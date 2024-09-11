Yves Saint Laurent’ten Libre, Black Opium ve Lash Clash Dahil Tüm Ürünlerde %30'a Varan İndirim!

Trendyol, alışveriş severler için yine harika bir fırsatla karşımıza çıkıyor. Bu seferki Trendyol Mega Eylül indirim kampanyasında, dünya çapında üne sahip Yves Saint Laurent markasının tüm ürünleri yer alıyor. Libre, Black Opium ve Lash Clash gibi popüler parfüm ve makyaj ürünlerini de içeren bu geniş yelpazede, %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu benzersiz fırsatı kaçırmamak için gelin Trendyol Mega Eylül'de Yves Saint Laurent markasının indirimli ürünlerini beraber inceleyelim.👇🤗

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