Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Hediye
LEGO’landınız! Hem Yetişkinler Hem Küçükler İçin İndirimli Lego Önerileri

etiket LEGO’landınız! Hem Yetişkinler Hem Küçükler İçin İndirimli Lego Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 16:05

Kaliteli Lego setlerini indirimden almak istemez misiniz? Lego'nun sergilenebilir koleksiyonluk setlerinden çocukların favorisi olan Prenses figürü içeren Lego setlerine... Örümcek Adam'dan canavar kamyona... 7'den 70'e herkes için bir Lego seti var listemizde. Yeter ki elinizi çabuk tutun ve indirimler bitmeden favori setinizi sepetinize ekleyin.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 27.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. LEGO® Minecraft Donmuş Tepeler Yapım Seti

1. LEGO® Minecraft Donmuş Tepeler Yapım Seti

8 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan seti, oyuncuların inşa etmesi, savaşması, keşfetmesi ve patlatması için klasik özellikler ve fonksiyonlarla dolu.

Bu aksiyon dolu, uygulamalı oyun setini, 8 yaş ve üzeri çocuklara doğum gününde, yılbaşında ya da her zaman verilebilecek bir hediye olarak düşünebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 699 TL, burada.

Amazon

2. LEGO Icons Kiraz Çiçekleri Yapım Seti

2. LEGO Icons Kiraz Çiçekleri Yapım Seti

Yetişkinlerin de bayılacağı bu sergilenebilen koleksiyonluk Lego seti 8 yaş ve üzeri herkes için uygun ve tam 430 parça.

Yaptıktan sonra evinizin en güzel köşesinde sergilemeyi unutmayın.

Fiyatı 439 TL, burada.

'Her zamanki Lego kalitesi zaten. İnce bir vazoya koydum çok zarif oldular.'

Amazon

3. LEGO® City Elektrikli Spor Araba Yapım Seti

3. LEGO® City Elektrikli Spor Araba Yapım Seti

95 parçadan oluşan bu set 5 yaş ve üzeri çocuklar için ideal.

Havalı arabalarla oynamaktan hoşlanan çocuklar, bu elektrikli spor araba oyuncak yapım setine bayılacak

İndirimli fiyatı 212 TL, burada.

'4.5 yaşındaki oğlum rahatlıkla yapabildi eğlenceli.'

Amazon

4. LEGO Architecture New York City Koleksiyonluk Yapım Seti

4. LEGO Architecture New York City Koleksiyonluk Yapım Seti

Seyahat, mimari ve tarih meraklısı yetişkinler için 598 parçadan oluşan koleksiyonluk bir set.

Setin içinde, Flatiron Binası, Chrysler Building, Empire State Binası, One World Trade Center ve Özgürlük Heykeli bulunuyor.

Fiyatı indirimde 1378 TL, burada.

'Çalışma masası üzerine koyulabilecek bir ürün biz pencere önünde kullanıyoruz, en boy verilmiş ama genişlik kutuda verilmemişti o yüzden anlayamamıştım, genişlik olarak ortalama boyda olan bir kadının işaret parmağı kadar düşünebilirsiniz, like it!'

Amazon

5. LEGO® Disney Princess - Prensesin Büyülü Yolculuğu Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti

5. LEGO® Disney Princess - Prensesin Büyülü Yolculuğu Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti

6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan setin içerisinde Rapunzel, Yasemin ve Sindirella'nın mini figürleri bulunuyor.

Set toplamda 320 parça.

Bu set, inşa edilebilen 3 seyahat aracı içeriyor: bir sıcak hava balonu, üstü açık at arabası ve uçan halı, ayrıca küçük bir oturma odası modeli ve oyunları tetikleyen çok sayıda aksesuar da var.

Fiyatı 1469 TL, burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. LEGO Disney Animasyon İkonlarının 100 Yılı Oyuncak Yapım Seti

6. LEGO Disney Animasyon İkonlarının 100 Yılı Oyuncak Yapım Seti

Tam 1022 parçadan oluşan koleksiyonluk bir Lego seti.

Disney eserlerini seven bir yetişkine ya da 6 yaş ve üzeri bir çocuğa hediye edebileceğiniz harika bir set.

Sette 12 adet 8x8 zemin, resim çerçevesi parçaları, aynı anda tam koleksiyonu oluşturmak için çok sayıda karo ve 12’lik 6 koleksiyona ayrılmış 72 Disney tasarımı içeren bir talimat kitapçığı bulunuyor.

Fiyatı 1278 TL, burada.

Amazon

7. LEGO® DREAMZzz Kabus Köpek Balığı Gemisi Yapım Seti

7. LEGO® DREAMZzz Kabus Köpek Balığı Gemisi Yapım Seti

1389 parçadan oluşan setin 2 heyecan verici modu var. Gemi modunda yelkenler, tank modunda uçan gözler var. Ayrıca açılan bir ağzı, bir hazine sandığı ve bir kafesi de var.

Fiyatı 3121 TL, burada.

Amazon

8. LEGO Marvel Örümcek Adam Yapım Figürü

8. LEGO Marvel Örümcek Adam Yapım Figürü

Tam eklemli Iron Örümcek Adam figürünün hareketli omuz, kol, kalça ve bacak eklemleri sayesinde yaratıcı oyunlar sizi bekliyor.

Marvel hayranları için 303 parçadan oluşan harika bir hediye fikri aynı zamanda.

Fiyatı 1049 TL, burada.

Amazon

9. LEGO® Technic Monster Jam Dragon Çocuklar için 2’si 1 Arada Model

9. LEGO® Technic Monster Jam Dragon Çocuklar için 2’si 1 Arada Model

Oyuncak kamyonları seven 7u yaş ve üzeri çocuklar için harika bir set.

Çek-bırak fonksiyonuna sahip bu 2’si 1 arada canavar kamyon ile eğlenceli saatler sizi bekliyor.

217 parçadan oluşan setin fiyatı 495 TL,

Almak isteyenler için burada.

'Çok keyifli ve öğretici bir oyuncak. Teknik ve yapımdan ziyade sabrı öğretiyor :) 7 yaş ve üzeri için çok uygun.'

Amazon

10. LEGO® DREAMZzz Izzie ve Tavşan Bunchu Oyuncak Yapım Seti

10. LEGO® DREAMZzz Izzie ve Tavşan Bunchu Oyuncak Yapım Seti

259 parçadan oluşan sete görenler bayılıyor.

Çocuklar, Bunchu’nun büyük versiyonunu inşa ettikten sonra DREAMZzz TV dizisinden heyecanlı sahneleri canlandırmaya doyamayacak.

Fiyatı 431 TL, burada.

'En güzel Lego serilerinden olabilir. Serisini tamamlayacağız bu gidişle...'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. LEGO® Disney Princess Dönen Rapunzel Yapım Seti

11. LEGO® Disney Princess Dönen Rapunzel Yapım Seti

Prenses hayranı 5 yaş ve üzeri miniklerin bayılarak oynayacağı, hayal güçlerini geliştireceği bir set.

Disney Rapunzel ve bukalemun Pascal LEGO figürlerini içeren bu set ile ister tek başına oynayabilir isterseniz de diğer Disney Prensesi setleriyle (ayrı satılır) birleştirebilirsiniz. 

89 parçadan oluşan setin indirimli fiyatı 268 TL, burada.

'Sevimli ve interaktif bir ürün.'

Amazon

12. LEGO Ninjago Genç Ejderha Riyu Yapım Seti

12. LEGO Ninjago Genç Ejderha Riyu Yapım Seti

6 yaş ve üzeri çocuklar için 3 Ninja mini figürü içeren yaratıcı oyuncak yapım seti 132 parçadan oluşuyor.

Rol yapma maceraları için Genç Ejderha Riyu’nun kanatları, kuyruğu ve bacaklarının ayarlanabiliyor olması da harika.

Fiyatı şu anda 462 TL, burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın