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Jbl Bluetooth Hoparlörden Otomatik Besleme Kabına: İndirim Haftasının En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Jbl Bluetooth Hoparlörden Otomatik Besleme Kabına: İndirim Haftasının En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 11:31

Kasım indirimleri başladı. İndirim haftasında kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Hızlı şarj imkanı sunan mini adaptörden, sık seyahat edenlerin çok işine yarayacak olan akıllı otomatik kedi köpek besleme kabına... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

Galaxy Buds FE'nin kompakt ve ergonomik tasarımı olağanüstü bir dinleme deneyimi sunarken 'Aktif Gürültü Engelleme' ile istenmeyen gürültüleri kolaylıkla engelleyebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 1234 TL.

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

'+Tatmin edici ses kalitesi.

+Samsung cihazla hızlı ve tam uyum.

+Ortalama üstü ANC.

+Kanatçıksız silikonlarla kullanma imkanı.

+Sade, şık, basit.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

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Next Start 4K Media Player

Next Start 4K Media Player

Hızlı, görüntü kalitesi yüksek ve fiyatı da uygun. Daha ne olsun!

İndirimli fiyatı 1399 TL.

Next Start 4K Media Player

'Piyasada daha iyi bilinen bir markayı alacaktım fakat son anda karar değiştirip Next aldım. İyi ki bunu almışım, hem çok daha uygun, hem de şimdilik tüm görevlerini hiçbir problem yaratmadan yerine getiriyor.'

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SL-20 Smart PET Feeder HD Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Köpek Besleme Kabı

SL-20 Smart PET Feeder HD Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Köpek Besleme Kabı

S-link SL-20, programlanabilir besleme özelliği sayesinde evcil hayvanlarınızın düzenli olarak beslenmesini sağlar. Sık seyahat eden veya uzun süre evde olmayanlar için idealdir.

Fiyatı 4037 TL.

Akıllı Otomatik Kedi Köpek Besleme Kabı

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

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JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

Cesur renkleriyle JBL Go 4 elinizin içine sığan boyutuyla zengin, güçlü baslar ve JBL Pro ses kalitesi sunuyor.

Fiyatı indirimde 1548 TL.

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

'Bir tavsiye üzerine aldım JBL kalitesine ve Amazon hızına güveniyorum.'

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Spigen 30W USB-C Mini Adaptör

Spigen 30W USB-C Mini Adaptör

Bu adaptör, ufak boyutu ve hızlı şarj özelliği ile bu haftanın en çok satan elektronik ürün olma ünvanını kapmış.

Fiyatı 254 TL.

Spigen 30W USB-C Mini Adaptör

'60 watt PD destekli kablo ile ortalama 30 dakikalık deneme amaçlı kullandım, adaptörün tam olarak kaç watt verdiğini tespit edecek bir ölçüm cihazım yok ama telefonda süper hızlı şarj ibaresini gördüm. Bu da vaad ettiği değeri veriyor anlamına gelir. Bir de en çok merak edilen konu ısınma olayına gelecek olursak, 30 dakikada ılık diyebileceğim makul bir ısıya ulaştı ve bence göz ardı edilecek bir durum. Telefonların orijinal adaptörleri bile ısınıyor, ihtiyacı olan kaçırmasın derim.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Karşınızda en çok satan akıllı saat!

Fiyatı 4699 TL.

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

'+ Tasarımı çok iyi, alternatifleri arasında tasarımını en çok beğendiğim seri Galaxy Watch.

+ Ekran/Kasa oranı yüksek. Kenarlardaki ekransız alan rahatsız etmeyecek kadar kısa.

+ Kayışı yumuşak ve ergonomik. Özellikle fazlalık kısmı içe doğru saklamak estetik bir duruş veriyor.

+ Her zevke uygun bir görsel tema bulmak mümkün.

+ Reaksiyonu anlık alıyorsunuz, gecikme yok denecek kadar az. Telefon geldiğinde hemen uyarı geliyor, müzik değiştirmek istediğinizde hemen değişiyor gibi.

+ Samsung Health özellikleri fena değil. Adım ölçeri vs tutarlı buldum.

+ Şarj konusunda 40 saat deniyor ama 50+ alıyorum ben.

+ Hızlı şarj oluyor. 1 saat sürmüyor.'

En çok satan diğer akıllı saatler de burada.

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Oculus Quest 3 128 GB All In One Kablosuz VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Oculus Quest 3 128 GB All In One Kablosuz VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Quest 2 modeline göre çok gelişmiş bir model.

Sanal gözlük almak isteyenler için en iyi tercih.

Fiyatı 28.000 TL.

Oculus Quest 3 128 GB All In One Kablosuz VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü

'Flight simulator 2020 için aldım ve kullanıyorum. Bambaşka bir tecrübe yaşattığını ve almak isteyenlerin tereddütsüz alabileceklerini söylemeliyim. Diğer uygulamalar için de (YouTube, Amazon prime) kesinlikle tavsiye ederim.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

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Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

En çok satılan tablet karşınızda!

Fiyatı 4199 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

'İnternette çokça araştırdım çok aşırı bir kulanımım olmayacağı için bu fiyat bandında en iyi hangi ürünü alabilirim diye. Sonuç olarak tab a9 plus ı tercih ettim. Çokça yorum okudum ekran kötü donma oluyor vs diye ama gerçekten fiyatına göre mükemmel bir ürün. Ekran kalitesi sesi her şeyiyle beni gerçekten mutlu etti. İnsanlar 4000 liraya aldığı üründe 40000 tl lik ürün kalitesi bir zahmet beklemesin.'

Çok satılan tabletlerin hepsini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

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Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Kahve severlerin favorisi!

Fiyatı 19.874 TL.

Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

'Temizlemesi inanılmaz kolay, her şeyi suyun altına tutabildiğim; sütlü kahvelerimi güzel köpüklü yapabildiğim; kahve öğütmesinde bir sorun olmayacak bir makine aradım ve en iyisi bunu buldum.'

Çok satılan küçük ev aletlerinin hepsini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

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Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi

Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi

Evde kendi ekmeğini yapmak isteyenlerin tercihi.

Fiyatı 3974 TL.

Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi

'Kitapçıktaki tariflere göre ekmek yaptım sonuç gayet başarılı. Tavsiye ederim...'

Diğer çok satan ekmek yapma makineleri de burada.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Karşınızda çekim gücü çok yüksek olan en çok satan elektrikli süpürge.

İndirimli fiyatı 8499 TL.

Philips XB9145/07 Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

'Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Daha öncesinde evi hiç süpürmemişim onu anladım. Yüksek çekim gücü arıyorsanız hiç şüpheniz olmasın. Kendi açımdan tek eksik yönü ilk kullanımda kapıya çarptım ve çizildi. Dışı çizilmeye karşı dayanıklı olabilirdi. O kadar. Kablosu uzun, bir sürü başlığı var. Kademeli derecesinde 2 3 ile süpürmem yeterli geliyor.'

Diğer çok satan süpürgeler de burada.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Geçen haftanın en çok satan elektronikleri de aşağıda...

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