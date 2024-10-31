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Kasım İndirimleri Başlamışken Göz Atın: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kasım İndirimleri Başlamışken Göz Atın: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 01:46

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 01.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kalk,Çalış,Başarısız Ol! (İmzalı) - Behçet Yalın Özkara

1. Kalk,Çalış,Başarısız Ol! (İmzalı) - Behçet Yalın Özkara

Listemize yeni giriş yapan, yazarından imzalı bir kitap.

Bu kitap, içinde yetiştiğiniz ailenin ve yakın çevrenin sizin iç dünyanızı ve şimdiki duygu, düşünüş ve davranışınızı nasıl etkilediğini incelemektedir. 

Fiyatı 175 TL.

Kalk,Çalış,Başarısız Ol! (İmzalı) - Behçet Yalın Özkara

Amazon

2. Dünyanın En Yalnız Beyni - Serkan Karaismailoğlu

2. Dünyanın En Yalnız Beyni - Serkan Karaismailoğlu

Ebeveynlerin de ergenlik çağındaki gençlerin de okuması gereken bir kitap.

Yazar gençlere, ebeveynlere, eğitimcilere; aslında popüler kültürün kıskancında yaşayan tüm ergenlere ve onların etrafındaki yetişkinlere önce bilim insanı sonra da yazar kimliğiyle ve hep alışık olduğumuz kendine has hikaye kurgusuyla sesleniyor.

Sigara ve alkol kullanma yaşının iyice düştüğü, lise öğrencilerinin okullarda istediği uyuşturucuya ulaşabildiği, mevcut eğitim sisteminin organik beyinli gençlerimizi yapay zekaya dönüştürdüğü ve sınava girecek öğrencilerin netlerini artırmak için reçeteli ilaç kullandığı bir gençliğin gittiği yolla ilgili bir endişeniz yoksa bu kitaba asla dokunmayın.

Kendi kategorisinde en çok satan kitap ünvanına sahip olan kitabın fiyatı 136 TL.

Dünyanın En Yalnız Beyni - Serkan Karaismailoğlu

'Kitap hem her ebeveyne hem de her ergen çocuğa hitap ediyor. Çok güzel anlaşılır ve akıcı süper bir kitap.'

Amazon

3. Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler - Matt Haig

3. Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler - Matt Haig

Kendini motive etmek için bir kaynağa ihtiyaç duyanların tercihi olan bir kitap. İnsana farklı bakış açıları kazandıran bir eser.

Fiyatı 109 TL.

Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

'Ürün vaktinde geldi. Paketlemesi güzeldi. Kitapta ise her bir bölüm ayrı bir ufuk açıyor. Hayata Matt Haig gözünden bakmak isteyenler için ideal.'

Amazon

4. Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk

4. Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk

“Hayatımın en mutlu ânıymış, bilmiyordum.”Nobel ödüllü büyük yazarımız Orhan Pamuk'un harikulade aşk romanı bu sözlerle başlıyor...

Fiyatı 166 TL.

Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk

'Takıntılı bir aşk ilk başlarda Kemal’e çok sinir olabilirsiniz ahlak kurallarından dolayı bende öyle oldu ama kitabı okudukça Füsun’a olan aşkına hayran oluyorsunuz benim için değerli bir kitap erkek arkadaşıma vermiştim ikimizin favori kitabı oldu artık en büyük isteğimiz de müzeyi gidip gezmek.'

Amazon

5. Dağınık Zihinler - Gabor Mate

5. Dağınık Zihinler - Gabor Mate

Modern psikoterapi deyince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan Gabor Mate, bu defa dikkat eksikliği bozukluğunu (DEB) odağına alıyor. Kendisi de dikkat eksikliği bozukluğu teşhisi konmuş biri olarak bu konuyu çevreleyen mitin doğrularını ve yanlışlarını ortaya koyuyor. Çocuk gelişiminde ilişki ve güven temelli bir yaklaşımın inceliklerini anlatarak sadece DEB'li çocuğu olan ebeveynlerin ve DEB'li yetişkinlerin değil, her ebeveynin faydalanacağı bir rehber sunuyor.

Fiyatı 172 TL.

Dağınık Zihinler - Gabor Mate

'Dikkat eksikliği hakkında ne kadar dar bir bakış açısına sahip olduğumu anladım. Ebeveynler ve alan uzmanlarının çokça fayda sağlayacağı bir kitap.'

Amazon
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6. Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

6. Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

Yazar Aldous Huxley’in ilk ütopik romanı olan Cesur Yeni Dünya kitabı, insanlığa yapılan ağır bir eleştiri niteliği taşımaktadır. Cesur Yeni Dünya kitabının konusu, pek çok okuru meraklandırmıştır.

İnsani duyguların yok edildiği ve her şeyin kontrol altında tutulduğu bir dünyada geçen Cesur Yeni Dünya kitabı, bilim kurgu türünde yazılmış en iyi eserlerden biri.

Fiyatı 117 TL.

Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

'Okurken kesinlikle sıkmayan akıcı bir kitap.'

Amazon

7. Uğultulu Tepeler - Emily Bronte

7. Uğultulu Tepeler - Emily Bronte

Sevgi, kin, nefret, intikam, tutku gibi güçlü duygularla örülü bu gençlik öyküsü, aynı zamanda marazi bir aşkın hikayesi.

Fiyatı 72 TL.

Uğultulu Tepeler - Emily Bronte

'Defalarca kez gözyaşlarımı tutamadan okuduğum o kitap.'

Amazon

8. Sessiz Hasta - Alex Michaelides

8. Sessiz Hasta - Alex Michaelides

Psikolojik gerilim kitapları arasında en çok satılan eser 'Sessiz Hasta' olmuş.

'Unutulmaz! Hitchcock gerilimi, Agatha Christie kurgusu ve Yunan trajedisinin birleşimi.' -Entertainment Weekly-

Fiyatı 109 TL.

Sessiz Hasta - Alex Michaelides

'Muhteşem bir kurgu, muhteşem bir ters köşe. Yıllardır böyle bir kurgu okumadım.'

Amazon

9. İnsan Vücudu Tiyatrosu - Maris Wicks

9. İnsan Vücudu Tiyatrosu - Maris Wicks

'İnsan Vücudu Tiyatrosu' çocukların (ve yetişkinlerin) vücudumuzun işleyişini derinlemesine ve keyif alarak öğrenebilmesi için harika bir kaynak.

Fiyatı 141 TL.

İnsan Vücudu Tiyatrosu - Maris Wicks

'Anatomi ve detay seven çocuklar için harika.'

Amazon

10. Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

10. Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız haftada en çok satılanlar arasında görmekten gurur duyduğumuz bir eser.

Ey Türk gençliği!

Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.

Fiyatı 76 TL.

Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

'Her yaşa hitap eden, özellikle ortaokul-lise çağından itibaren her kesimin okuması gereken eşsiz bir eser. '

Amazon
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11. Türkiye'nin Geleceği - Mustafa Kemal Atatürk

11. Türkiye'nin Geleceği - Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 2 Şubat 1923'te İzmir'de yaptığı bu konuşma, nutuktan çok bir liderin halkıyla sohbeti olarak okunabilir. İzmir'in kurtuluşundan kısa bir süre sonra yapılan bu toplantıda Atatürk, farklı kesimlerden insanlara hayalindeki Türkiye'yi anlatır, eğitimden kadın haklarına, dinden askeriyeye çeşitli konulardaki düşüncelerini halkla paylaşır.İzmir konuşması, büyük badireler atlatmış bir halkın lideriyle samimi ilişkisini, liderin halkına hesap verebilirliğini göstermesi açısından da önemli bir belge.

Fiyatı 45 TL.

Türkiye'nin Geleceği - Mustafa Kemal Atatürk

Amazon

12. Agatha’nın Anahtarı: Bir Başkomser Nevzat Romanı - Ahmet Ümit

12. Agatha’nın Anahtarı: Bir Başkomser Nevzat Romanı - Ahmet Ümit

Tasarlanmış cinayet iyi bir organizasyonu gerektirir. Dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie İstanbul’da gizemli şekilde ortadan kaybolur. Yazarın on bir gün boyunca yaşadıkları günümüzde dahi esrarını korumaktadır. Christie’nin sırra kadem bastığı günlerde kimlerle, nerede olduğunu açıklamaksa yine bir polisiye yazarına nasip oluyor; Ahmet Ümit –kurgu olsa da– bu sırrı ifşa ediyor. 

Fiyatı 108 TL.

Agatha’nın Anahtarı: Bir Başkomser Nevzat Romanı - Ahmet Ümit

'Polisiye, cinayet araştırma üzerine sürükleyici ve akıcı bir kurgusu var.'

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