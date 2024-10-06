Küçük Boy Cep Radyosundan Samsung Galaxy Tablete Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Küçük Boy Cep Radyosundan Samsung Galaxy Tablete Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Masaüstü telefondan tablete, Apple AirTag'den soundbar'a... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 06.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Walkie Talkies Yetişkinler İçin Uzun Menzilli Telsiz Cihazları
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2. Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player
3. Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı
4. Apple AirTag
5. Panasonic KX TG1611 Dect Telefon
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6. Taşınabilir Küçük Boy Cep Radyosu
7. Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet
8. Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat
9. Xiaomi Akıllı Kamera C200 İç Mekan Kamerası
10. Xiaomi Redmi Buds 4 Active Bluetooth Kulaklık
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11. Bix Çift Portlu Hızlı Şarj Özellikli Araç İçi Şarj Cihazı
12. Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)
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