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Makyajınızın Gün Boyu İlk Haliyle Kalması İçin En İyi Makyaj Bazı Tavsiyeleri!

etiket Makyajınızın Gün Boyu İlk Haliyle Kalması İçin En İyi Makyaj Bazı Tavsiyeleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 13:42

Sabah evden çıkarken harika görünen makyajınızdan gün sonunda eser kalmıyor mu? O zaman sanırım makyaj rutininizde bir şey eksik: Makyaj bazı! Makyaj bazı, makyajınızın gün boyu tazeliğini korumasını sağlarken, makyajınızın daha güzel gözükmesi için de harika bir alt yapı oluşturur. Yağlı bir cildiniz varsa matlaştırıcı makyaj bazları, mat ve donuk bir cildiniz var ışıltılı makyaj bazlarını tercih edebilirsiniz. Hassas ve sivilceli cildiniz varsa merak etmeyin size göre de bir ürün var.  Sizin için en çok beğenilen makyaj bazlarını fiyatları ve yorumları ile listeledik. Bütçenize ve cildinize uygun olanı alıp gün boyu kalıcı makyajın tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 24.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Benefit The Porefessional Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

1. Benefit The Porefessional Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

En beğenilen ve en çok tercih edilen makyaj bazı Benefit'inki.

Henüz diğer markalar yokken çok daha fazla satıyordu elbette. Ama bunu kullananlar vazgeçemiyor çünkü gerçekten gözenekleri gizleme konusunda bir harika.

Bu sayede fondöteniniz çok daha güzel duruyor ve yüzünüz de çok daha pürüzsüz oluyor.

Fiyatı mini boyu için 1990 TL.

Benefit The Porefessional Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Hepsiburada

2. Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

2. Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Benefit Porefessional için çok uygun fiyatlı harika bir alternatif diyebiliriz bu ürün için. Adından da anlaşılacağı üzere cildinizi bebek gibi yapıyor.

Sürdüğünüzde cildinizi yumuşacık yaparak kadifemsi bir his bırakır ve makyajınızın daha doğal görünmesini sağlar.

Ancak cildiniz yağlı bir yapıda ise bu ürün size uygun olmayabilir.

Fiyatı sadece 247 TL.

Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

'Fondöten ile birlikte aldım. Yüzümde yarı yarıya denedim. Kesinlikle bazlı kullanılmalı fondötenler. Yapısı yumuşacık çok beğendim. Alınız aldığınız efenim.'

Hepsiburada

3. Missha Cilt ile Bütünleşip Doğal Işıltı Veren Makyaj Bazı

3. Missha Cilt ile Bütünleşip Doğal Işıltı Veren Makyaj Bazı

Cildinizi nemlendirirken doğal bir ışıltı verir. Bu ürün özellikle BB kremlerin altına kullanmak için ideal. Çünkü hem BB kremin cildinizle uyumunu arttırıyor hem de daha kalıcı olmasını sağlıyor.

Ayrıca içeriği sayesinde ince kırışıklarınıza bakım da yapıyor.

1 taşla 2 kuş.

Fiyatı 594 TL.

Missha Cilt ile Bütünleşip Doğal Işıltı Veren Makyaj Bazı

'Severek kullandığım ürün. Verdiği canlılık çok doğal.'

Hepsiburada

4. Yves Rocher Makyaj Bazı

4. Yves Rocher Makyaj Bazı

Vegan formüle sahip olan Yves Rocher makyaj bazı, tüm cilt tonlarına uygun hafif dokusu ile sedefli bir bitiş sağlar.

2 farklı şekilde kullanabilirsiniz.

1.Nemlendiricinizden sonra anında ışıltılı bir görünüm için bazı fırça veya süngerle uygulayın. 

2.Daha fazla kontrast ve ışıltı için makyaj bazını sadece yüzün aydınlatılması gereken bölgelerine (elmacık kemikleri, şakaklar, burun köprüsü) uygulayın.

Işıltı ve doğal içerik sevenlerin favorisi.

Fiyatı 397 TL.

Yves Rocher Makyaj Bazı

Hepsiburada

5. Revolution Blur & Prime Pore Blur Makyaj Bazı

5. Revolution Blur & Prime Pore Blur Makyaj Bazı

Gözenekleriyle başı dertte olanların çok seveceği bir makyaj bazı.

Revolution Pore Blur Primer gözeneklerin görünümünü azaltır. İpeksi jel formüle sahip olan ürün makyajınızın kalıcılığını da uzatır. Ayrıca içerdiği E vitamini ile cildinizi de besler.

Vegan olduğunun da altını çizelim.

Fiyatı 249 TL.

Revolution Blur & Prime Pore Blur Makyaj Bazı

'Gerçekten harika ürün ve çok hızlı geldi teşekkürler.'

Hepsiburada
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6. Nyx Shine Killer Primer Mini Boy Makyaj Bazı

6. Nyx Shine Killer Primer Mini Boy Makyaj Bazı

Mükemmel bir makyaj ile evden çıkıyorsun ama bu mükemmelliğini gölgede bırakan parlama ve yağlanma ile karşılaşmak canını mı sıkıyor?

O zaman güzel haberi hemen paylaşalım; yenilenen formüllü Shine Killer sayesinde yağlanma ve parlama görünümüne artık son verebilirsin!

Vegan formüle sahip olan Shine Killer Mini'yi dilersen sadece yağlanma problemi yaşadığın bölgelere dilersen de tüm yüzüne uygulayabilirsin!  

Fiyatı 439 TL.

Nyx Shine Killer Primer Mini Boy Makyaj Bazı

Hepsiburada

7. MAC Prep + Prime Skin Refined Zone Makyaj Bazı

7. MAC Prep + Prime Skin Refined Zone Makyaj Bazı

MAC makyaj bazı, yağlı cilde sahip olanların çok beğendiği bir ürün. Cildinizdeki yağlanmayı ve parlamayı kontrol ederken, geniş gözenekleri de küçültür.

Hafif yağsız emülsiyon ilk uygulandığında ferahlık hissi vermek için ıslak bir his bırakıyor ama merak etmeyin çünkü anında kuruyor. Kuruduğunda ise ihtiyacınız olan o mat görünümü elde ediyorsunuz.

Şu ana indirimde olduğunun da müjdesini verelim. Sepette indirimli fiyatı 1104 TL.

MAC Prep + Prime Skin Refined Zone Makyaj Bazı

Hepsiburada

8. Nivea Face Make Up Expert Pürüzsüz Makyaj İçin Nemlendirici Jel Makyaj Bazı

8. Nivea Face Make Up Expert Pürüzsüz Makyaj İçin Nemlendirici Jel Makyaj Bazı

Makyajınızın uzun süreli kalıcı olması ve cildinizin gün boyu nemini koruması için özel olarak geliştirilen bir makyaj bazı bu.

Pürüzsüz ve uzun süreli kalıcı makyaj için cildinizi hazırlar. Cilt makyajınızı sabitler, gün boyu mükemmel görünmesini sağlar. Ayrıca cildinizi gün boyu nemlendirir.

Fiyatı 395 TL.

Nivea Face Make Up Expert Pürüzsüz Makyaj İçin Nemlendirici Jel Makyaj Bazı

'İlk defa makyaj bazı kullandım, resmen makyajım level atladı. Normalden daha pürüzsüz bir yapı sağladı. Satıcı olarak Amazon'dan aldım koruma bandıyla geldi.'

Amazon

9. Golden Rose Make-Up Primer Luminous Finish Makyaj Bazı

9. Golden Rose Make-Up Primer Luminous Finish Makyaj Bazı

Uygun fiyatı ile dikkat çeken, cildinize ışıltılı ve aydınlık bir görünüm veren bir makyaj bazı.

Golden Rose makyaj bazı,  ipeksi ve parlak formülü ile cildinize ışıltı ve aydınlık kazandırır

Kullanınca neden daha önce almamışım diyeceksiniz.

Fiyatı 367 TL.

Golden Rose Make-Up Primer Luminous Finish

'Yıllardır vazgeçilmez ürünüm güneş kremi ile kullanın mükemmel.'

Amazon

10. Flormar Anti-Blemish Make Up Primer Renkli Makyaj Bazı

10. Flormar Anti-Blemish Make Up Primer Renkli Makyaj Bazı

Hassas ve sivilceli ciltler için en iyisi. Çünkü cildinizdeki kızarıklıkları kapatır, sivilce görünümünü azaltır ve yağ içermediği için de cildinizde yağlanmaya sebep olmaz.

İçeriğindeki söğüt özü sayesinde hassas ciltlerin yatıştırılmasına yardımcı olur.

Fiyatı 274 TL.

Flormar Anti-Blemish Make Up Primer Renkli Makyaj Bazı

Amazon
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11. Revolution Matte & Fix Matlaştırıcı Makyaj Bazı

11. Revolution Matte & Fix Matlaştırıcı Makyaj Bazı

Yağlı ciltler için ideal olan bir makyaj bazı.

Yüzünüzdeki istenmeyen parlaklığı yok etmek ve tamamen mat bir görünüm sağlamak için bu makyaj bazı doğru seçim olacaktır.

Ayrıca içerdiği E vitamini sayesinde cildinizi de besler.

Fiyatı 274 TL.

Revolution Matte & Fix Matlaştırıcı Makyaj Bazı

'Harika bir baz, farklı markalar denedim ama bu tamamen ihtiyaçlarımı karşılıyor. Yağlı karma cildim var ve makyajım bu ürün sayesinde uzun süre dayanıyor.'

Amazon

12. Inglot Makyaj Bazı

12. Inglot Makyaj Bazı

Tüm cilt tipleri için uygun olan hipoalerjenik bir baz bu. Yüz bölgesindeki aşırı yağlanmayı önler ve mat bir görünüm ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar.

Işıltı yerine mat görünümü tercih edenler için ideal bir makyaj bazı.

Sepette indirimli fiyatı 740 TL.

Inglot Makyaj Bazı

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