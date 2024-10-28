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Kitaplarda Müthiş Fırsatlar Başladı! Çok Satılanlardan En Sevilenlere İndirimli Kitaplar Burada!

etiket Kitaplarda Müthiş Fırsatlar Başladı! Çok Satılanlardan En Sevilenlere İndirimli Kitaplar Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 15:24

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman size güzel bir haberimiz var. Okumak istediğiniz kitapların hepsini almak için mükemmel bir zaman. Çünkü çok satılanlardan en sevilen klasiklere kitaplarda harika bir indirim başladı. Favori türünüzü seçin ve indirimli kitabınızı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 28.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kardeşimin Hikayesi - Zülfü Livaneli

Kardeşimin Hikayesi - Zülfü Livaneli

Oldukça akıcı ve okuyucuyu ters köşe yapan bir kitap.

Livaneli sevenler ya da daha önce hiç okumamış olanlar için güzel bir fırsat.

Bu roman, unuttuklarımıza ve hatırladıklarımıza çıplak gözle bakmamızı sağlayan, hafızalardan silinmeyecek bir insanlık anlatısı...

Fiyatı 143 TL.

Kardeşimin Hikayesi - Zülfü Livaneli

'Livaneli'nin Serenad adlı kitabından sonra şimdiye dek okuduklarım arasında en iyi kitap olabilir. Oldukça akıcı ilerliyor ve sonunda sizi şaşırtacak. Almanızı tavsiye ederim. Piyasaya göre burada fiyatı uygun. Kargolama da güzel yapılıyor.'

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Hizmetçi Serisi: 3 Kitaplık Kutulu Set - Freida McFadden

Hizmetçi Serisi: 3 Kitaplık Kutulu Set - Freida McFadden

Akıcı, sürükleyici ve bir çırpıda okumak isteyeceğiniz bir seri.

Psikolojik gerilim sevenlerin favorisi.

Fiyatı 472 TL.

Hizmetçi Serisi: 3 Kitaplık Kutulu Set - Freida McFadden

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Özümüzde İyilik Var: Düşlediğiniz Ebeveyn Olmak İçin Bir Rehber - Dr. Becky Kennedy

Özümüzde İyilik Var: Düşlediğiniz Ebeveyn Olmak İçin Bir Rehber - Dr. Becky Kennedy

Anne babalar için harika bir başucu kitabı.

Yayımlandığı dönem New York Times’ın çoksatanlar listesinde bir numaraya yerleşen Özümüzde İyilik Var, anne-babaların güven verici, sağlam birer lider olmalarına yardım edecek uygulanabilir stratejilerle, eksiksiz bir ebeveynlik felsefesi sunuyor.

Fiyatı indirimde 150 TL.

Özümüzde İyilik Var: Düşlediğiniz Ebeveyn Olmak İçin Bir Rehber

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Postane Günlükleri - Vigdis Hjorth

Postane Günlükleri - Vigdis Hjorth

Søren Kierkegaard’ın felsefesinden beslenen ve günümüz insanının yaşama uğraşını irdeleyen bu varoluşçu roman, 2020 Believer Roman Ödülü ve Norveç Edebiyat Eleştirmenleri Ödülü’ne layık görülmüştür.

Fiyatı 95 TL.

Postane Günlükleri - Vigdis Hjorth

'Norveç kültürüne ve gündelik yaşamına ışık tutan bir kitap. Karakterin zihin yapısını irdeleyebilmek, sanki yapamadığımız bir şeyi hatırlatıyor.'

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Ekonomi 101: Bir Çırpıda Para ve Finans - Alfred Mill

Ekonomi 101: Bir Çırpıda Para ve Finans - Alfred Mill

Ekonomi 101, ekonomi konusunda hiçbir şey bilmeyenlerin gazetelerin ekonomi sayfalarında çıkan haberleri okuyup anlayabilmelerini, ekonomiyle ilgili sohbetlere katılabilmelerini ve genel olarak ekonomi bilimi hakkında fikir edinebilmelerini sağlamak için hazırlanan bir kitap.

Bu kitabı okuyarak yatırım araçları, arz-talep dengesi, döviz kurları, mikroekonomi gibi temel ekonomi bilimi kavramlarını öğrenecek, aklınızdaki pek çok soruya yanıt bulacaksınız.

Fiyatı 149 TL.

Ekonomi 101: Bir Çırpıda Para ve Finans - Alfred Mill

'Ekonomi hakkında sade net bir anlatımla temel bilgiler almak istiyorsanız ilk olarak bu kitaptan başlamalısınız, borsaya ve yatırım dünyasına adım atmak isteyen birisi olarak, bu kitaptan oldukça çok şey kazandığımı söyleyebilirim.'

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Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine - Arthur Schopenhauer

Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine - Arthur Schopenhauer

Schopenhauer'ın yazdığı en iyi kitaplarından birisi, okunması gereken bir eser.

İndirimdeyken sepete eklemelik...

Fiyatı 58 TL.

Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine - Arthur Schopenhauer

'Okumak ve yazmak hakkında bildiklerimizi altüst eden, ezber bozan, mutlaka okunması gereken bir kitap.'

İndirimli kitapların hepsini görmek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

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Türklerin Tarihi - 2: Anadolu’nun Bozkırlarından Avrupa’nın İçlerine - İlber Ortaylı

Türklerin Tarihi - 2: Anadolu’nun Bozkırlarından Avrupa’nın İçlerine - İlber Ortaylı

Türk tarihini anlatan harika bir eser. Kütüphanenizde bulunması gerekenlerden.

Fiyatı 82 TL.

Türklerin Tarihi - 2: Anadolu’nun Bozkırlarından Avrupa’nın İçlerine

'Kitap çok güzel. İlbey Ortaylı müthiş bir bilgin. Zevkle okuyorum. Baskı kaliteli sorunsuz. Arşivlik kitap.'

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Ağaçlar - Hermann Hesse

Ağaçlar - Hermann Hesse

Ağaçları dinlemeyi öğrenen, ağaç olmayı arzulamaz artık. Kendisi dışında başka bir şey olmayı arzulamaz. Yurt budur. Mutluluk budur.

Fiyatı 115 TL.

Ağaçlar - Hermann Hesse

'Ürün hızlı ve temiz geldi. Hermann Hesse klasiklerinin biraz dışında bir kitap. Okurken huzur veren ve çok çabuk okunan bir kitap.'

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Çarpışma - Bal Khabra

Çarpışma - Bal Khabra

Hırslı ve disiplinli bir psikoloji öğrencisi ile aklında sadece hokey olan bir sporcu. Dünyaları çarpıştığında aralarında oluşan bağ, buz pateni pistini eritebilecek mi?

Fiyatı 149 TL.

Çarpışma - Bal Khabra

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Tepedeki Ev - Shirley Jackson

Tepedeki Ev - Shirley Jackson

Çağdaş edebiyatın en gizemli yazarlarından birinden, Shirley Jackson’dan zamana meydan okuyan bir klasik: Tepedeki Ev.

Fiyatı 107 TL.

Tepedeki Ev - Shirley Jackson

'Korku edebiyatı okumaktan keyif alıyorsanız, mutlaka tanıklık etmeniz gereken bir deliliği anlatıyor bu kitap.'

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