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Erkekler İçin Siyah Spor Ayakkabı ve Sneaker Model Tavsiyeleri

etiket Erkekler İçin Siyah Spor Ayakkabı ve Sneaker Model Tavsiyeleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 10:39

Siyah renk tutkunu erkekler için en rahat aynı zamanda en şık spor ayakkabı modellerini bir araya getirdik. Dahası da var. Fiyatları da mağazadan alacağınız fiyattan çok daha uygun. Biz demiyoruz alanlar diyor. En iyi markaların en güzel siyah sneaker modellerine göz atmak için hemen içeriğimize göz at. Favori modelin bakalım hangisi olacak?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

1. Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Bilek kısmının çevresine ve dilin altına yerleştirilen köpük dolgu sayesinde oldukça rahat ve hafif bir ayakkabı.

40-47 arası numarası mevcut. 1 numara büyük alınması tavsiye edilmiş yorumlarda.

Fiyatı 1572 TL, burada.

'Adidas koşu ayakkabılarında 43 ⅓ numara giyiyorum. Buradaki yorumlar üzerine bu üründen 44 numara aldım tam oldu. Ayakkabı gayet hafif ayakta yok gibi. Skechers memory foam benzeri bir iç tabanı var. Umarım dayanıklılığı da iyidir.'

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2. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Yürüyüş Ayakkabısı

2. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Yürüyüş Ayakkabısı

Su geçirmez yüzeye sahip sneakerın 39-49 arası numarası mevcut.

Özel dil yapısı ile suyun ve çamurun girmesini önleyen model, çevredeki ortamın keyfini çıkarmanıza yardımcı olur

İndirimli fiyatı 2579 TL, burada.

'İlk defa bu tarz bir ayakkabı aldım. Tabanı sert diye bir yorum okudum ama ben gayet rahat buldum tabanını. Genel olarak rahat bir ayakkabı. Özellikle görüntü hantal gibi ancak ayakkabı gayet hafif diyebilirim. Sıcak tutuyor gayet. Terletme yapmıyor. Su geçirmiyor. Ben beğendiğimi söyleyebilirim.'

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3. Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı

3. Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı

Oldukça rahat ve şık görünümlü bir spor ayakkabı.

Kalıpları tam.

İndirimli fiyatı 3060 TL, burada.

'Spor ayakkabı numaranızı neyse tam olarak onu alın. Solomon farkı çok başka kesinlikle tavsiye ediyorum.'

Amazon

4. Under Armour UA Charged Speed Swift Koşu Ayakkabısı

4. Under Armour UA Charged Speed Swift Koşu Ayakkabısı

Kalıbı dar olduğu için 1 numara büyük almanız tavsiye ediliyor.

İndirimli fiyatı 1410 TL, burada.

'Günlük kullanımda hem rahat hem de fiyatı uygun, kalıbı birazcık dar gelebilir.'

Amazon

5. Puma Unisex Skyrocket Lite Yol Koşu Ayakkabısı

5. Puma Unisex Skyrocket Lite Yol Koşu Ayakkabısı

Hafif, rahat ve şık bir ayakkabı.

36-48 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 1798 TL, burada.

'Ayakkabı gayet iyi hafif ve rahat kendi numaranızı alın.'

Amazon
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6. Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Low Erkek Spor Ayakkabı

6. Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Low Erkek Spor Ayakkabı

40-46 arası numarası mevcut. Günlük yürüyüşler için kaliteli bir ayakkabı.

Fiyatı 2401 TL, burada.

'Siyah renk indirimli olduğu için aldım ama çok güzel çıktı. Sert olduğuna dair yorumlara katılmıyorum, bence rahat, önceki benzer JW outdoor ayakkabım daha sertti, onu altı yıldır kullanıyorum umarım bu da sağlam çıkar. Numara konusu tricky, ayak boyunuzu ölçüp “size chart”a bakın, normalden biraz sapma var, yarım belki bir numara büyük almanız gerekebilir. Öneriyorum.'

Amazon

7. Camper Karst Erkek Spor Ayakkabı

7. Camper Karst Erkek Spor Ayakkabı

Oldukça rahat ve tarz...

39-46 arası numarası mevcut.

Fiyatı 3099 TL, burada.

'Kendi mağazası ile arasında 1000₺ gibi fiyat oynuyordu en uygunu Amazon.'

Amazon

8. Calvin Klein Chunky Cupsole Mono Lth Spor Ayakkabı

8. Calvin Klein Chunky Cupsole Mono Lth Spor Ayakkabı

Günlük olarak keyifle giyebileceğiniz, oldukça rahat ve bir o kadar da şık bir model.

Modası asla geçmeyecek bir model olduğunu da ekleyelim.

40-45 arası numarası mevcut.

Fiyatı 2981 TL, burada.

'Aşırı rahat ayakkabı derisi de muazzam.'

Amazon

9. Adidas Courtblock Erkek Spor Ayakkabı

9. Adidas Courtblock Erkek Spor Ayakkabı

Uygun fiyatı, rahat ve şık modeli ile erkeklerin gözdesi olan bu model, aynı zamanda en çok satılan erkek sneakerlarında başı çekiyor.

39-45 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 1405 TL, burada.

'Smart Casual bir giyim tarzına çok uyumlu hem şık hem de çok rahat.'

Amazon

10. Skechers Escape Siyah Renk Erkek Spor Ayakkabı

10. Skechers Escape Siyah Renk Erkek Spor Ayakkabı

Rahatlığı ve şıklığı aynı anda yakalamak isteyen erkeklerin tercihi.

39-48 arası numarası mevcut.

Fiyatı 3799 TL, burada.

'Ayak numaramı satın aldım. Tam oldu. Memory tabanı var. Çok rahat ve oldukça şık. Gelmesi uzun sürdü ama beklemem değdi. Türkiye fiyatından uyguna geldi.'

Amazon
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11. Puma Anzarun Lite Unisex Spor Ayakkabı

11. Puma Anzarun Lite Unisex Spor Ayakkabı

Rahat, hafif ve hesaplı bir spor ayakkabı arayan erkeklerin tercihi.

36-47 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 1357 TL, burada.

'Ayakta güzel duruyor. Tabanı çok yumuşak adeta ayakkabı yok gibi.'

Amazon

12. Nike Quest 5 Erkek Sneaker

12. Nike Quest 5 Erkek Sneaker

Su geçirmez bilek kayışına sahip model oldukça şık ve rahat.

41-47 arası numarası mevcut.

Fiyatı 2799 TL, burada.

Amazon
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