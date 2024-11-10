Jbl Bluetooth Hoparlörden Otomatik Besleme Kabına: İndirim Haftasının En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Jbl Bluetooth Hoparlörden Otomatik Besleme Kabına: İndirim Haftasının En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Kasım indirimleri başladı. İndirim haftasında kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Hızlı şarj imkanı sunan mini adaptörden, sık seyahat edenlerin çok işine yarayacak olan akıllı otomatik kedi köpek besleme kabına... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 10.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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