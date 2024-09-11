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Kadınlar İçin Siyah Spor Ayakkabı ve Sneaker Model Tavsiyeleri

etiket Kadınlar İçin Siyah Spor Ayakkabı ve Sneaker Model Tavsiyeleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 13:50

Siyah renk tutkunu kadınlar için en rahat aynı zamanda en şık spor ayakkabı modellerini bir araya getirdik. Dahası da var. Fiyatları da mağazadan alacağınız fiyattan çok daha uygun. Biz demiyoruz alanlar diyor. En iyi markaların en güzel siyah sneaker modellerine göz atmak için hemen içeriğimize göz at. Favori modelin bakalım hangisi olacak?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 11.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Superga Unisex 2750 OG Spor Ayakkabı

1. Superga Unisex 2750 OG Spor Ayakkabı

Günlük kullanabileceğiniz sade, modası geçmeyen bir kanvas spor ayakkabı. Üstelik şu anda indirimde. Şortlarla jean, etekle her kıyafetinize uyum sağlayacak bir model.

36-46 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 1502 TL.

Superga Unisex Spor Ayakkabı

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2. Adidas Courtblock Kadın Spor Ayakkabı

2. Adidas Courtblock Kadın Spor Ayakkabı

Kadınların en çok satın aldığı sneaker modeli karşınızda.

Fiyatı 1270 TL.

36-40 arası numarası mevcut.

Adidas Courtblock Kadın Spor Ayakkabı

'Kalıplı ve rahat kalıp bir model. Taraklı ayaklar için daha uygun sanırım.'

Amazon

3. Puma Cassia Low Kadın Sneaker

3. Puma Cassia Low Kadın Sneaker

Kaliteli marka, simsiyah renk ve çok rahat bir kalıp.

Daha ne olsun?

Fiyatı 2276 TL.

36-40 arası numarası mevcut.

Puma Cassia Low Kadın Sneaker

'37 giyiyorum 37 sipariş ettim tam oldu çok rahat tam istediğim model ve ürün orijinal tavsiye ederim.

Amazon

4. Adidas Bravada 2.0 Platform Kadın Spor Ayakkabı

4. Adidas Bravada 2.0 Platform Kadın Spor Ayakkabı

Zamansız bir klasik. Yerden sizi biraz yükselten modası asla geçmeyecek, kanvas kumaş spor ayakkabınız size bir tık uzakta.

Fiyatı 2180 TL.

Adidas Bravada 2.0 Platform Kadın Spor Ayakkabı

'İlik alışverişimdi tereddütte kaldım. Ama gerek yokmuş bire bir aynısı geldi.'

Amazon

5. Slazenger Zaeathustra Yürüyüş Ayakkabısı

5. Slazenger Zaeathustra Yürüyüş Ayakkabısı

Rahat, şık ve uygun fiyatlı!

Fiyatı sadece 610 TL.

36-40 arası numarası mevcut.

Slazenger Zaeathustra Yürüyüş Ayakkabısı

'Alabileceğiniz en rahat ayakkabı alın aldırın çok güzel.'

Amazon
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6. Adidas Hoops 3.0 MID W Kadın Spor Ayakkabı

6. Adidas Hoops 3.0 MID W Kadın Spor Ayakkabı

Havalı, rahat ve kaliteli...

36-42 arası numarası mevcut.

Fiyatı 1629 TL.

Adidas Hoops 3.0 MID W Kadın Spor Ayakkabı

'Normalde 38 giyiyorum ama bilekli olduğu için 38 buçuk aldım iyi ki de almışım tam oldu çok rahat çok kaliteli kesinlikle orijinal resmen bedava fiyata aldım.'

Amazon

7. Calvin Klein Eva Runner Low Lace Kadın Spor Ayakkabı

7. Calvin Klein Eva Runner Low Lace Kadın Spor Ayakkabı

Markayı sevenlerin çok beğendiği bir model.

Şık ve rahat. Bazı kullanıcılar kalıbının biraz dar olduğunu belirtmiş.

İndirimli fiyatı 2258 TL.

36-41 arası numarası mevcut.

Calvin Klein Eva Runner Low Lace Kadın Spor Ayakkabı

'Ayakkabıları eşime hediye aldım çok beğendi gerçekten çok kaliteli ayakkabılar Amazon'a teşekkür ederim.'

Amazon

8. New Balance WL565BLK Spor Ayakkabı

8. New Balance WL565BLK Spor Ayakkabı

Günlük olarak keyifle giyebileceğiniz bir model.

Fiyatı 3037 TL.

36-40 arası numarası var, kalıpları dar.

New Balance WL565BLK Spor Ayakkabı

'Skechers 39 giyiyorum, bu ayakkabıyı 40 sipariş ettim. Tam oldu ✅ bayıldım, çok şık ve kibar duruyor. Orjinal ayakkabı kutusuyla geldi. Kargo çok hızlıydı dün sipariş ettim bugün elimde. Teşekkür ederim.'

Amazon

9. Slazenger Zeno G Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

9. Slazenger Zeno G Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

Günlük kullanım için ideal olan, uygun fiyatlı bir kadın spor ayakkabı.

Fiyatı 586 TL.

36-40 arası numarası mevcut.

Slazenger Zeno G Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

Amazon

10. Skechers Bobs Kadın Spor Ayakkabı

10. Skechers Bobs Kadın Spor Ayakkabı

Topuklarının yüksek olması ve bağcıksız olması sebebiyle çok beğenilen bir model.

Çok da rahat. Kullanıcılar yarım numara küçük almanızı önermiş.

Fiyatı 2719 TL.

36-40 arası numarası mevcut.

Skechers Bobs Kadın Spor Ayakkabı

'Normalde 38,5 giyiyorum. Yorumlarına okuyarak 38 aldım başta biraz sıkar gibi oldu ama bir haftada açıldı şu an çok rahat iyi ki almışım diyorum. :)'

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11. Under Armour UA W Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

11. Under Armour UA W Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Kadın koşu ayakkabıları arasında en çok satılan ve kullanıcıları tarafından tavsiye edilen bir model.

Fiyatı 1176 TL.

36-41 arası numarası mevcut.

Under Armour UA W Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

'Gözü kapalı satın alabilirsiniz ben 36 numara aldım dar kalıp 36 normalde bana geniş gelir ama bu ayakkabı tam oldu bir numara büyük alınabilir tabanı rahat yürürken kuş gibi hafif hissediyorsunuz'

Amazon

12. Nike Air Winflo 10 Kadın Spor Ayakkabı

12. Nike Air Winflo 10 Kadın Spor Ayakkabı

Oldukça rahat bir model. Tabanındaki özel köpük, adımlarınıza daha fazla sıçrama gücü kazandıran yaylanma hissi sağlar.

Fiyatı 3629 TL.

Nike Air Winflo 10 Kadın Spor Ayakkabı

Amazon
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