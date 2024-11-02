E-Kitap Okuyucudan Samsung Galaxy Watch 7 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
E-Kitap Okuyucudan Samsung Galaxy Watch 7 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Hızlı şarj imkanı sunan araç şarj aletinden Ray-Ban Meta Smart güneş gözlüğüne... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 01.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Hypergear 25W USB-C USB-A Hızlı Şarj Özellikli Araç Şarjı
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2. iPhone USB C To Lightning Hızlı Şarj Aleti Kablosu
3. Kobo Libra 2 E-Kitap Okuyucu
4. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat
5. Ray-Ban | Meta Akıllı Güneş Gözlüğü
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6. Apple 10.9 inç 10. Nesil iPad (Wi-Fi, 64 GB)
7. Canon E414 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
8. Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi
9. Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge
10. GoldMaster Steamcook 60 Dakika Zaman Ayarlı 10 Litre Bpa İçermeyen Buharlı Pişirici
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11. Philips HD7301/00 Çay Makinesi
12. Sony MDR-ZX110AP Kulak Üstü Kulaklık
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