolaylıkla çeşitli şekiller verebilirsiniz. Ayrıca, güçlü formülü ile saçınıza mat ve doğal bir görünüm kazandırabilirsiniz. 

URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax

Diğer ürünlerde de 3 al 2 öde fırsatından yararlanmak isterseniz buradan göz atabilirsiniz.

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Cream SPF 50+ Kuru Ciltler için Yüksek Korumalı Güneş Kremi

Cream SPF 50+ Kuru Ciltler için Yüksek Korumalı Güneş Kremi

Cream SPF 50+ Kuru Ciltler için Yüksek Korumalı Güneş Kremi, kuru ciltler için özel olarak tasarlanmış, parfümsüz ve çok yüksek koruma faktörlü bir güneş koruyucu. Cildinizi UVB ve UVA ışınlarına karşı korurken, aynı zamanda yüksek enerjili mavi görünür ışınlara karşı da koruma sağlar. 

Cream SPF 50+ Kuru Ciltler için Yüksek Korumalı Güneş Kremi

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Leonor Greyl Saç Yağı Doğal Saç Şekilendirici Krem

Leonor Greyl Saç Yağı Doğal Saç Şekilendirici Krem

Leonor Greyl Saç Yağı ve Doğal Saç Şekilendirici Krem, saçlarınıza istediğiniz formu vermenizi sağlıyor. Ayrıca saçlarınızı yumuşak tutarak gün boyu kalıcılık sunar. 

Leonor Greyl Saç Yağı Doğal Saç Şekilendirici Krem

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URBAN Care Expert Biotin & Kafein Dökülme Karşıtı Saç Toniği

URBAN Care Expert Biotin & Kafein Dökülme Karşıtı Saç Toniği

URBAN Care'in Uzman Biotin & Kafein Saç Dökülmesi Karşıtı Saç Toniği, yoğun peeling bakımı sağlayarak saçınıza yeni bir yaşam verir. Bu ürün, doğal deniz tuzu kristalleri, biotin ve kafein gibi güçlü ve canlandırıcı bileşenlerle zenginleştirilmiştir. Düzenli kullanıldığında, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur ve saçın daha hızlı uzamasını teşvik eder. 

URBAN Care Expert Biotin & Kafein Dökülme Karşıtı Saç Toniği

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URBAN Care Coconut Coffee Yenileyici ve Pürüzsüzleştirici Duş Jeli

URBAN Care Coconut Coffee Yenileyici ve Pürüzsüzleştirici Duş Jeli

Coconut Coffee Duş Jeli, kuru ve nem eksikliği çeken ciltler için özel olarak tasarlanmış yenileyici ve pürüzsüzleştirici bir ürün. İçerisinde bulunan Hindistan cevizi özü, cildinizi derinlemesine temizlerken aynı zamanda nemlendirme özelliği ile cildinizi canlandırır. 

URBAN Care Coconut Coffee Yenileyici ve Pürüzsüzleştirici Duş Jeli

Diğer ürünlerde de 3 al 2 öde fırsatından yararlanmak isterseniz buradan göz atabilirsiniz.

Amazon

URBAN Care Style Guide Iconic Curl Hacimli Bukleler Sağlayan Saç Köpüğü

URBAN Care Style Guide Iconic Curl Hacimli Bukleler Sağlayan Saç Köpüğü

Saçlarınızı dolgun, hacimli ve göz alıcı buklelerle donatmak istiyorsanız, BOTANICAL KERATIN COMPLEX ve UV FİLTRESİ içeren özel formülü tam size göre. Bu formül, saçınıza sadece harika bukleler kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda saçınızı koruyarak bakımını da yapar. 

URBAN Care Style Guide Iconic Curl Hacimli Bukleler Sağlayan Saç Köpüğü

Amazon

TCA STUDIO MAKE-UP PROFESSIONAL Fondöten

TCA STUDIO MAKE-UP PROFESSIONAL Fondöten

TCA STUDIO MAKEUP PROFESSIONAL Fondöten, sadece cilt kusurlarını örtmekle kalmayıp, aynı zamanda cildinizi dış etkenlere karşı koruma görevini de üstlenir. Bu ürün, ince yapısı sayesinde doğal bir görünüm sağlar.

TCA STUDIO MAKE-UP PROFESSIONAL Fondöten

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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