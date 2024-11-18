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Gülümseten Kasım Devam Ediyor: %75'e Varan İndirimli Ürünler Burada!

etiket Gülümseten Kasım Devam Ediyor: %75'e Varan İndirimli Ürünler Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 19:37

Amazon'un 'Gülümseten Kasım Fırsatları' 30 Kasım'a kadar devam ediyor. Her gün yeni ürünler indirimli fiyatlarla sahiplerine kavuşuyor. Ugg bot, Adidas, New Balance, Under Armour spor ayakkabılar, oyuncaklar, güneş gözlükleri, kulaklıklar, makyaj malzemeleri ve daha fazlası. İndirimler stoklarla sınırlı o yüzden sizin için en gözde ürünleri hızlıca seçtik. Bakalım bu indirimde hangisi sizin olacak?

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 18.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Torima HD11 Kedi Tasarımlı Led Işıklı 5.3 Bluetooth Kulaklık %73 İndirimde!

Torima HD11 Kedi Tasarımlı Led Işıklı 5.3 Bluetooth Kulaklık %73 İndirimde!

Hem eğlenceli hem kullanışlı.

Çocukların ilgisini çeken çok tatlı kedi tasarımlı kablosuz bir kulaklık. Renkli ışıklarıyla harika bir yılbaşı hediyesi de olabilir.

%73 indirimli fiyatı şu anda 377 TL.

Torima Kedili Led Işıklı Bluetooth Kulaklık

İndirimli ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Ugg Kadın Bot %40 İndirimde!

Ugg Kadın Bot %40 İndirimde!

Sevmeyeni çok olsa da bu rahata erişen de kışın başka şey giyemiyor bu da bir gerçek.

Şu anda indirimdeyken almanın tam zamanı.

%40 indirimli fiyatı

Ugg Kadın Bot

'Güzel, rahat, tasarımı mükemmel.'

İndirimli ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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Miss Sixty Kadın Güneş Gözlüğü %71 İndirimde!

Miss Sixty Kadın Güneş Gözlüğü %71 İndirimde!

Stokları hızla tükenen gözlüğü beğendiyseniz acele etmelisiniz.

%71 indirim kolay kolay bulunmuyor.

İndirimli fiyatı 448 TL.

Miss Sixty Kadın Güneş Gözlüğü

İndirimli ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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Adidas Kadın Court Platform Spor Ayakkabı %39 İndirimde!

Adidas Kadın Court Platform Spor Ayakkabı %39 İndirimde!

İndirimdeyken kaçırılmayacak bir model...

İndirimli fiyatı 1295 TL.Adidas Kadın Court Platform Spor Ayakkabı

'Rahat ve şık bir ayakkabı.'

İndirimli ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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Adidas Duramo Erkek Koşu Ayakkabısı %31 İndirimde!

Adidas Duramo Erkek Koşu Ayakkabısı %31 İndirimde!

İşte erkeklerin indirimden kaptığı o ayakkabı.

İndirimli fiyatı 1873 TL.

Adidas Duramo Erkek Koşu Ayakkabısı

'Amazon satıcısı hızlı ve kaliteli hizmet veriyor. Ayakkabı ise bu fiyata mükemmel.'

İndirimli ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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6'lı I Love Day Fosforlu Kalemler %64 İndirimde!

6'lı I Love Day Fosforlu Kalemler %64 İndirimde!

Çocukların bayıldığı o mini fosforlu kalemler de indirimde.

İndirimli fiyatı 49 TL.6'lı I Love Day Fosforlu Kalem

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Golden Rose Matte Lipstick Crayon No:15 %65 İndirimde

Golden Rose Matte Lipstick Crayon No:15 %65 İndirimde

Çantanızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir ürün.

İndirimli fiyatı şu anda 83 TL.

Golden Rose Matte Lipstick Crayon No:15

'Piyasa fiyatının yarısından daha az fiyatına aldım. Memnunum kadife dokulu günlük kullanım için ideal.'

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Torima S03 Beyaz Uzaktan Kumandalı Kablosuz Selfie Çubuğu %75 İndirimde!

Torima S03 Beyaz Uzaktan Kumandalı Kablosuz Selfie Çubuğu %75 İndirimde!

Bundan sonra kimseye 'fotoğrafımı çeker misiniz?' demenize gerek kalmayacak.

Tripodlu selfie çubuğu fotoğraf çekmeyi sevenlerin favorisi.

İndirimli fiyatı 254 TL.

Torima S03 Beyaz Uzaktan Kumandalı Kablosuz Selfie Çubuğu

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Penta Anatolia Goldbide Bataryası %76 İndirimde!

Penta Anatolia Goldbide Bataryası %76 İndirimde!

Gold sevenlerin favorisi.

İndirimli fiyatı 1824 TL.Penta Anatolia Goldbide Bataryası

İndirimli ürünlerin hepsine göz atmak istersen onlar da burada.

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