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Astronot Gece Lambasından Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuana: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Astronot Gece Lambasından Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuana: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 10:19

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bu haftanın çok satanları arasında bolca ev yaşam ürünü var. Dyson kablosuz süpürgeden banyo düzenleyiciye en çok satılan ev yaşam ürünleri burada. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Malum soğuklar yaklaşınca kış için doğal destekler de çok satanlara girmiş.  Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 27 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sas Ömür Boyu Paslanmaz Yapışkanlı Banyo Düzenleyici Duş Rafı

1. Sas Ömür Boyu Paslanmaz Yapışkanlı Banyo Düzenleyici Duş Rafı

Tam bir fiyat performans ürünü. Sağlam, kaliteli, yapışkanları güçlü ve montajı da çok kolay. 

Banyodaki dağınıklığı toplamada size yardımcı olacak uygun fiyatlı bir ürün.

Fiyatı 249 TL.

Sas Ömür Boyu Paslanmaz Yapışkanlı Banyo Düzenleyici Duş Rafı

'Çok beğendim. Delik deldirmek zorunda kalmadan kullanılan her ürün candır bu da öyle.'

Hepsiburada

2. Robeve Astronot Projektör Gece Lambası

2. Robeve Astronot Projektör Gece Lambası

Robeve gece lambası parlak değişik renklere sahip 8 farklı galaksi nebula moduna sahiptir. Bu nebula modları yıldızlı şekilde ve yıldızsız şekilde farklı farklı kombinasyonlarla açılıp ayarlanabilir. 

Ev sinema geceleri, çocuk odaları, yatak odaları ve romantik geceler için mükemmel bir ortam ışığı sunar.

Fiyatı 699 TL.

Astronot Projektör Gece Lambası

Ürün gerçekten harika da bence bu kullanıcı yorumu da bir harika :))

'Ürün harika, benim kızım gıcık. Beğenmedi. Neden astronotluymuş da kedili değilmişmiş. Normal çocuğu olan herkese şiddetle tavsiye. İade de etmiyorum, yeğenime vereceğim.'

Hepsiburada

3. Liggo Hyper Bilek Cırtlı Fitness Eldiveni

3. Liggo Hyper Bilek Cırtlı Fitness Eldiveni

Kaliteli malzemesi ve sağlam yapısıyla dikkat çeken ürün, ağırlık kaldırırken hem kayma yapmasını hem de ellerde nasır oluşumunu engelliyor.

Fiyatı 174 TL.

S-XL arası 4 beden seçeneği mevcut.

Liggo Hyper Bilek Cırtlı Fitness Eldiveni

Hepsiburada

4. Dyson V15 Detect Kablosuz Süpürge

4. Dyson V15 Detect Kablosuz Süpürge

60 dakikaya varan çalışma süresine sahip olan Dyson V15 Detect süpürge, toz yoğunluğunu ve zemin tipini hisseder ve emiş gücünü ona göre ayarlar.

Fiyatı 22.999 TL.

Dyson V15 Detect Kablosuz Süpürge

'Ürün çok iyi. Başka bir makinaya ihtiyacınız kesinlikle kalmaz. Halı ve sert zemin başlıkları beklediğimden iyi temizliyor. Keşke fiyatlar bu kadar yüksek olmasa da herkes böyle kaliteli ürünlere rahat ulaşabilse :('

Hepsiburada

5. Philips HR2041/00 Sürahi Blender

5. Philips HR2041/00 Sürahi Blender

Güçlü motoru ve büyük haznesi ile öne çıkan blender'ın buz kırma performansı da oldukça başarılı. 

Fiyatı 1958 TL.

Philips HR2041/00 Sürahi Blender

'Ürün orta ebatlı, tezgah üstünde çok yer kaplamayan, kablosunu içerisinde toplayabileceğiniz hoş bir tasarıma sahip. Hız derecesi iki ibre arasında ayarlanıyor. Birisi buz kırma gibi daha sert nesneler için. Çok hızlı bir şekilde püre, ezme, smoothie hazırlayabilirsiniz'

Hepsiburada
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6. Cata CT-4566 Tv Arkası Ambiyans Rgb LED Seti

6. Cata CT-4566 Tv Arkası Ambiyans Rgb LED Seti

Televizyonunuzun arkasına kolaylıkla monte edebileceğiniz 3 metre uzunluğunda LED seti.

Fiyatı 173 TL.

Cata CT-4566 Tv Arkası Ambiyans Rgb LED Seti 3 Metre

'Yapışkan tarafı gerçekten çok iyi aydınlatma seviyesi yeterli kaliteli LED ve kumanda 43' ekrana tam yetiyor renkleri çok canlı TV için yeterli ayrıca USB den güç almasında güzel TV kapatınca kendisi sönüyor açınca otomatik hangi renkte bıraktıysanız onda yanıyor kaliteli ürün.'

Hepsiburada

7. Homend Royaltea Smart 1790H Inox Konuşan Çay Makinesi

7. Homend Royaltea Smart 1790H Inox Konuşan Çay Makinesi

Alabileceğiniz en kullanışlı çay makinesi! Üstelik şu anda 30 günün en düşük fiyatı ile satışta!Homend Smart üzerinden uzaktan komut verebileceğiniz Wi-Fi özellikli Royaltea ile çayınız istediğiniz zaman hazır!

Çay makinenizden çocuğunuz için mama suyu hazırlamasını istediniz ya da bitki çayı içmek istediniz. Çay makineniz, işini bitirdiği zaman size haber verir. Hem de tık sesiyle ışığıyla ya da işaretlerle değil, kendi sesiyle, konuşarak.

Fiyatı 2999 TL.

Homend Royaltea Smart 1790H Inox Konuşan Çay Makinesi

'Ürün beklediğim gibi gayet kaliteli geldi hatasız kusursuz güzel paketleme. Ayrıca bebeği olan yada olacak olanların eğer çaycı yada su ısıtıcısı yoksa bu ürünü almalarını tavsiye ederim. Mama ısıtma özellikli ayrı bir cihaza gerek kalmadan 3 ayrı özellikler olan bu makineyi şiddetle tavsiye ederim.'

Hepsiburada

8. Eğriçayır Karamürver + Açerola + Propolis + Ham Bal

8. Eğriçayır Karamürver + Açerola + Propolis + Ham Bal

Sağlık dolu doğal bir karışım.

  • Karamürver içeriğinde flavonoidler, antosiyaninler, fenolik asitler ve triterpen asitler bulunur. Bu sayede pek çok biyolojik etkinliğe sahiptir. 

  • Açerola ülkemizde Barbados kirazı olarak ta bilinir. Tüm Dünyada çok yüksek miktarda C vitamini içermesi ile bilinmektedir.  Açerola kirazının C vitamini içeriği portakalın C vitamini içeriğinin 30 katıdır. Bununla beraber A vitamini, demir ve fosfat da bulundurmaktadır. 

  • Propolis, bitki reçinelerinden arılar tarafından üretilen güçlü bir doğal ürün. 

Tüm bunlar organik ham bal ile birleşince de ortaya bu karışım çıkmış.

Fiyatı 592 TL.

Eğriçayır Kara Mürver + Acerola + Propolis + Ham Bal

'Aşırı beğendim tadı çok güzel rengine ayrı bayıldım. İçeriği bu kadar temiz olup tatlı bir takviye ediciyle karşılaşmamıştım daha önce.'

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9. Arkadaşıma Veda - Zülfü Livaneli

9. Arkadaşıma Veda - Zülfü Livaneli

Artık kitapların da çok satanlar listemize girmesi gerçekten son sevindirici.

Zülfü Livaneli'nin 'Arkadaşıma Veda' kitabı, yalın ve anlaşılır diliyle özellikle çocuklar için önerilen bir kitap.

Fiyatı 279 TL.

Arkadaşıma Veda - Zülfü Livaneli

'Hem yetişkinler hem de çocuklar için harika bir kitap. Canım ATAM!'

Hepsiburada

10. Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant

10. Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant

Fazla terlemeye karşı geliştirilen krem stick deodorant Rexona Men Clinical Protection, hem ter kokusuna hem de ıslaklığa karşı güçlü koruma sağlayan, oldukça etkili bir ürün.

Kullanıp da memnun kalmayan neredeyse yok. 

Fiyatı 226 TL.

Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant

'Mükemmel bir ürün. Gerçekten uzun bir etkisi var. Terlemeyi de önlüyor. Her evde bulunması gereken bir ürün.'

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11. Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

11. Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Mevsim geçişlerinde saç dökülmesi yaşamayan var mı? Varsa da çok az. O yüzden bu dönemde bu ürünün çok satanlarda olmasına hiç şaşırmadık.

3 al 2 öde kampanyası da bunda etkilidir elbette.Bioxcin Forte Şampuan, yoğunlaştırılmış formülü sayesinde saç dökülmesini engellemeye yardımcı, saçlarınızı güçlendirir ve yumuşacık yapar.

Üçlü paketin fiyatı 284 TL.

Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

'Uzun süredir kullanıyorum iyi sonuçlar verdi.'

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12. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

12. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Bu hafta en çok satan makyaj ürünü Maybelline'in ikonik kapatıcısı olmuş.

Herkes bence en az bir kere kullanmıştır ama yine de bu ürünü anlatalım biraz.

Kolay uygulama sağlayan sünger ucu ve yüksek kapatıcılığı sayesinde göz çevresindeki cilt kusurlarını kapatır. Aynı zamanda göz altı şişkinlikleri, koyu halkaları, ince çizgileri de gizler.

Koyu tonlarını alıp kontür yapanlar bile var.

Fiyatı 319 TL.

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

'Cildimi çok güzel kapatıyor çok memnun kaldım orijinal.'

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Geçen haftanın çok satanları da aşağıda...

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