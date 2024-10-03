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360 Derece Dönebilen Döner Başlıklı Mop Kova ve Paspas Setleri

etiket 360 Derece Dönebilen Döner Başlıklı Mop Kova ve Paspas Setleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 15:32

Temizlik yaparken pratikliği sevenler için en çok tercih edilen döner başlıklı mop setlerini fiyatları ve yorumları ile listeledik. Artık mopun suyunu sıkarken sırtınızı ya da belinizi incitmeye son! Hatta kirli su ile temiz suyu ayıran setler bile var. Bakalım sizin evinizin yardımcısı hangisi olacak?

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Bu içerik 02.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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360 Derece Dönebilen Döner Başlıklı Smart Mop Kova Paspas Seti

360 Derece Dönebilen Döner Başlıklı Smart Mop Kova Paspas Seti

Minyon kadınların severek kullanacağı pratik ve minik bir set.

Klasik setlerden daha ufak boyda ve sopası da daha kısa o sebeple uzun boylular için pek kullanışlı olmayacaktır.

Fiyatı 399 TL.

360 Derece Dönebilen Döner Başlıklı Smart Mop Kova Paspas Seti

'Boyutunun küçük olduğunu biliyordum ama sopası gerçekten çok kısa, ki bunu 160cm boyunda bir insan olarak söylüyorum. Hareketi de çok kısıtlı, rahat bir şekilde koltuk altlarına girmiyor. Kovası ufak ama dönmesi güzel.'

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O-Cedar EasyWring Kovalı Zemin Temizleme Sistemi

O-Cedar EasyWring Kovalı Zemin Temizleme Sistemi

Bu ürünle temizlik yaparken deterjana gerek yok. Bu paspas, kiri sadece suyla etkili bir şekilde yakalamak için milyonlarca gelişmiş mikrofiber teli kullanır ve sert kimyasallara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Parke, ahşap, laminat, fayans, vinil ve daha fazlası dahil tüm sert zeminler için güvenlidir.

Patentli üçgen paspas kafası ve 360 derece dönme kabiliyeti sayesinde EasyWring Mop köşelere, mobilyaların altına, süpürgeliklerin yanına ve fayans arasına ulaşabilir ve temizleyebilir.

EasyWring Mikrofiber Paspas Başlığı makinede yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir! 

Fiyatı 1353 TL.

O-Cedar EasyWring Kovalı Zemin Temizleme Sistemi

'Paspas kafası kalın ve emici mikrofiber malzemeyle çok iyi kaplanmış, bu nedenle zemine bastığınızda artık kazınma/çizilme sesi olmuyor. Kovanın kendisi, paspası kurutmak için pedala bastığınızda devrilmeyecek kadar sağlam ve tüm evi (çift katlı) temizlemem için yeterli su tutma kapasitesine sahip.'

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Vileda Spino Ultra Temizlik Seti

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti, geliştirilmiş kovasıyla ve yüksek emiş gücüne sahip %100 mikrofiber paspasıyla her temizlikte yanınızda. Otomatik yıkama ve otomatik sıkma sistemi sayesinde size temizlikte kolaylık sağlar. 

Spino paspas başlığı 180° derece dönebilir, bu sayede köşeleri ve mobilya altlarını kolay manevralar ile hızlıca temizleyebilirsiniz.

Fiyatı 744 TL.

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti

Amazon

Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti

Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti

Kolay kullanım, güçlü temizleme performansı. Vileda Turbo komple set tüm zeminlerde hijyenik bir saflık sağlar.

Döner başlığın özelliği sayesinde su damlalarının kovadan dışarı çıkamamasını sağlar. Bu sayede yüzeyler ideal ıslaklıkta kalarak maksimum güvenliği sağlar.

Fiyatı 1464 TL.

Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti

'Kullanışlı ve sağlam ürün. Çok pratik.'

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Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti

Kirli su ile temiz suyu karıştırmayan yapısı ile kullananların gözdesi.

Mopun kare formu sayesinde köşelerde hiç kir bırakmaz. 

Fiyatı 949 TL.

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti

'Şimdiye kadar klasik viledalarla temizlik yapmıyormuşuz kirli suyu sürüyormuşuz. Tam anlamıyla kirli su temiz su karışmadan ideal temizlik yapılıyor Parex ile.'

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2'si 1 Arada Düz Paspas Kova Seti,

2'si 1 Arada Düz Paspas Kova Seti,

360 derece dönebilen başlığı ve 45 derece bükülebilen sapı ile koltuk ve yatak altlarına girmek için de ideal.

Fiyatı 1071 TL.

2'si 1 Arada Düz Paspas Kova Seti,

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Grimor Life Ultra Güçlü Pedallı Döner Başlıklı Mop Temizlik Seti

Grimor Life Ultra Güçlü Pedallı Döner Başlıklı Mop Temizlik Seti

Güçlü döner yapısı sayesinde mopunuzu ıslak bırakmaz.

Kapasitesi 16 litre ve yedek mop ucu da hediye.

Fiyatı 559 TL.

Grimor Life Ultra Güçlü Pedallı Döner Başlıklı Mop Temizlik Seti

Amazon

Fix Mop Set Motek Döner Başlıklı Pratik Temizlik Seti

Fix Mop Set Motek Döner Başlıklı Pratik Temizlik Seti

Hijyenik ve hızlı temizlik için ihtiyacınız olan uygun fiyatlı temizlik seti karşınızda.

Fiyatı 542 TL.

Motek Sıkma Sistemli Döner Başlıklı Pratik Temizlik Seti

Vileda Turbo EasyWring & Clean Temizlik Seti

Vileda Turbo EasyWring & Clean Temizlik Seti

Üç parçalı teleskopik sap 130 cm'ye kadar uzatılabilir, böylece sırt ve eklemler korunur. Silecek başlığı kolayca değiştirilebilir ve 30°C'ye kadar yıkanabilir.

Fiyatı 1332 TL.

Vileda Turbo EasyWring & Clean Temizlik Seti

'Almak için çok erteledim ve sonunda aldım iyi ki almışım.'

Amazon

Parex Black Edition Otomatik Temizlik Seti

Parex Black Edition Otomatik Temizlik Seti

Tam bir fiyat performans ürünü.

Özel tasarım sıkma aparatı sayesinde çok daha az kuvvet ile mükemmel kuruluk sağlar.

Fiyatı 329 TL.

Parex Black Edition Otomatik Temizlik Seti

'Benzer sisteme sahip başka markaları da kullandım. Parex de bu sistem için başarılı, kolay kullanılan ve dayanıklı bir ürün ortaya çıkarmış.'

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