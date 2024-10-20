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İç Mekan Güvenlik Kamerasından Huawei Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket İç Mekan Güvenlik Kamerasından Huawei Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 09:31

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bebek güvenlik teknolojisine sahip pilden Samsung wireless kulaklığa... Drone'dan aksiyon kamerasına! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 18.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

1. TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

Gelişmiş gece görüşüne sahip olan iç mekan kamerası tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 855 TL.

TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

'Uygulaması oldukça kullanışlı bildirimler için ayrıca ücret vs istenmiyor. RTP protokolü desteklediği için evde kullandığım Rapsberry Pi vasıtasıyla görüntü kaydını ayrıca bir harddiskte saklayabiliyorum.'

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2. Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

2. Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

Duracell CR2032 lityum düğme piller Apple Airtag kullanımında önerilmektedir. Ayrıca anahtarlıklar, ev cihazları, fitness aksesuarları ve tıbbi aksesuarlar gibi diğer cihazlarda kullanılabilirler.

Bebeklerin ve küçük çocukların yutmasını önlemek için pilin arka kısmına uygulanan Bitrex içeren, toksik olmayan acı bir tada sahip halka şeklinde bir katman bulunur.

Fiyatı 169 TL.

Duracell Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

'Sınıfının en iyisi. AirTag için kullanıyorum, 1,5 yıla yakın pil derdim olmuyor.'

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3. Next Start 4K Tv Box (D-Smart Go 1 Yıl Mega Paket Hediye)

3. Next Start 4K Tv Box (D-Smart Go 1 Yıl Mega Paket Hediye)

Görüntü kalitesi iyi ve kullanımı da çok kolay. Kumandasında sesli komut ve asistan da mevcut.

Fiyatı 1599 TL. 

Üstelik  D-Smart Go 1 yıl 'Mega Paket' de hediyesi. 

Next Start 4K

'Bence bir çok ürüne göre daha kaliteli ve kullanışlı pişman olmazsınız ihtiyaçlarını karşılıyor.'

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4. TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV

4. TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV

Yalnızca sesinizi kullanarak filmler bulabilir, uygulamalarınızı açabilir, müzik çalabilir ya da televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Hatta karşılaşma sonuçlarını öğrenebilir, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Fiyatı 13.869 TL.

TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV

'Beklentinizi yüksek değilse sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Ekran kalitesi ve çözünürlüğü film ve spor deneyimi olarak gereğini yapıyor. Ses konusunda gayet iyi iş çıkarmışlar. Oyun konusunda bir deneyimim olmadı ama fps ağırlıklı bir oyun programınız yoksa onu da karşılayacağını düşünüyorum.'

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5. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

5. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

Ne dinlerseniz dinleyin, yeni tek yönlü hoparlörden gelen derin ve güçlü bas eşliğinde Galaxy Buds FE’nin sunduğu zengin ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Rahat ve hafif bir kulaklık. Kullanıcıların önerdiği bir model.

Samsung Türkiye garantili kulaklığın fiyatı 1399 TL.

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

'Uzun kullanımda gerçekten konforlu olduğunu belirtmeliyim. Buds+'a kıyasla daha hafif olduğu için uzun süreli kullanımlarda özellikle daha başarılı. Buds+ kullanırken uzun süreli kullanımlarda ağrı yapıyordu. Buds FE'nin kulağınızda olduğunu unutuyorsunuz. Kutu içerisinden birden fazla kauçuk çıkıyor. Kanatçıklar hem rahatsız etmiyor hem de çok güzel oturuyor. Başarılı bir tasarımı mevcut bu konuda.'

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6. Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat

6. Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat

İnce, hafif, büyük ekranlı, şarjı uzun süre dayanan, şık görünümlü ve kullanışlı bir saat.

Tamamen yeni akıllı öneriler özelliği, egzersiz alışkanlıklarına, kalori tüketimine ve hatta hava koşullarına göre spor ve aktiviteler önerir. Böylece bir sonraki harika hobiniz, sadece bir dokunuş uzağınızda diyebiliriz!

Fiyatı 3827 TL.

Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat

'Daha önce Apple Watch kullanmış birisi olarak karşılaştırmam gerekirse, fonksiyonlarından %10 gibi göz ardı edilebilir bir azalmaya rağmen 10 günlük batarya süresi kesinlikle buna değer. Herkese tavsiye ediyorum.'

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7. Philips EP2331/10 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

7. Philips EP2331/10 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Kahvenizi ideal sıcaklıkta size sunan çok kullanışlı bir kahve makinesi.

Tek dokunuşla mükemmel köpüklü kahveniz hazır olacak. Sabahları artık daha keyifli olacak.

Üstelik temizlemesi de çok kolay.

Fiyatı 11.199 TL.

Philips EP2331/10 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

'Kahve sıcaklığı gayet yeterli. 90 derece vardır çok rahat ki yanlış hatırlamıyorsam 92-98 diyor kitapçığında. Kahve sıcaklığını düşürüp arttırabiliyorsunuz bir tuş kombinasyonu sayesinde. Malzeme kalitesine gelecek olursak gayet yeterli, mutfağınızda da şık duran bir cihaz.'

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8. Philips Azur DST7511/80 Buharlı Ütü

8. Philips Azur DST7511/80 Buharlı Ütü

Kumaş üzerinde kolay kayan ve çizilmeye karşı dayanıklı tabana sahip olan ütü en çok satan ütü modeli. Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55g/dk'ya kadar buhar çıkışı sağlayan ütünün kolaylıkla temizlenmesi için hızlı kireç temizleme sistemi de bulunuyor.

Fiyatı şu anda 2799 TL.

Philips Azur DST7511/80 Buharlı Ütü

'Çok fazla ütü problemi yaşayıp pek çok ütü markası denedim. En son Philips Azur ütülerinde karar kıldım. Şu ana kadar kullandığım en güzel ütüleyen ütü diyebilirim. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim.'

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9. Insta360 X4 360 Derece 8K Aksiyon Kamera

9. Insta360 X4 360 Derece 8K Aksiyon Kamera

Rakipsiz 360° görüntü kalitesi ile dudak uçuklatan çekimler yapabileceksiniz.

Pil ömrü de gayet uzun.

En iyisini isteyenlerin seçimi.

Fiyatı 20.099 TL.

Insta360 X4 360 Derece 8K Aksiyon Kamera

'Çok eğlenceli. Tam bir derya, pc’ye gerek kalmadan her şeyi cihazın üzerinden telefonla yapabiliyorsunuz. Tablet daha rahat olabilir bu kamerayı kullanabilmek için. Çok eğlenceli.'

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10. DJI Neo 4K Drone

10. DJI Neo 4K Drone

Avuç içi boyutunda drone 4k görüntü kalitesi ve 135 gram ağırlığı ile çok beğeniliyor. Drone'un çok yönlü kontrol seçeneği ve takip özelliği bulunmaktadır ve dahili hafızası da 22 GB.

Fiyatı 9326 TL.

DJI Neo 4K Drone

'O kadar kolay ki hiç drone kullanmamış biri olarak çok çabuk adapte oldum özellikle bisiklet ve doğa yürüyüşü etkinliklerimizde kullanıyoruz kullanımı çok kolay çok basit bir şekilde kalkıyor ve yapay zekasıyla bizi takip ediyor manuel uçuşlarda uygulama üzerinden drone istediğim gibi kontrol edebiliyorum yüksekliği çok iyi eğer aklınızda bisiklet için doğa için yürüyüş için koşu için bir drone varsa mutlaka bunu alın'

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11. Mojue PB06 20.000mAh PD 20W LCD Ekranlı Taşınabilir Şarj

11. Mojue PB06 20.000mAh PD 20W LCD Ekranlı Taşınabilir Şarj

3 cihazı aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip olan ürün tüm akıllı telefonlar ve daha fazlası için uygundur.

Fiyatı 657 TL.

Mojue PB06 20.000mAh PD 20W LCD Ekranlı Taşınabilir Şarj

'Alalı 2 ay oldu, iPhone 13 Pro ile kullanıyorum. 16 saatlik otobüs yolculuğundan telefonumu 3 kere falan doldurdu ve hala %20 gösteriyordu. 2 kere el seviyesinden asfalta düştü herhangi bir sıkıntı olmadı. Çok ağır değil ancak hafif de sayılmaz.'

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12. Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Tek Soketli Priz

12. Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Tek Soketli Priz

Özellikle beyaz eşyalarınızı korumak için kullanılması gereken bir akım koruyucu priz. Tasarımı da ince olduğu için çok kullanışlı.

Fiyatı 245 TL.

Brennenstuhl Akım Koruyucu Tek Soketli Priz

'Ürün kaliteli olmasının yanında ince olduğu için dar alanlarda (vitrin, beyaz eşya arkası) çok kullanışlı.'

'Yeni aldığım çamaşır makinesinde kullanmak için aldım. Gerçekten sorunsuz. Tak ve unut...'

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