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Hala Almadıysan Kasım Fırsatları‘ndan Hemen Bakman Gereken 2024’ün En Çok Satan Ürünleri

etiket Hala Almadıysan Kasım Fırsatları‘ndan Hemen Bakman Gereken 2024’ün En Çok Satan Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 15:02

Bulaşık deterjanından oyuncağa, bluetooth kulaklıktan kurutma makinesine... Bu indirimde yok yok. Hala bir şeyler satın almayanlar buraya, eksiklerinizi indirimden tamamlamak için fırsat sizi bekliyor.

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Bu içerik 04.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Grundig HD 4880 İyonik Fonksiyonlu Saç Kurutma Makinesi

Grundig HD 4880 İyonik Fonksiyonlu Saç Kurutma Makinesi

Grundig HD 4880 saç kurutma makinesi 3 sıcaklık ve 2 hava çıkış ayarı ile saç tipinize uygun sıcaklığı ve üfleme gücünü ayarlamanıza imkan tanır.

Ayrıca iyonik bakım fonksiyonu sayesinde kurutma işlemi sırasında saçlarınızın elektriklenme problemi olmadan kurumasına yardımcı olur.

Fiyatı indirimde 799 TL.

Grundig HD 4880 İyonik Fonksiyonlu Saç Kurutma Makinesi

'Kaliteli piyasadaki markaların %80'inden iyi.'

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Adore Mobilya Flat Duo İki Katlı Geniş Ayakkabılık Dolabı

Adore Mobilya Flat Duo İki Katlı Geniş Ayakkabılık Dolabı

Oldukça kullanışlı bir ayakkabı dolabı.

Fiyatı indirimde 1979 TL.

Adore Mobilya Flat Duo İki Katlı Geniş Ayakkabılık Dolabı

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Monster High Gizemli Arkadaşlar 3. Seri - Toralei Oyuncak

Monster High Gizemli Arkadaşlar 3. Seri - Toralei Oyuncak

Çocukları çok mutlu edecek bir oyuncak.

Fiyatı indirimde 1199 TL.Monster High Gizemli Arkadaşlar 3. Seri - Toralei, Oyuncak

İndirimdeki diğer ürünlere de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

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Jacobs Selection Filtre Kahve

Jacobs Selection Filtre Kahve

Kahve tutkunlarını sevindiren bir indirim.

250 g kahvenin indirimli fiyatı 109 TL.

Jacobs Selection Filtre Kahve

'Bu fiyata alınabilecek en iyi kahve.'

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HP Laptop 15 Dizüstü Bilgisayar

HP Laptop 15 Dizüstü Bilgisayar

HP 15,6' Dizüstü Bilgisayar üretkenlik özellikleriyle dolu ve hem cüzdanınızı, hem de gezegeni mutlu edecek şekilde tasarlandı. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu güçlü HP dizüstü bilgisayar AMD İşlemci, geniş depolama alanı ve etkileyici grafik kartı ile çok beğeniliyor

Fiyatı indirimde 9.999 TL.

HP Laptop 15 Dizüstü Bilgisayar

'Sadece kod yazıyorum, internette geziyorum ve maillerime bakıyorum. Fiyatı çok iyi . Tek sorunu ram sabit arttırılamıyor. Ama ssd ile daha fazla rame gerek kalmıyor.'

İndirimdeki diğer ürünlere de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Blistex Medplus Kuru ve Çatlamış Dudaklara Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi SPF 15

Blistex Medplus Kuru ve Çatlamış Dudaklara Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi SPF 15

Kışın soğuktan dudaklarınız kurumasın hep bakımlı olsun.

Blistex çantanızdan eksik olmasın.

Bu indirimde kaçırılmayacaklar arasında.

Fiyatı indirimde 92 TL.

Blistex Medplus Dudak Bakım Kremi SPF 15

'Oldukça iyi nemlendiriyor. Krater gibi kuruyan dudaklarım 1-2 günde baya düzeldi. Mentol hissiyatı da güzel. Kaliteli marka uygun fiyat. Teşekkürler.'

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Under Armour Kadın Rival Terry Jogger Eşofman Altı

Under Armour Kadın Rival Terry Jogger Eşofman Altı

Bu eşofmanın 4 yöne esneyen yapı her açıdan mükemmel hareket kabiliyeti sunuyor.

İndirimli fiyatı 1080 TL.

Under Armour Kadın Rival Terry Jogger Eşofman Altı

'Yumuşacık ve rahat bir dokusu var. Duruşunu da çok beğendim. '

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Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

Uygun fiyatlı ve kaliteli bir kulaklık arayanların tercihi.

Samsung Türkiye garantili kulaklığın fiyatı indirimde 1234 TL.

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

'Eğer benim gibi şu ucuz kulaklılardan birini kullandıysanız ve çok para vermeden ama ses kalitesi daha kullanılabilir daha sağlam bir kulaklık arıyorsanız tam size göre.'

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Cosori 5.5 L Yağsız Fritöz

Cosori 5.5 L Yağsız Fritöz

Çıkarılabilir, PFOA ve BPA içermeyen yapışmaz sepet, yapışkan yiyecekleri temizlemeyi ve önlemeyi güvenli hale getirir; bulaşık makinesi ile uyumludur.

Fiyatı indirimde 2599 TL.

Cosori 5.5 L Yağsız Fritöz

'Bu cihazların hemen hemen her markasını etraflıca inceledikten sonra Amazon'un bizzat ülkemize getirdiği Cosori markasını tercih ettik. Böylece meşhur markanın 'başlangıç' ürünleri ile aynı fiyata ama teknoloji olarak 'premium' ürünlerine denk gelen bir cihaz satın almış olduk. Tasarım şıklığı, malzeme kalitesi, pratik temizliği, estetik kontrol paneli, kolay kullanımı ve sessizliği ile cidden güzel üretilmiş.'

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Finish Quantum Infinity Shine 83 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Finish Quantum Infinity Shine 83 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Sürekli kullandığınız o ürünü indirimden satın almanın keyfi bambaşka.

İndirimli fiyatı 320 TL.

Finish Quantum Infinity Shine 83 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

'Uyguna aldım indirimle memnunum.'

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