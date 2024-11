Jbl Bluetooth Hoparlörden Otomatik Besleme Kabına: İndirim Haftasının En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

En çok satılan tablet karşınızda!

Fiyatı 4199 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

'İnternette çokça araştırdım çok aşırı bir kulanımım olmayacağı için bu fiyat bandında en iyi hangi ürünü alabilirim diye. Sonuç olarak tab a9 plus ı tercih ettim. Çokça yorum okudum ekran kötü donma oluyor vs diye ama gerçekten fiyatına göre mükemmel bir ürün. Ekran kalitesi sesi her şeyiyle beni gerçekten mutlu etti. İnsanlar 4000 liraya aldığı üründe 40000 tl lik ürün kalitesi bir zahmet beklemesin.'