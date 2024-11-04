Hala Almadıysan Kasım Fırsatları‘ndan Hemen Bakman Gereken 2024’ün En Çok Satan Ürünleri

HP 15,6' Dizüstü Bilgisayar üretkenlik özellikleriyle dolu ve hem cüzdanınızı, hem de gezegeni mutlu edecek şekilde tasarlandı. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu güçlü HP dizüstü bilgisayar AMD İşlemci, geniş depolama alanı ve etkileyici grafik kartı ile çok beğeniliyor

Fiyatı indirimde 9.999 TL.

HP Laptop 15 Dizüstü Bilgisayar

'Sadece kod yazıyorum, internette geziyorum ve maillerime bakıyorum. Fiyatı çok iyi . Tek sorunu ram sabit arttırılamıyor. Ama ssd ile daha fazla rame gerek kalmıyor.'

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