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Espresso Makinesinden Airfryer'a En Çok Satan Popüler Elektronik Ürünleri İndirimden Seçtik!

etiket Espresso Makinesinden Airfryer'a En Çok Satan Popüler Elektronik Ürünleri İndirimden Seçtik!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 04:25

Aylardır indirime girsin diye beklediğiniz ürünlerin hepsi burada. Dyson şarjlı süpürgeden Roborock robot süpürgeye, tam otomatik kahve makinesinden hava temizleyiciye. İndirimli elektronik ürünler arasından en çok beklenen ve en çok satılan ürünleri sizin için seçtik ve kullanıcı yorumları ile beraber listeledik. Fırsat burada! Siz de daha fazla beklemeden hemen bir göz atın bence...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 04.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dyson V8 Kablosuz Süpürge

Dyson V8 Kablosuz Süpürge

Şarj süresi kısa olsa da, performansı ile fiyatını hak eden bir süpürge. Kullanıcılar tarafından şiddetle tavsiye edildiğinin ve aparatlarının çok kullanışlı olduğunun da altını çizelim.

İndirimden Dyson V8 almak isteyenleri hemen böyle alalım.

Dyson V8™ Kablosuz Süpürge

'Süpürgenin 2 kademesi var. Düşük kademede 160 m2 evimi rahatlıkla süpürüyorum. Süre tutmadım, ancak düşük kademenin çekişi de güzel ve yeterli. Bir kaç defa evi detaylı bir şekilde komple süpürdüm ve şarjı bitmedi. Yüksek kademede fazla kullanmadım, ancak yüksek kademede şarjı çabuk bitiyor gibi. Yüksek kademeye gerek yok düşük kademe yeterli bence. Toz haznesi küçük.'

İndirimdeki küçük ev aletlerinin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Bu harika makine ile 20 farklı kahve tek bir dokunuşunuzla hızlıca hazır olacak ve sabahlarınız da bu sayede artık daha keyifli olacak...

İndirimdeyken kaçırılmaması gerekenlerden.

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

'Ürün tam tahmin ettiğim gibi açıkçası, çok inceledim çok videolar izledim ve sonunda bu fiyata düşünce kaçırmadım. Avantajları diğer makinelere göre çok sessiz kahve öğütüyor, kahveyi, suyu ve sütü istediğiniz seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanına kaliteli bir çekirdek kahve aldığınızda mükemmel bir kahve deneyimi yaşıyorsunuz.'

İndirimdeki küçük ev aletlerinin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

Roborock Vacuum Cleaner Q8 Max Robot Süpürge, güçlü çekim gücü ve hızlı haritalama özellikleriyle öne çıkan bir robot süpürge.

Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

'Şarj edip denedim ve diyebilirim ki yaptığım en iyi alışverişlerden biri! Zaten illa ki evde her gün süpürge çalıştırıyorum ama evde tüylü bi arkadaşımız var tüyü kılı eksik ölmüyor. 56 dakikada tüm evin temizliği bitti, evdeki sandalyeleri vs kaldırmadım sadece oyuncakları şarj aletlerini kabloları topladım. Kesinlikle dan dun oraya buraya çarpması yok, tek seferde engeli anlayabiliyor. *Halının üzerine geldiğinde inanılmaz bir emiş gücü var, gerçekten çok hafif ıslaklık bırakıyor. '

İndirimdeki küçük ev aletlerinin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Schafer Prochef Gusto Stand Mikser

Schafer Prochef Gusto Stand Mikser

Hamur yoğurma ve çırpma işlerinde başarılı olan hafif ve kullanışlı bir ürün. Mutfakta kolaylık arayanlar için ideal.

Schafer Prochef Gusto Stand Mikser

'Ürün fiyat performans ürünü pizza hamuru yoğurdum çok kısa sürede yoğurdu, çiğ köfteyi de aynı şekilde gayet başarılı oldu. Sesi çok çıkmıyor. Parçaları güzel elde yıkamak gerekiyor makinada rengi atar. Hazne kısmı yayvan olmadığı için malzemeyi kolay toparlıyor.'

İndirimdeki küçük ev aletlerinin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Kapsül kahve sevenler için kullanımı oldukça pratik olan ve leziz kahveler yapan bir kahve makinesi.

Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi

'Harika bir kutuyla geldi, incecik bir cihaz. Kutusundan makine tasarımına kadar her şeyine bayıldım.. İçinde gelen hediye kapsüllerle mocha, latte denedim gayet lezzetli ve görsel olarak da başarılı.'

İndirimdeki küçük ev aletlerinin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Vestel Lightfry Xxl Fritöz

Vestel Lightfry Xxl Fritöz

Vestel Lightfry Xxl Fritöz, geniş iç haznesi ve pratik kullanımı ile dikkat çeken bir ürün.

Vestel Lightfry Xxl Fritöz

'Ürün genişliği gerçekten harika. Sizde eğer kalabalık bir aileyseniz veya kızartmayı çok seven bir aile iseniz rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Görselde gözüktüğünden daha büyük. Ben şuan için sadece patates denedim ve muhteşemdi. '

İndirimdeki küçük ev aletlerinin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Vestel Retro Ekmek Kızartma Makinesi

Vestel Retro Ekmek Kızartma Makinesi

Kaliteli malzeme yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çeken ürün ekmekleri gerçekten olması gereken en iyi şekilde kızartıyor.

Farklı renkleri de var.

Vestel Retro Ekmek Kızartma Makinesi

'Ürünün 7 farklı kademesi var, iptal düğmesi var, orta bir dilim tam buğday ekmeği denedim gayet rahatlıkla sığdı, kızartma işlemi de harika bu kadarını beklemiyordum teşekkürler.'

İndirimdeki küçük ev aletlerinin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Schafer Concept Grill Tost Makinesi

Schafer Concept Grill Tost Makinesi

Hızlı ısınan, çıtır çıtır tostlar yapan, bütçe dostu bir makine.

Schafer Concept Grill Tost Makinesi

'Nasıl görünüyorsa öyle geldi rengi duruşu ağırlığı ayar yeri her şeyi çok iyi.'

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Bissell 3001N AIR220 3'lü Filtreleme Özellikli Hava Temizleyici

Bissell 3001N AIR220 3'lü Filtreleme Özellikli Hava Temizleyici

Şık tasarımının altındaki aktif karbon filtresi ile; saç, toz, polen, kepek, ev ve evcil hayvan kokularını ve uçucu organik bileşikleri (VOC'ler) yakalayan bir HEPA filtre + ön filtre olmak üzere üç filtreleme katmanı var.Benzersiz aktif karbon filtresi sayesinde yemek pişirme sırasında oluşan gazları, dumanı, evcil hayvan kokularını ve evinizde oluşabilecek tüm kötü kokuları temizler.

Bissell 3001N AIR220 3'lü Filtreleme Özellikli Hava Temizleyici

'Abartısız ürünün indirime girmesi için en aşağı 5 ay favorilerimde bekledim--astım hastasıyım ve ortalama bu büyüklükte bir makineye ihtiyacım var evimde--velhasıl makine sonunda indirime girdi ve satın aldım.'

İndirimdeki küçük ev aletlerinin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips 2000 Serisi XB2123/09 Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips 2000 Serisi XB2123/09 Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips 2000 Serisi XB2123/09 Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü çekim gücü ve sessiz çalışması ile öne çıkan bir ürün.

Toz haznesinin kolay temizlenebilir olması ve kompakt boyutu ile de çok beğeniliyor.

Philips 2000 Serisi XB2123/09 Torbasız Elektrikli Süpürge

'Çekişi aşırı güçlü halı yerinden kalkıyor. Ürün çok güzel.'

İndirimdeki küçük ev aletlerinin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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