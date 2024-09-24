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Swarovski, Fossil, Calvin Klein ve Daha Birçok Marka Orijinal Saatte En Düşük Fiyatlar Burada!

etiket Swarovski, Fossil, Calvin Klein ve Daha Birçok Marka Orijinal Saatte En Düşük Fiyatlar Burada!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 19:57

Bu özenle seçilmiş saat koleksiyonu, hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada sunuyor. Kendinizi özel hissettirecek bu benzersiz saatler, tarzınızı yansıtmanın en etkili yolu olacak.

Bu içerik 24.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Swarovski SWR5644081 Kadın Kol Saati

Swarovski SWR5644081 Kadın Kol Saati

Metal kordonu, dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunarken, taş detayları ise saate ekstra bir ışıltı ve lüks bir görünüm katıyor. Bu saat, hem gündelik kullanım için hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamak için ideal bir aksesuar.

Son zamanların en düşük fiyatıyla şuanda 7.192 TL.

Swarovski Kadın Kol Saati

Tommy Hilfiger Th1791890 Erkek Kol Saati

Tommy Hilfiger Th1791890 Erkek Kol Saati

Tommy Hilfiger Erkek Kol Saati, çelik kordonu ve sofistike gri tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu model, günlük kıyafet kombinlerinizi tamamlamak için mükemmel bir seçim olacak. 

Kullanıcı yorumu;

Tek kelimeyle olağanüstü oğluma doğum günü hediyesi aldık büyük seviyor çok beğendi tavsiye ederim.

Tommy Hilfiger Erkek Kol Saati

Michael Kors Kadın Kol Saati

Michael Kors Kadın Kol Saati

Michael Kors markasının kadın kol saati, rose gold ve metalik gri kordon renk seçenekleriyle birçok takınızla uyum sağlayabilecek bir aksesuar. 

Bu saat, şık tasarımı ve renk uyumuyla favori aksesuarınız olmaya aday.

Son zamanların en düşük fiyatıyla şuanda 4.914 TL.

Michael Kors Kadın Kol Saati

Guess Guu1337l1m Kadın Kol Saati

Guess Guu1337l1m Kadın Kol Saati

Bu model, üzerindeki taşlarla süslenmiş olup, bu özelliği ile dikkat çekiyor. Özel günlerinizde tercih edebileceğiniz bu saat, kombinlerinizi tamamlayarak onları daha çekici hale getirecek. Sadece bir aksesuar olmanın ötesinde, bir stil ifadesi olan bu saat, seçimlerinizle birlikte kombinlerinizin yıldız parçası olmaya aday. 

Guess Guu1337l1m Kadın Kol Saati

Wesse Wwl107208 Kadın Kol Saati

Wesse Wwl107208 Kadın Kol Saati

Bu model, altın rengi ve metalik gri çelik kordonuyla son derece şık bir görünüm sergiliyor. Yeşil rengiyle de size benzersiz bir stil katma potansiyeli taşıyor. Bu saat, hem klasik hem de modern unsurları bir araya getirerek, her türlü giysiyle mükemmel bir uyum sağlar. 

Son günlerin en düşük fiyatıyla şuanda 1.327,20 TL.

Wesse Wwl107208 Kadın Kol Saati

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Michael Kors'un Mk5735 modeli, kadın kol saati tasarımında klasik ve şık bir görünüm sunuyor.

Michael Kors'un Mk5735 modeli, kadın kol saati tasarımında klasik ve şık bir görünüm sunuyor.

Bu saat, hem işe giderken hem de özel akşam yemeklerinde rahatlıkla tercih edilebilir. Klasik çizgileri ve zarif tasarımı ile her ortamda şıklığınızı tamamlayacak olan bu model, Michael Kors kalitesi ve güvencesiyle sunuluyor. 

15.730 TL yerine 14.868 TL.

Michael Kors Mk5735 Kadın Kol Saati

Tory Burch TBW1070 Kadın Kol Saati

Tory Burch TBW1070 Kadın Kol Saati

Tory Burch markasının TBW1070 model kadın kol saati, dörtgen formu ile sade ve minimal aksesuar tercih eden bayanların gözdesi olmaya aday. Bu özgün tasarım, estetik ve işlevselliği bir arada sunarak, sadeliği ön planda tutanların beğenisini kazanacak. 

Tory Burch TBW1070 Kadın Kol Saati

U.S. Polo Assn. Uspa2024-08 Bayan Kol Saati

U.S. Polo Assn. Uspa2024-08 Bayan Kol Saati

Hasır kordon tasarımına sahip olan bu metalik gri renkteki aksesuar, stilinizi tamamlamanın en şık yolu olacak. Klasik giysilerinizle birlikte kullanabileceğiniz gibi, spor kıyafetlerinizle de mükemmel bir uyum sağlayacak.

Şuan ki fiyatı 1.209,60 TL.

U.S. Polo Assn. Uspa2024-08 Bayan Kol Saati

Fossil Fbq3638 Bayan Kol Saati

Fossil Fbq3638 Bayan Kol Saati

Fossil markasının Fbq3638 modeli, altın rengi tercih eden bayanlar için mükemmel bir seçimdir. Bu kol saati, şıklığınızı tamamlayacak ve kombinlerinizde parlayan bir yıldız gibi öne çıkacak bir aksesuardır. 

Fossil Fbq3638 Bayan Kol Saati

Guess GUGW0004L1 Pırlantalı Kadın Kol Saati

Guess GUGW0004L1 Pırlantalı Kadın Kol Saati

Guess markasının altın rengi kasası ve siyah silikon kordonu ile öne çıkan pırlantalı kadın kol saati, şık ve zarif tasarımıyla dikkatinizi çekecek. 

Guess  Pırlantalı Kadın Kol Saati

Kullanıcı yorumu;

kendime hediye aldım bir başarımdan ötürü çok da beğendim piril piril kullanımı da çok rahat.

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Lacoste Lac2011134 Kol Saati

Lacoste Lac2011134 Kol Saati

Lacoste markasının öne çıkan ürünlerinden biri olan kol saati, modern tasarımıyla göz dolduruyor. Saatin içerisinde bulunan Quartz mekanizması, zamanı hassas ve doğru bir şekilde ölçme yeteneğine sahiptir. Saatin kasa materyali olarak kullanılan plastik, hem hafifliği hem de dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. 

Lacoste Lac2011134 Kol Saati

Fossil Kadın Kol Saati BQ3182

Fossil Kadın Kol Saati BQ3182

Fossil markasının kadın kol saati, taşlı saatlere meraklı olanlar için oldukça şık ve göz alıcı bir model. Bu model, zarif tasarımı ve dikkat çekici detayları ile hem günlük kullanım hem de özel günler için ideal bir seçenek. 

Fossil Kadın Kol Saati BQ3182

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