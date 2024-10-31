Kasım İndirimleri Başlamışken Göz Atın: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları
Kasım İndirimleri Başlamışken Göz Atın: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları
Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...
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Bu içerik 01.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Kalk,Çalış,Başarısız Ol! (İmzalı) - Behçet Yalın Özkara
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2. Dünyanın En Yalnız Beyni - Serkan Karaismailoğlu
3. Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler - Matt Haig
4. Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk
5. Dağınık Zihinler - Gabor Mate
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6. Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley
7. Uğultulu Tepeler - Emily Bronte
8. Sessiz Hasta - Alex Michaelides
9. İnsan Vücudu Tiyatrosu - Maris Wicks
10. Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla - Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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11. Türkiye'nin Geleceği - Mustafa Kemal Atatürk
12. Agatha’nın Anahtarı: Bir Başkomser Nevzat Romanı - Ahmet Ümit
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