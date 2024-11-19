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2024 Yılında En Çok Tercih Edilen Kozmetik Markaları

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etiket 2024 Yılında En Çok Tercih Edilen Kozmetik Markaları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 13:23

Çirkin kadın yoktur bakımsız kadın vardır. Çoğumuzun mottosu bu olduğuna göre, bakımlı olmak için cilt bakımından makyaj ürünlerine bir sürü alışveriş yaptığımız gerçeğini de görmezden gelemeyiz. Peki 2024 yılında en çok satılan, en çok beğenilen markalar hangileri merak ediyor musunuz? Sizin için tek tek listeledik. Üstelik o markaların en beğenilen ürünlerini de sizin için bir araya getirdik. Haydi o zaman bakımına düşkün kadınların tercihi hangi markalar olmuş hep beraber görelim.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 19.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Cilt bakım ürünleri ve ikonik ruju ile çok sevilen bir marka: Clinique!

Cilt bakım ürünleri ve ikonik ruju ile çok sevilen bir marka: Clinique!

Markanın en beğenilen ve en çok satan ürünlerini sizin için derledik.

Clinique

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Çok sevilen makyaj ürünlerine sahip olan o marka: Kiko Milano

Çok sevilen makyaj ürünlerine sahip olan o marka: Kiko Milano

Markanın en beğenilen ve en çok satan ürünlerini sizin için derledik.

Kiko Milano

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Gençlerin ve genç kalanların favorisi: Maybelline NewYork

Gençlerin ve genç kalanların favorisi: Maybelline NewYork

Markanın en beğenilen ve en çok satan ürünlerini sizin için derledik.

Maybelline NewYork

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Çok sevilen rujları olan o marka: NYX

Çok sevilen rujları olan o marka: NYX

Markanın en beğenilen ve en çok satan ürünlerini sizin için derledik.

Nyx Professional MakeUp

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Kore'den gelen güzellik: Missha

Kore'den gelen güzellik: Missha

Markanın en beğenilen ve en çok satan ürünlerini sizin için derledik.

Missha

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Cilt bakımının en sevilenlerinden: The Purest Solutions

Cilt bakımının en sevilenlerinden: The Purest Solutions

Markanın en beğenilen ve en çok satan ürünlerini sizin için derledik.

The Purest Solutions

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Işıltılı makyaj ürünlerinin kraliçesi olan o marka: Note Cosmetique

Işıltılı makyaj ürünlerinin kraliçesi olan o marka: Note Cosmetique

Markanın en beğenilen ve en çok satan ürünlerini sizin için derledik.

Note Cosmetique

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Dermatologların tavsiye ettiği marka: La Roche Posay

Dermatologların tavsiye ettiği marka: La Roche Posay

Markanın en beğenilen ve en çok satan ürünlerini sizin için derledik.

La Roche Posay

Hepsiburada external

Cilt bakımı, saç bakımı ve makyajın uzmanı: L'oreal Paris

Cilt bakımı, saç bakımı ve makyajın uzmanı: L'oreal Paris

Markanın en beğenilen ve en çok satan ürünlerini sizin için derledik.

L'oreal Paris

Hepsiburada external
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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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