Astronot Gece Lambasından Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuana: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Açerola ülkemizde Barbados kirazı olarak ta bilinir. Tüm Dünyada çok yüksek miktarda C vitamini içermesi ile bilinmektedir. Açerola kirazının C vitamini içeriği portakalın C vitamini içeriğinin 30 katıdır. Bununla beraber A vitamini, demir ve fosfat da bulundurmaktadır.