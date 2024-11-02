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E-Kitap Okuyucudan Samsung Galaxy Watch 7 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket E-Kitap Okuyucudan Samsung Galaxy Watch 7 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 11:01

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Hızlı şarj imkanı sunan araç şarj aletinden Ray-Ban Meta Smart güneş gözlüğüne... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 01.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Hypergear 25W USB-C USB-A Hızlı Şarj Özellikli Araç Şarjı

1. Hypergear 25W USB-C USB-A Hızlı Şarj Özellikli Araç Şarjı

İki cihazı aynı anda hızlı bir şekilde şarj edebilen uygun fiyatlı bir araç şarjı.

Fiyatı 169 TL.

Hypergear 25W USB-C USB-A Hızlı Şarj Özellikli Araç Şarjı

'Fiyatına göre gayet güzel, kullanışlı. Hızlı şarj ediyor.'

Amazon

2. iPhone USB C To Lightning Hızlı Şarj Aleti Kablosu

2. iPhone USB C To Lightning Hızlı Şarj Aleti Kablosu

18W veya daha yüksek Güç Dağıtımı USB-C şarj cihazı kullandığınızda iPhone'unuzu yalnızca 30 dakikada %50'ye kadar şarj edebilirsiniz. Bu, 5W orijinal şarj cihazıyla karşılaştırıldığında sizin için 1 saatten fazla tasarruf sağlaması anlamına geliyor.

Fiyatı 159 TL.

iPhone USB C To Lightning Hızlı Şarj Aleti Kablosu

'Kablo ile adaptörü birlikte aldım, orijinal kablo ve adaptörden farksız. Hız olarak da muhteşem, batarya durumu 80 olan telefonumu %5 şarjdan %80 e çıkarması 1 saat sürmedi bile. Direkt alabilirsiniz, bu fiyata göre mükemmel. Hızlı teslimat için teşekkürler.'

Amazon

3. Kobo Libra 2 E-Kitap Okuyucu

3. Kobo Libra 2 E-Kitap Okuyucu

İyi performans sunan, kullanıcılarından tam not alan ve en çok satan e-kitap okuyucu karşınızda!

Fiyatı 9300 TL.

Kobo Libra 2 E-Kitap Okuyucu

'Kobo Libra 2, taşınabilirlik ve okuma deneyimi konusunda beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. 300 PPI'lık ekranı sayesinde metinler son derece net ve okuması büyük bir zevk. Navigasyon tuşları ile sayfalarda dolaşmak ve menü işlemlerini yapmak oldukça kolay. Ek olarak, ekran parlaklığını ekranın sol yanından yukarı ve aşağı kaydırarak ayarlamak son derece pratik.'

Amazon

4. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

4. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Yapay zeka destekli sağlık analizleri sunan bir akıllı saat.

Enerji Puanı ile uykunuzu, kalp atış hızınızı ve günlük aktivitelerinizi kontrol edebilir ve günlük rutininizi planlayabilirsiniz. Yeterince dinlenmiş hissetmiyor musunuz? Belki sporu pas geçip evde rahatlamak daha iyi gelebilir.

Fiyatı 9264 TL.

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

'Gayet güzel ve stabil. 6 Classic'ten çok çok hafif, daha hızlı. Kargolama hızı zaten Amazon farkı. Teşekkürler.'

Amazon

5. Ray-Ban | Meta Akıllı Güneş Gözlüğü

5. Ray-Ban | Meta Akıllı Güneş Gözlüğü

Bir gözlükten çok daha fazlası...

Gizli açık kulaklı hoparlörler, çevrenizdeki ortam seslerini kaybetmeden zengin ses kalitesinin, müziğin ve aramaların keyfini çıkarmanızı sağlar.

Güncellenmiş ultra geniş 12 MP kamera ve beş mikrofonlu sistemle gördüğünüz ve duyduklarınızı anında yakalayabilir veya canlı yayınlayabilirsiniz.

Fiyatı 18.999 TL.

Ray-ban | Meta Smart Glasses

'Ray-Ban | Wayfarer tarzındaki Meta Akıllı Gözlükler, moda ve teknolojinin olağanüstü bir birleşimi.'

Amazon
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6. Apple 10.9 inç 10. Nesil iPad (Wi-Fi, 64 GB)

6. Apple 10.9 inç 10. Nesil iPad (Wi-Fi, 64 GB)

Bu hafta en çok satılan tablet karşınızda!

  • True Tone özelliğine sahip etkileyici 10.9 inç Liquid Retina ekran

  • 6 çekirdekli CPU’ya ve 4 çekirdekli GPU’ya sahip A14 Bionic çip

  • 12 MP Geniş arka kamera

  • Uzun kenarda konumlandırılmış Ana Sahne özellikli 12 MP Ultra Geniş ön kamera

  • Güvenli kimlik doğrulama için Touch ID

Fiyatı 14.499 TL.

Apple 10.9 inç iPad (Wi-Fi, 64 GB)

256 GB opsiyonu olduğunu da belirtelim.

Amazon

7. Canon E414 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

7. Canon E414 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Canon PIXMA E414 baskı almak, tarama yapmak ve fotokopi çekmek için ideal “Hepsi Bir Arada” özelliği sunar. Metin ağırlıklı belgelerden fotoğraflara kadar tüm içeriklerde kaliteli sonuçlar verir.

Fiyatı 1699 TL.

Canon E414 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

'Tüm yazıcı özelliklerini yansıtıyor. Kopyalama yapıyor. Renkli ve siyah-beyaz basıyor. Bilgisayarla entegrasyonu kolay. USB kablosu kutu içinden çıkmıyor. Kendiniz almanız gerekiyor. Ben tavsiye ederim.'

Amazon

8. Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

8. Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Evde kahve keyfini sevenlerin tercihi.

Kullanımı da temizliği de oldukça pratik olan bir kahve makinesi.

Fiyatı 21.480 TL.

Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

'Eğer önceden profesyonel bir makine kullanmamışsanız veya çok kaliteli 3. nesil kahvecilerde takılmamışsanız bu makineden gayet memnun kalacaksınız. Bir eksiklik hissetmeyeceksiniz. Kahve sıcaklığı gayet yeterli. 90 derece vardır çok rahat ki yanlış hatırlamıyorsam 92-98 diyor kitapçığında. Kahve sıcaklığını düşürüp arttırabiliyorsunuz bir tuş kombinasyonu sayesinde. Malzeme kalitesine gelecek olursak gayet yeterli, mutfağınızda da şık duran bir cihaz.'

Amazon

9. Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

9. Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Islak ve kuru kullanım imkanı sunan süpürgenin tam 80 dakika çalışma kapasitesi var.

Fiyatı 13.874 TL.

Philips Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

'Çok fazla araştırma yaptım yorumları okudum D***n ile arasında kalmıştım ama aldığıma değdi hem fiyat hem performans olarak gayet güzel. Bu arada mağazada 15.600 TL Amazon'da 14.400'e almanın avantajını yaşadım. Ve sipariş vermemden 12 saat bile geçmeden teslim edilmesi süper teşekkürler Amazon :)'

Amazon

10. GoldMaster Steamcook 60 Dakika Zaman Ayarlı 10 Litre Bpa İçermeyen Buharlı Pişirici

10. GoldMaster Steamcook 60 Dakika Zaman Ayarlı 10 Litre Bpa İçermeyen Buharlı Pişirici

Muhteşem pişiriyor ve pişirirken kokuları birbirine karıştırmıyor.

10 litre kapasiteli ve 3 farklı yemeği aynı anda pişirebileceğiniz harika bir ürün.

Fiyatı 2749 TL.

GoldMaster Steamcook Buharlı Pişirici

'İşini çok güzel yapıyor. Sadece, kapların malzemesi biraz ince. Yıkarken, temizlerken, özellikle kap altındaki dişlerin zarar görmemesi için özenli olmak gerekir. Bunun dışında çok başarılı, memnun kaldık. Satıcı da güvenilir. Hızlı gönderim ve fatura için teşekkür ederim.'

Amazon
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11. Philips HD7301/00 Çay Makinesi

11. Philips HD7301/00 Çay Makinesi

İyi bir çay makinesi almak isteyenlerin tercihi...

1.9 litre kapasiteli çay makinesinin fiyatı 1339 TL.

Philips HD7301/00 Çay Makinesi

'Ürün beklentimi fazlasıyla karşıladı. Philips kalitesi ve fiyatının Amazon’da uygun olması, ayrıca prime üyeliğine hızlı gönderi de eklenince çok iyi bir alışveriş oldu.'

Amazon

12. Sony MDR-ZX110AP Kulak Üstü Kulaklık

12. Sony MDR-ZX110AP Kulak Üstü Kulaklık

Uygun fiyata Sony kalitesi...

Fiyatı 819 TL.

Sony MDR-ZX110AP Kulak Üstü Kulaklık

'4 senedir her gün en az 5 saat kullanıyorum. Pandemiyi bu kulaklık ile atlattım.'

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