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Yves Saint Laurent’ten Libre, Black Opium ve Lash Clash Dahil Tüm Ürünlerde %30'a Varan İndirim!

etiket Yves Saint Laurent’ten Libre, Black Opium ve Lash Clash Dahil Tüm Ürünlerde %30'a Varan İndirim!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 16:03 Son Güncelleme: 11.09.2024 - 16:05

Trendyol, alışveriş severler için yine harika bir fırsatla karşımıza çıkıyor. Bu seferki Trendyol Mega Eylül indirim kampanyasında, dünya çapında üne sahip Yves Saint Laurent markasının tüm ürünleri yer alıyor. Libre, Black Opium ve Lash Clash gibi popüler parfüm ve makyaj ürünlerini de içeren bu geniş yelpazede, %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu benzersiz fırsatı kaçırmamak için gelin Trendyol Mega Eylül'de Yves Saint Laurent markasının indirimli ürünlerini beraber inceleyelim.👇🤗

Bu içerik 11.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Libre Intense Kadın Parfümü, cesaretini gösteren ve içgüdülerini dinleyen kadınların tercihi.

Libre Intense Kadın Parfümü, cesaretini gösteren ve içgüdülerini dinleyen kadınların tercihi.

Bu parfüm, eriyen çiçeksi notaların yoğunluğu ve portakal çiçeği ile birleşen yakıcı orkide akorunun mükemmel uyumuyla özgürlüğünü ilan ediyor. 

Son günlerin en düşük fiyatıyla hemen sepete eklemelisiniz.

Yves Saint Laurent Libre Intense  Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent'ın Libre adlı kadın parfümü, Fas'ın büyüleyici portakal çiçeği ve Fransa'nın sofistike lavantasının birleşiminden oluşan muazzam bir koku deneyimi sunuyor. 

İndirimli fiyatı 1.900 TL. 

Libre Kadın Parfüm

Kullanıcı yorumu;

Kokusuna bayılıyorum indirime girince stokladım.

Yves Saint Laurent Lash Clash Siyah Maskara

Yves Saint Laurent Lash Clash Siyah Maskara

Lash Clash Siyah Maskara, büyük boy fırçası ve özel formülü ile dikkat çekiyor. Bu özel formül, Ourika bahçelerinden toplanan iris özleriyle zenginleştirilmiş olup, kullanıcısına gün boyu süren kalıcılık ve yoğun bir siyah görünüm vaat ediyor. 

İndirimli fiyatıyla 1.400 TL.

Lash Clash Siyah Maskara

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 ml Kadın Parfüm

Black Opium Parfüm, dinamizmi, enerjisi ve cesareti ile öne çıkan bir koku deneyimi sunuyor. Siyah kahve, parfümün temel notalarından biridir. Bu nota, parfüme canlılık ve uyanıklık hissi katar. Beyaz çiçeklerin iddialı kadınsılığı ise, parfümün diğer önemli notası. 

İndirimli fiyatı 4.525 TL.

Black Opium Edp 90 ml Kadın Parfüm

Kullanıcı yorumu şöyle;

Bittikçe alıyorum, artık tenimle bütünleşmiş bir koku. Bu kokuyu alan herkesin aklına geliyorum, eski erkek arkadaşım da çok severdi.

Touche Éclat Blur Primer Cildi Aydınlatan Makyaj Bazı

Touche Éclat Blur Primer Cildi Aydınlatan Makyaj Bazı

Touche Éclat Blur Primer, cildi aydınlatan bir makyaj bazı. Bu ürün, gözeneklerin ve ince çizgilerin görünümünü optik olarak azaltarak cilt üzerindeki kusurları gizler. Bu özellikler, cildin daha pürüzsüz ve aydınlık görünmesini sağlar.

Touche Éclat Blur Primer Cildi Aydınlatan Makyaj Bazı

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Yves Saint Laurent Touche Éclat Le Teint Fondöten

Yves Saint Laurent Touche Éclat Le Teint Fondöten

Touche Éclat Le Teint Fondöten, cilde 24 saat boyunca nefes alabilme özelliği sağlayan, ışıltı verici bir likit fondötendir. Aynı zamanda orta seviye bir kapatıcılığa sahip olan bu fondöten, cildinize 24 saat boyunca nemlendirme imkanı da sunar.

İndirimli fiyatı 1.725 TL.

Touche Éclat Le Teint Fondöten

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj

Rouge Pur Couture Ruj serisi, etkileyici ve yumuşak renk tonlarıyla günlük makyajınıza mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Bu ruj, hem rafine bir görünüm verirken hem de dudaklarınıza ihtiyaç duydukları nem ve bakımı sağlayacak.

İndirimli fiyatıyla 999 TL.

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj

Kullanıcı yorumu;

Dudakları yumuşak bırakan kolay sürülebilen bir formül ve gerçekten saten bitişiyle çok şık bir ruj. 100% tavsiye ederim.

Libre Le Parfum Edp 90 Ml Kadın Parfüm

Libre Le Parfum Edp 90 Ml Kadın Parfüm

LIBRE'in sembol haline gelmiş aroması, sıcak ve baharatlı tonlarla yeniden ele alınmıştır. LIBRE parfüm serisinin en yoğun kokusu olan LIBRE LE PARFUM, lavanta, portakal çiçeği ve nadiren rastlanan safran akorlarıyla zenginleştirilmiş.

İndirimli fiyatı 5.030 TL.

Libre Le Parfum Edp 90 Ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch Far 600

Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch Far 600

Couture Mini Clutch Farnude makyaj paleti, nötr nude tonlarından daha canlı ve çarpıcı renklere kadar geniş bir yelpazede beş farklı renk seçeneği sunar. Bu renkler, makyajınıza çeşitlilik ve esneklik katmak için bir araya getirilmiş. 

İndirimli fiyatı 2.475 TL.

Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch Far 600

Yves Saint Laurent Crushliner Uzun Süre Kalıcı Suya Dayanıklı Göz Kalemi

Yves Saint Laurent Crushliner Uzun Süre Kalıcı Suya Dayanıklı Göz Kalemi

24 saat boyunca dayanıklılık ve konfor sunan bu göz kalemi, yoğun bir gün geçirirken bile makyajınızın mükemmel görünmesini sağlar. Ayrıca, gözlerinizi rahatsız etmeyen bir formülü vardır, bu da onu hassas gözler için ideal bir seçenek yapıyor.

İndirimli fiyatı 1.237 TL.

Yves Saint Laurent Crushliner Göz Kalemi

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Touche Éclat Stylo 8 Saatlik Güzellik Uykusu Veren Aydınlatıcı

Touche Éclat Stylo 8 Saatlik Güzellik Uykusu Veren Aydınlatıcı

Touche Éclat Stylo Aydınlatıcı, adeta 8 saatlik bir güzellik uykusu etkisi yaratarak cildinizi doğal ve ışıltılı bir görünüme kavuşturur. Bu ürün, cildinizi sadece aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda pürüzsüzleştirir ve mükemmelleştirir.

İndirimli fiyatı 1.387 TL.

Touche Éclat Stylo Aydınlatıcı

Top Secrets Cilde Parlaklık Veren Nemlendirici

Top Secrets Cilde Parlaklık Veren Nemlendirici

Top Secrets Cilde Parlaklık Veren Nemlendirici, cildinize ipeksi bir dokunuşla 72 saat boyunca nem sağlar. Hafif yapısı sayesinde cilt üzerinde ağırlık hissi bırakmaz ve cildinizi tazeleyerek su gibi bir etki yaratır.

Top Secrets Cilde Parlaklık Veren Nemlendirici

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