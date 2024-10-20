İç Mekan Güvenlik Kamerasından Huawei Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
İç Mekan Güvenlik Kamerasından Huawei Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bebek güvenlik teknolojisine sahip pilden Samsung wireless kulaklığa... Drone'dan aksiyon kamerasına! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 18.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası
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2. Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)
3. Next Start 4K Tv Box (D-Smart Go 1 Yıl Mega Paket Hediye)
4. TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV
5. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık
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6. Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat
7. Philips EP2331/10 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi
8. Philips Azur DST7511/80 Buharlı Ütü
9. Insta360 X4 360 Derece 8K Aksiyon Kamera
10. DJI Neo 4K Drone
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11. Mojue PB06 20.000mAh PD 20W LCD Ekranlı Taşınabilir Şarj
12. Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Tek Soketli Priz
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