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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 04:42

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Hayat İmkansız - Matt Haig

Hayat İmkansız - Matt Haig

Grace Winters hayata küsmüş emekli bir matematik öğretmeni. Günlerini televizyon izleyip kitap okuyarak, beyninin körelmemesi için bulmaca çözerek geçiriyor. Bir zamanlar üstüne titrediği bahçesine bile ilgisini kaybetmiş. Yalnız, yapayalnız hissediyor.

Yıllardır görmediği ve haber almayı beklemediği bir arkadaşının ona bir Akdeniz adasındaki köhne evini miras bıraktığını öğrenince, Grace bir planı ya da cebinde bir ada rehberi olmadan, aklında sorular ve tek yön uçak biletiyle, kendini İbiza'da buluyor.

Fiyatı 145 TL.

Hayat İmkansız - Matt Haig

'Kitabı 2 günde bitirdim, fantastik kurgunun içinde gerçeklikle birleşmiş bir hikaye. Haig yine hayatı sorgulamayı ve düşündürmeyi başarmış, yaşlı ve gençlerin severek okuyacağı akıcı bir kurgusu var. Ben beğendim. '

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İnsanın Anlam Arayışı - Viktor E. Frankl

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor E. Frankl

20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frankl, otuzun üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla satan İnsanın Anlam Arayışı‘nda, kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır.

Fiyatı 104 TL.

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor E. Frankl

'Bence tek kelimeyle muhteşem. İlk bölüm, yazarın Nazi kamplarında yaşadığı tecrübesini anlatıyor. İkinci bölüm ise buradan çıkarılan tecrübe, kendi fikirleri ve hayat için çözüm önerileri sunuyor. Gerçek hayattaki acıları tecrübe edip okuyucusuna anlatması en iyi kişisel gelişim kitaplarını bile geride bırakır.'

Amazon

Normal İnsanlar - Sally Rooney

Normal İnsanlar - Sally Rooney

'Normal İnsanlar' arkadaşlık, karşılıklı çekim ve aşk üzerine bir roman.

Connell ve Marianne, İrlanda’nın küçük bir şehrinde yaşayan, aynı okula giden iki genç. Connell okulun en popüler ve başarılı öğrencilerindenken Marianne içedönük, sevilmeyen, hatta dışlanan bir tip. İkili bir gün sohbet etmeye başlar ve bu sohbet giderek uzar, ikisinin de hayatını değiştirecek bir ilişkiye dönüşür. 

Fiyatı 124 TL.

Normal İnsanlar - Sally Rooney

'Çok satmasının hakkını veren bir kitap. Okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Zaten dizisi de çıktı. Diziyi de izledim. Harikulade.'

Amazon

Petey - Ben Mikaelsen

Petey - Ben Mikaelsen

Çocuk klasikleri arasında en çok satan kitap.

Sevgi, inanç ve dostluk üzerine sımsıcak bir hikaye. 

Mevsimler değişir, yıllar geçer; Petey büyür, yaşlanır. Dostları istemeyerek de olsa onu birer birer terk eder. Petey de bir daha incinmemek için artık kimseyle arkadaşlık etmek istemez. Ta ki gönderildiği huzurevinde Trevor Ladd adındaki bir çocukla tanışana dek. Çok geçmeden ayrılmaz iki dost olan bu küçük çocuk ve yaşlı adamın birbirlerinden öğrenecekleri çok şey vardır.

Fiyatı 99 TL.

Petey - Ben Mikaelsen

'Hızlı ve güvenli kargolama. Çocuğum kitabı severek okudu.'

Amazon

İçimdeki Müzik - Sharon M. Draper

İçimdeki Müzik - Sharon M. Draper

11 yaşındaki Melody'nin fotografik hafızası vardır. Kafası bir kamera gibi gördüğü her şeyi kaydeder. Ve 'stop' düğmesi yoktur. Okulun en zeki çocuğudur ama bunu kimse bilmez. Çünkü Melody konuşamaz, yürüyemez ve yazamaz.

Ama bir gün bir mucize olur! Melody kafasının içindeki sesi keşfeder. Sesini asla unutamayacağınız bu cesur kızla tanışmaya hazır mısınız?

Fiyatı 185 TL.

İçimdeki Müzik - Sharon M. Draper

'Bu kitap, engelli bir bireyin iç dünyasını sohbet havasıyla aktarmış. Önyargılarımızı yıkmamız gerektiğini çok güzel belirtmiş. Her insan bir dünya barındırır içinde, kişinin kendine inancı ve çevresinin desteği olduğu sürece bazı yetersizlikler engel değil asıl engel önyargılardır. Bunu çok güzel anlatan bir eser olmuş. Ayrıca Paketleme mükemmel. Amazon.com.tr den aldığım her ürünün paketleme ve gönderim sürecini çok beğeniyorum.'

Amazon
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Eğer Kötü Olsaydık - M. L. Rio

Eğer Kötü Olsaydık - M. L. Rio

Oliver Marks, işlemiş olabileceği ya da olamayacağı bir cinayet için on yıl hapis yatmıştı. Serbest kaldığı gün, onu hapse atan dedektif tarafından karşılandı. Dedektif Colborne emekli olmak üzereydi ve on yıl önce gerçekte ne yaşandığını öğrenmek istiyordu.

Fiyatı 133 TL.

Eğer Kötü Olsaydık - M. L. Rio

'İlk kez dark akademia okuyan biri için gayet ideal.'

Amazon

Emanet Çocuk - Claire Keegan

Emanet Çocuk - Claire Keegan

Kısa ama çok etkileyici bir kitap.

1980'lerin başında, İrlanda kırsalındayız. Küçük, isimsiz bir kız çocuğu, kendi ailesi tarafından daha önce hiç tanışmadığı çocuksuz Kinsella çiftine bırakılır. 'Emanet çocuk', yeni ve geçici evindeki ilk günlerinden itibaren kendi iç dünyası ve duygularını tanımanın yanı sıra, 'aile' ve 'ev' denilen şeylerin daha önce hiç tecrübe etmediği olanaklarını, özellikle de dalgalı yaşam denizindeki yol göstericiliğini ve iyileştirici yanlarını da keşfetmeye başlar.

Fiyatı 46 TL.

Emanet Çocuk - Claire Keegan

'Bu kadar kısa bir metne böyle mükemmel anlamlar yükleyebilmek… Nefis bir okuma deneyimiydi.'

Amazon

Bu Hikaye Senden Uzun Osman - Aylin Balboa

Bu Hikaye Senden Uzun Osman - Aylin Balboa

Aylin Balboa'nın kendine has kaleminden, bir kadının kendi kendini tamir etmesinin hikayesi.

Fiyatı 94 TL.

Bu Hikaye Senden Uzun Osman - Aylin Balboa

'Anlatım dili harika çok çok severek yer yer gülerek yer yer hüzünlenerek okudum kaleminize sağlık.'

Amazon

Ay Işığı Sokağı - Stefan Zweig

Ay Işığı Sokağı - Stefan Zweig

1 kitap 5 farklı hikaye.

  • Fransa'nın bir liman kentinin denizci mahallesinde gezinirken duyduğu arya söyleyen sesi izleyerek tanımadığı insanların marazi hayatlarına dalan bir gezgin;

  • Patronuna kölece bağlılığı yüzünden korkunç bir eyleme sürüklenen karanlık, itici ve yabani bir hizmetçi;

  • 1810 yılında İspanya'daki savaşta yaralanan, düşman bir ülkede amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişen bir Fransız albay;

  • 1918 yılının bir yaz gecesi Leman gölünde bulunup kurtarılan, ancak sonra yüreğini kavuran yurt özlemine yenik düşen bir Rus savaş esiri;

  • Yaşıtları üniversiteye giderken hala liseye devam eden avare bir gencin öğretmeninin otoritesine isyan ettikten sonra ödediği ağır bedel. 

Zweig bu öykülerde insanı insanlıktan çıkarıp en uç noktalara sürükleyen deneyimlerin izini sürerken, okuru da ister istemez karakterlerinin ruh çalkantılarının içine çekiyor.

Fiyatı 17 TL.

Ay Işığı Sokağı - Stefan Zweig

'5 hikaye vardı içinde beşinden de memnunum. Bu adamın anlatışı çok iyi atmosferi çok iyi hissediyorum. Beni alıyor başka dünyaya fırlatıyor, geri de getirmiyor.'

Amazon

Yitik Kızlar - Alex Michaelides

Yitik Kızlar - Alex Michaelides

Sessiz Hasta ile Goodreads Yılın En İyi Gerilim Romanı ödülünü kazanan Alex Michaelides'den, bugüne dek 40 dile çevrilmiş, yine soluksuz okuyacağınız bir roman.

Fiyatı 124 TL.

Yitik Kızlar - Alex Michaelides

'Yazarın ilk kitabı Sessiz Hasta kadar etkileyici bulamayanlara aldırmayın. En az onun kadar iyi. Yine sürprizle dolu.'

Amazon
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Gece ve Sonra - Claire Daverley

Gece ve Sonra - Claire Daverley

Elinizden bırakamayacağınız bir roman. Gizli gece buluşmaları ve telefon konuşmalarının, gün doğumları ve kamp ateşlerinin, sessiz anlar ve kaçırılan fırsatların üzüntüsünün hikâyesi. Mükemmel diyalogları ve harika karakterleri aklınızdan uzun süre çıkmayacak. 

Fiyatı 135 TL.

Gece ve Sonra - Claire Daverley

'Sürükleyici, güzel bir roman.'

Amazon

Evlilik Portresi - Maggie O'Farrell

Evlilik Portresi - Maggie O'Farrell

Maggie O'Farrell ödüllü kitabı Hamnet'tan sonra bu kez Rönesans İtalya'sında bir kadının kaderine karşı ayakta -ve hayatta- kalma mücadelesini anlatıyor. Tarihin donukluğunu kelimeleriyle canlandırarak okura bir Rönesans tablosu kadar çarpıcı bir hikaye sunuyor.

Fiyatı 122 TL.

Evlilik Portresi - Maggie O'Farrell

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