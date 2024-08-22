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Ucuz Kırtasiye Malzemeleri Nereden Alınır? Cevaplıyoruz!

etiket Ucuz Kırtasiye Malzemeleri Nereden Alınır? Cevaplıyoruz!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 10:40

Okulların açılmasına az zaman kaldı ve velileri şimdiden kırtasiye harcamaları acaba ne kadar tutacak telaşı sarmaya başladı. Kırtasiye alışverişini şimdi yapmaya karar verenler ise çok şanslı çünkü şu anda Amazon'da harika fırsatlar sizi bekliyor. En kaliteli kurşun kalemlerden, boya kalemlerine, tahta kalemlerinden defterlere her şey çok uygun. Stoklar tükenmeden siz de bu avantajlı alışverişin tadını çıkarmaya bakın. Sizin için indirimde en çok satan en uygun fiyatlı kırtasiye malzemelerini tek tek listeledik. Şimdiden keyifli alışverişler...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 21.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. BIC Kids Visa Color XL Keçeli Boya Kalemi / 24 Renk

1. BIC Kids Visa Color XL Keçeli Boya Kalemi / 24 Renk

Su bazlı olması sebebi ile çoğu kumaştan kolayca çıkan birbirinden güzel renge sahip 24 adet kalem.

3 yaş ve üzeri için uygun olduğu için kreş, anaokulu ve ilkokul için uygundur.

Ayrıca kapağını 2 ay boyunca kapatmayı unutsanız bile kurumuyor. 

Prime fırsatı ile şu anda fiyatı sadece 373 TL, burada.

'Minik bir arkadaşıma hediye olarak aldım, o ve sınıf arkadaşları çok beğenmişler.'

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2. rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti

2. rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti

Uç, silgi ve rOtring kalitesi basmalı kalemden oluşan harika üçlü set.

İlkokul 4 ve daha büyük sınıflar için ideal bir set.

Kalemin tutma yeri, rahat bir kullanım için yumuşak lastikten yapılmış. Yazarken eller hiç olmadığı kadar rahat. Parmakta oluşan nasırımsı şişliklere son.

Prime fırsatı ile şu anda fiyatı sadece 112 TL, burada.

Üstelik kargo da ücretsiz.

'Bildiğimiz kaliteli rotring bu fiyattayken sakın kaçırmayın şu an dışarıda 230 civarındayken burada 110 TL.'

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3. Faber-Castell 12'li Köşeli Mercanlı Kurşun Kalem

3. Faber-Castell 12'li Köşeli Mercanlı Kurşun Kalem

Kolay açılan ve sildiğinizde iz bırakmayan kalemler kolay kolay da kırılmıyor.

Yazması da silmesi de kolay kaliteli bir kalem seti.

Prime fırsatı ile şu anda fiyatı sadece 128 TL, burada.

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4. Edding 360 XL Beyaz Yazı Tahtası Kalemi / 3 adet Kırmızı Renk Tahta Kalemi

4. Edding 360 XL Beyaz Yazı Tahtası Kalemi / 3 adet Kırmızı Renk Tahta Kalemi

Cam, emaye veya melamin beyaz tahtalardan iz bırakmadan silinebilir.

Kapağı açık kalsa bile kurumaz. Ayrıca yeniden doldurulabilir özelliği ile çok ekonomik.

Prime fırsatı ile şu anda fiyatı sadece 83 TL, burada.

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5. Pritt Stick Yapıştırıcı / 3 adet 22 gr Pritt

5. Pritt Stick Yapıştırıcı / 3 adet 22 gr Pritt

Okullarda mutlaka istenen bir malzeme.

Karton, kağıt, keçe, mantar, fotoğraf ve kağıt için uygun.

2 adet 22 gr standart Pritt ve 1 adet 20 gr neon renk Pritt.

Prime fırsatı ile şu anda fiyatı sadece 93 TL, burada.

Tüm kırtasiye fırsatlarına göz atmak isterseniz onlar da burada.

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6. Pritt 12'li Uzun Kuru Boya Kalemi

6. Pritt 12'li Uzun Kuru Boya Kalemi

Ucu kolay açılır ve açarken gövdede kırılma olmaz.

Kolayca silinebilen bu muhteşem kuru boyalar silindikten sonra arkasında iz bırakmaz. Üstelik yumuşak mineli yapısıyla kullanması zevkli ve rahat!

O yüzden de en çok satan kuru boya kalemi zaten.

Prime fırsatı ile şu anda fiyatı sadece 54 TL, burada.

Tüm kırtasiye fırsatlarına göz atmak isterseniz onlar da burada.

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7. Meteksan Colors A4 60 Yaprak Çizgili Defter 3'lü Paket

7. Meteksan Colors A4 60 Yaprak Çizgili Defter 3'lü Paket

Somon, pembe ve mavi renkten oluşan defter seti çok kaliteli.

Paket içerisinde üç adet 60 yapraklı A4 boyutunda çizgili defter bulunmaktadır.

Prime fırsatı ile şu anda fiyatı sadece 90 TL, burada.

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8. Umix 100'lü Poşet Dosya

8. Umix 100'lü Poşet Dosya

Okulların kırtasiye listesinde her zaman olan bir diğer ürün de şeffaf dosyalar.

Ucuza bulmuşken kaçmaz.

100 adet dosya şu anda 80 TL, burada.

Tüm kırtasiye fırsatlarına göz atmak isterseniz onlar da burada.

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9. Maped 6'lı Fosforlu Kalem

9. Maped 6'lı Fosforlu Kalem

Kitapların altını çizmek için ihtiyacınız olan kalem burada. Hem de harika bir fiyatla.

Renkleri de birbirinden güzel.

Prime fırsatı ile şu anda fiyatı sadece 68 TL, burada.

'Kullanırken verdiği his güzel ve renkler de çok tatlı.'

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10. Faber-Castell PP Kapak Resim Defteri

10. Faber-Castell PP Kapak Resim Defteri

Ölçüleri 25x35 cm olan resim defteri asorti olarak gönderilmekte. Ama merak etmeyin tüm kapak renkleri çok güzel.

Spiralli olması da çok kullanışlı.

30 yapraklı resim defteri şu anda 99 TL, burada.

Kalitesi ve markası sebebi ile fiyatı fazla gelebilir ama en uygunu şu anda burada.

'Ürün gerçekten güzel, daha önce de kullanmıştık ve memnun kaldık.'

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11. Staedtler 512 001 Çift Bölmeli Kalemtraş

11. Staedtler 512 001 Çift Bölmeli Kalemtraş

Kaliteli iyi bir kalemtıraş kalemleriniz için en iyi tercih olacaktır.

Kazara açılmaması için emniyetli kapak kilidi bulunan kalemtıraşın 2 farklı bölmesi var.

  • 8.2 mm çapa kadar standart boyutlu kurşun kalemlerin uçunu 23 ° açı ile açmaya imkan sağlar.

  • 8.2 mm çapa kadar standart boyutlu kurşun kalemlerin uçunu daha kalın ve yumuşak çizimler için 30 ° açı ile açmaya imkan sağlar.

  • 10.2 mm çapa kadar standart boyutlu kurşun kalemlerin uçunu 30 ° açı ile açmaya imkan sağlar.

Prime fırsatı ile şu anda fiyatı sadece 112 TL, burada.

'Ürün kalitesi yüksek, çok rahat bir kullanımı var.'

Amazon

12. Faber-Castell Proje Çantası

12. Faber-Castell Proje Çantası

Resim ve el işi çantaları arasında en çok satılan model karşınızda.

İçerisinde kalemliği de bulunuyor.

Prime fırsatı ile şu anda fiyatı sadece 270 TL, burada.

'Uygun fiyata aldım orijinal geldi mutluyum teşekkürler Amazon.'

Tüm kırtasiye fırsatlarına göz atmak isterseniz onlar da burada.

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