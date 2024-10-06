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Küçük Boy Cep Radyosundan Samsung Galaxy Tablete Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Küçük Boy Cep Radyosundan Samsung Galaxy Tablete Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 19:43

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Masaüstü telefondan tablete, Apple AirTag'den soundbar'a... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 06.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Walkie Talkies Yetişkinler İçin Uzun Menzilli Telsiz Cihazları

1. Walkie Talkies Yetişkinler İçin Uzun Menzilli Telsiz Cihazları

Parlak LCD ekranı, el feneri, kemer klipsi, kullanışlı boyut, düşük ağırlık. Hepsi bu üründe mevcut. Sadece aynı kanalı seçin ve eğlenmek için PTT tuşuna basın, One-to-One veya One-to-Many iletişim için ideal.

Fiyatı 648 TL.

Walkie Talkies Yetişkinler İçin Uzun Menzilli Telsiz Cihazları

Amazon

2. Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

2. Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

Eski televizyonlarınızı yeni nesil akıllı televizyonlar ayarına getirecek, kurulumu oldukça basit olan bir cihaz.

Televizyon yenilemekten çok daha ekonomik.

Fiyatı 1499 TL.

Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

'Ürün çok güzel, hızlı kuruluyor, çok hızlı çalışıyor. 4k görüntü veriyor ve ses sistemini de destekliyor. Akıllı olmayan tv veya eski akıllı tv'yi akıllı hem de çok akıllı yapıyor. %100 tavsiye ederim.'

Amazon

3. Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı

3. Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı

Net tizler, zengin baslar, gecikmesiz bluetooth bağlantısı, dinamik aydınlatma efektleri ile harika bir soundbar.

Fiyatı 3099 TL.

Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı

'Ön yargılı aldım ama ses seviyesi %50 de bile bangır bangır boyuna göre fena iş yapıyor çok beğendim monitörün altına çok güzel oturdu hem ışıkları ile güzel bir şölen yapıyor hem de evin diğer tarafında bile olsanız ses net geliyor.'

Amazon

4. Apple AirTag

4. Apple AirTag

Sürekli anahtarını ya da başka eşyalarını kaybedenlerin en sevdiği ürün.

Motorsikletine ya da çocuğunun çantasına takip için atanları da unutmayalım elbette.

Her derde deva çok kullanışlı bir ürün.

Fiyatı 1189 TL.

Apple AirTag

'Çok kullanışlı ve kullanımı kolay unutkanlar ve çocuk takibi için biçilmiş kaftan.'

Amazon

5. Panasonic KX TG1611 Dect Telefon

5. Panasonic KX TG1611 Dect Telefon

Masaüstü telefonlar içinde en çok satan model karşınızda.

Fiyatı 1110 TL.

Panasonic KX TG1611 Dect Telefon

'Hediye aldım. Çok memnun oldular.'

Amazon
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6. Taşınabilir Küçük Boy Cep Radyosu

6. Taşınabilir Küçük Boy Cep Radyosu

Sadece 106 gram ağırlığında mini boy bir radyo.

Radyonun yanında 3,5 mm kulaklık jakı vardır, böylece kütüphaneler, ofisler, kafeler vb. halka açık yerlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Fiyatı 379 TL.

Taşınabilir Küçük Boy Cep Radyosu

'Hem deprem çantası hem de arka planda ses olsun diye aldım. Çok kompakt işinden pil çıkmıyor lakin. Çekim gücü gayet yeterli.'

Amazon

7. Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

7. Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Şık tasarımı ve kusursuz metal gövdesiyle öne çıkan Samsung tablet tam bir fiyat performans ürünü.

Galaxy Tab A9+’ın yüksek ekran yenileme hızı, kusursuz ve akıcı hareketleri kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor.

Fiyatı 4499 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

'Bu fiyata sanırım tam olarak en iyi iş gören tabletlerden birisi. Film izlemek için ve basit oyunları oynamak için çok ideal. Boyutu harika kitap okumak çok zevkli. Hoparlör kalitesi beklediğimden çok çok iyi ve ekranı çok canlı. Asla pişman değilim.'

Amazon

8. Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

8. Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Samsung Galaxy akıllı saat ve gelişmiş uyku izleyicisi ile uykunuzu tanıyarak uyku düzeninizi ve evrelerinizi anlayabilirsiniz.

Samsung akıllı saatinizdeki GPS ile hedefinize giden yolu bulmanız da çok kolay çünkü saatiniz size adım adım rehberlik eder. Yürüyüşçüler, bisikletçiler ve tüm açık hava sporu meraklıları için ideal.

Samsung Türkiye garantili akıllı saatin fiyatı 5899 TL.

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

'Güzel ve kaliteli. Şarjı 1 gün gidiyor telefonumda Samsung S23 olduğundan uyum sıkıntısı yok saatle konuşabiliyorum cevaplama arama Whatsapp mesajlar ve daha bir çok uygulama kullanabiliyorsunuz.'

Amazon

9. Xiaomi Akıllı Kamera C200 İç Mekan Kamerası

9. Xiaomi Akıllı Kamera C200 İç Mekan Kamerası

Güvenlik için harika bir ürün.

Bu kamera, 1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt şansı sunuyor.

Fiyatı 1099 TL.

Xiaomi Akıllı Kamera C200 İç Mekan Kamerası

'Takip sistemi var hareket eden nesneyi gördüğü anda peşini bırakmıyor o gidince ise ilk haline geri dönüyor.'

Amazon

10. Xiaomi Redmi Buds 4 Active Bluetooth Kulaklık

10. Xiaomi Redmi Buds 4 Active Bluetooth Kulaklık

Kulak içi kulaklıklar arasında en çok satılan model karşınızda.

Tekk bir şarjla 5 saate kadar ve şarj kutusuyla 28 saate kadar dayanır.

Fiyatı 499 TL.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active Bluetooth Kulaklık

'Diğer marka aldığım kulaklık fiyatına göre yarı fiyat ama performansı aynısı hatta belki daha iyi olabilir. Alırken tereddüt etmiştim yorumlara bakaraktan çok şükür sağlam geldi performansı da gayet iyi.'

Amazon
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11. Bix Çift Portlu Hızlı Şarj Özellikli Araç İçi Şarj Cihazı

11. Bix Çift Portlu Hızlı Şarj Özellikli Araç İçi Şarj Cihazı

Şarj hızı çok beğenilen, kendi küçük işlevi büyük bir ürün.

5W PD Type-C & 18W QC USB-A bağlantı noktasına sahip.

Aynı anda 2 cihazı şarj edebiliyor.

Fiyatı 224 TL.

Bix Çift Portlu Hızlı Şarj Özellikli Araç İçi Şarj Cihazı

'3 aydır kullanıyorum. Çok küçük bir ürün, çakmaklığın içine tam giriyor ve görünmüyor. Kullanışlı, aynı anda 2 telefonu şarj edebiliyorsunuz. Hızlı şarj özelliği harika.'

Amazon

12. Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

12. Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

Çok söze gerek yok aslında. Üstün naylon koruması sayesinde akmayan, uzun ömürlü ve kaliteli pil için tercih belli.

Fiyatı 220 TL.

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

'Ucuz pil alıp kâr ettik sanıyoruz ama arada bir buçuk pil kadar uzun süren bu farkı göz ardı ediyoruz . Bu gibi durumlarda Robert Bosch abimizin “ ucuz mal kullanacak kadar zengin değilim” lafı aklıma gelir , hüzünlenirim hdjdbsksns.'

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